РБК: секретные расходы России достигли почти 5 триллионов рублей

В 2017 году засекреченные расходы России на закупку вооружений длительного пользования и интеллектуальной собственности составили 4,85 триллиона рублей или 5,3 процента ВВП. Об этом сегодня пишет РБК со ссылкой на данные Росстата о национальных счетах России в 2014—2018 годах.

На 2017 год пришёлся пик государственного оборонного заказа. Расходы, считающиеся засекреченными, в сравнении с 2016 годом выросли на 5,8 процента. При этом доля скрытых расходов от общего размера ВВП осталась на том же уровне – более пяти процентов.

Несмотря на номинальный рост программы гособоронзаказа на 5−7 процентов ежегодно, доля трат на вооружения от ВВП постепенно снижается, отмечает издание. Так в 2018 году доля расходов на оборону уменьшилась до 3,2 процентов ВВП. В 2019-м и 2020 годах она составит около трёх процентов, отмечала замминистра обороны Татьяна Шевцова.

Согласно рейтингу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия занимает шестое место по тратам на оборону .

Росстат не раскрывает сведения и не планирует публиковать в дальнейшем из-за их секретности. В бюджета на 2019 год закрыты не только военно-оборонные статьи, но и частично засекречены расходы на физическую культуру, печать и издательства, образование и здравоохранение.