Минпросвещения разработало новые правила этики для учителей

Министерство просвещения России направило в регионы кодекс профессиональной этики для учителей. Документ был разработан совместно с Общероссийским профсоюзом образования. В нём, в частности педагогам рекомендуют воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также репутации учителя или школы.

Кроме того, педагоги, согласно документу, должны проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность в общении с учениками. Уважать обычаи, традиции и культурные особенности, а такжене допускать дискриминации по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, веры, убеждений и так далее.

Если учитель нарушит нормы профессиональной этики, начнется расследование. Для этого образовательном учреждении для каждого конкретного случая будут создавать специальную комиссию. Если педагог не согласится с её решением, он может обратиться в суд.

Изменения в "Кодекс профессиональной этики педагогических работников" предложили внести весной 2019 года. Это произошло после скандала в Барнауле, где учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из школы из-за публикаций в социальных сетях фото в новогоднем платье и в закрытом купальнике (она занимается зимним плаванием). Директор школы посчитала её фото пятном на репутации учреждения и заставила написать заявление об уходе.

После этого педагоги начали массово выкладывать свои фотографии с хештегом "#учителятожелюди".