Британское правительство попросит королеву приостановить работу парламента сразу после выхода депутатов из отпуска. Это должно помочь стране выйти из Евросоюза. Депутаты не смогут принять законы, запрещающие выход из ЕС без принятия соглашения, передаёт Би-би-си.

Новый премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что хотел бы, чтобы Британия вышла из ЕС с соглашением, но, если его не удастся достигнуть, страна всё равно покинет Евросоюз 31 октября. Эта позиция убедила оппозиционных депутатов объединиться, чтобы заблокировать выход.

Но в случае, если работа парламента будет приостановлена, у депутатов будет всего несколько дней, чтобы заблокировать выход без сделки.

Остановка работы парламента может вызвать серьёзный политический кризис в стране, отмечает Би-би-си. Заместитель лидера оппозиционной Лейбористской партии Том Уотсон написал в твиттере, что остановка работы станет "абсолютно скандальным оскорблением нашей демократии".