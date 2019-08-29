Верховная рада нового созыва проведёт первое заседание

В Киеве сегодня состоится первое заседание Верховной Рады нового IХ созыва. Присягу примут 424 народных избранника. На торжественную церемонию приглашены представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента, ОБСЕ.

Перед депутатами выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Телеканал "Настоящее время" ведёт прямую трансляцию с синхронным переводом на русский язык:

Большинство в украинском парламенте состоит из представителей президентской партии "Слуга народа". Они получили 254 мандата. Это самое многочисленное парламентское большинство за всё время независимости Украины. Только фракция коммунистов в Верховной Раде I созыва (которая одновременно стала и последней Радой УССР) состояла из 239 депутатов.

При таком количестве голосов фракция "Слуги народа" может принимать любые законы, кроме изменений в Конституцию. Они требуют 300 голосов.

После торжественной церемонии заседание парламента до избрания нового руководства Верховной Рады будет вести временный президиум. Как ожидают, кресло председателя Верховной рады займет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

В повестке дня у народных депутатов в четверг значится 27 вопросов, среди которых формирование фракций и депутатских групп, создание коалиции, отставка правительства и законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перед уходом с поста главы правительства записал видеообращение. Он пожелал своему преемнику сил, терпения и удачи. Гройсман также заявил, что новый премьер и правительство будут иметь дело со стабильной и активной страной.