ЦИК Украины опубликовал официальные результаты выборов в Раду

ЦИК Украины опубликовал окончательные результаты выборов в парламент страны. Таким образом, стал известен полный список кандидатов, ставших депутатами Верховной рады Украины.

По данным ЦИК, выигравшая выборы партия президента Владимира Зеленского получила 43,16 процента голосов, от неё значительно отстаёт пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь!", которая заручилась поддержкой 13,05 процента избирателей. На третьем месте получившая 8,18 процента "Батькивщина" Юлии Тимошенко, на четвёртом – "Европейская солидарность" Петра Порошенко с поддержкой 8,10 процента. В украинский парламент с результатом 5,82 процента также проходит партия "Голос" рок-исполнителя Святослава Вакарчука.

Кроме данных по партийным спискам также опубликованы результаты по одномандатным округам, в которых избраны 199 из 450 депутатов Верховной рады. Здесь со значительным отрывом также победили кандидаты от "Слуги народа" Владимира Зеленского.

В общей сложности эту партию будут представлять 254 депутата. Таким образом, у сторонников президента Украины будет абсолютное, но не конституционное большинство в парламенте.