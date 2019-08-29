Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент в течение 6 часов

Работающие в России поисковые системы обяжут подключаться к реестру пиратских ссылок и удалять нелегальный контент в течение шести часов. Правообладателям не нужно будет обращаться в суд.Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на поправки в закон "Об информаци". Их подготовили крупнейшие телекомпании, онлайн-кинотеатры, "Яндекс" и Mail.ru Group при участии Роскомнадзора.

Новые правила затронут фильмы, сериалы, книги, музыку, программное обеспечение (исключение сделано только для фотографий).

Сейчас правообладатели могут пожаловаться на пиратский контент, и его оперативно заблокируют, однако из выдачи поисковиков ссылки не исчезнут.

В Роскомнадзоре заявили, что поправки направлены на согласование в администрацию президента. Затем они поступят в Госдуму.

В ноябре прошлого года компании "Яндекс", Mail.ru и Rambler подписали с правообладателями меморандум по совместной борьбе с пиратством. Он предполагает создание реестра страниц и сайтов в интернете, на которых без разрешения правообладателей размещаются аудиовизуальные произведения и информация.

Ранее несколько телеканалов, входящих в "Газпром-медиа", подали в суд на "Яндекс" из-за выдачи ссылок на пиратские копии сериалов. Роскомнадзор пригрозил "Яндексу" блокировкой, если это требование не будет выполнено. "Яндекс" удалил ссылки.