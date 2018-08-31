Роскомнадзор больше не видит оснований блокировать "Яндекс" из-за пиратского контента. В ведомстве заявили, что российская интернет-компания выполнила все его требования.

Накануне "Яндекс" удалил из своего видеосервиса ссылки на пиратские копии фильмов холдинга "Газпром-медиа". В пресс-службе интернет-компании заявили, что принято решение минимизировать риск блокировки, которая навредила бы пользователям.​

Роскомнадзор угрожал заблокировать сервис, если он не исполнит решение Мосгорсуда, вынесенное ранее. При этом в "Яндексе" настаивали, что закон о блокировке пиратского контента не должен распространяться на поисковые сервисы.

На прошлой неделе российские медиахолдинги "Газпром-медиа" и "Национальная медиа группа" (НМГ) обвинили компанию "Яндекс" в пособничестве интернет-пиратам. Как сообщал "Коммерсант", в знак протеста оба холдинга, а также Первый канал убрали с главной страницы поисковика онлайн-трансляции телеканалов НТВ, ТНТ, ТВ-3, РЕН ТВ и "Пятый канал".