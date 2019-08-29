Михаил Светов вышел на свободу после 30 суток ареста

Один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вышел на свободу после тридцати суток административного ареста. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Светова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичной акции. В сентябре прошлого года его арестовывали на 10 суток за митинг против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге. Второй протокол на него составили из-за встречи с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которая прошла 16 июля в Москве на Трубной площади.

При этом Светова задержали лишь спустя две недели – 30 июля, когда он вышел из здания мэрии Москвы с переговоров об акции оппозиции 3 августа. Власти тогда отказались её согласовать, на мероприятии были задержаны сотни человек.

Михаил Светов в суде настаивал на том, что он не являлся организатором акции на Трубной, а просто пришёл туда, как гражданин.

В середине августа Роскомнадзор потребовал заблокировать аккаунт Светова в Инстаграме. Активист не ведёт его с 2016 года.