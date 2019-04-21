Прививка от смерти. Эфир в 19:05

Минздрав России предлагает штрафовать за публичные призывы к отказу от прививок. На самом деле количество «отказников» от прививок оценивают в 20-30% населения, и это представляет существенный риск для популяционного иммунитета: в Россию вернулись такие инфекции, как корь, краснуха, коклюш. Что делать с антипрививочниками, нужна ли принудительная вакцинация, и имеет ли человек право на отказ от нее?

В гостях у Радио Свобода Виталий Зверев, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, и Максим Казарновский, лектор фонда «Эволюция». Эфир в 19:05.