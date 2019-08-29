Ещё одного украинского заключённого привезли из колонии в Москву

В Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального определились, кого поддержат на предстоящих выборах в Мосгордуму. На сайте msk.vote опубликованы фамилии 45 политиков, за которых ФБК, как утверждается, предлагает голосовать своим сторонникам. Среди них 35 представителей КПРФ, шесть человек от "Справедливой России", трое членов "Яблока" и одна самовыдвиженка.

На ресурс накануне обратили внимание "Открытые медиа". "Мы не публиковали и не планируем публиковать никаких списков. Фамилии всех кандидатов будут только на сайте "Умного голосования", – заявила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, но фамилии из обнародованного списка никак не прокомментировала. Собеседник Радио Свобода в ФБК отмечает, что список еще может корректироваться.

На сайте так называемого "Умного голосования" – предвыборного проекта ФБК – никаких списков не опубликовано. Ресурс лишь предлагает заполнить небольшую форму. "Чтобы точно знать, кто будет кандидатом именно на вашем участке, нам нужен ваш адрес регистрации по месту жительства вплоть до дома. Мы всё выясним и посчитаем, а перед выборами пришлём вам рекомендацию, как проголосовать, чтобы ваш голос на что-то влиял", – говорится в описании. Чтобы пройти регистрацию, нужно принять оферту компании "Страна приливов" на обработку персональных данных. Юрлицо зарегистрировано в том же бизнес-центре, где находится ФБК, а в качестве гендиректора и единственного владельца указан юрист фонда Евгений Замятин.

Ресурс https://msk.vote/, на котором обнародован список кандидатов, которых якобы поддерживают в ФБК, с Навальным никак не связан. Данные о том, кто зарегистрировал ресурс, скрыты в сервисе Whois. Известно лишь, что сайт появился в конце сентября 2018 года, то есть за два месяца до того, как было объявлено о запуске "Умного голосования". В тот же день был зарегистрирован сайт 2019.vote, который указан на портале “Умного голосования”.

Больше всего коммунистов

Самая многочисленная группа – это представители КПРФ. В основном это политики, у которых уже есть опыт работы на местном уровне: например, бывший глава подмосковного поселка Андреевка Иван Ульянченко, муниципальный депутат из района Восточное Дегунино Петр Звягинцев, глава муниципального округа Сокол Николай Степанов, профсоюзный работник Юрий Дашков, действующий депутат Мосгордумы Николай Зубрилин или бывшие депутаты Госдумы Александр Потапов и Константин Лазарев. Их успехи в нижней палате парламента были, впрочем, весьма скромными: Госдума одобрила только три законопроекта из 36, под которыми поставил свою подпись Потапов, и один из 15 в случае с Лазаревым. Нескольких кандидатов в ФБК предлагают поддержать на основе их результатов на выборах в Мосгордуму в 2014 году: это, например, Олег Шереметьев и Елена Янчук.

Есть, впрочем, и те, кто до сих пор не был напрямую связан с политикой: реаниматолог Сергей Десяткин, федеральный судья Перовского суда Москвы в отставке Сергей Савостьянов, который за три года своей работы рассмотрел 4987 дел (из них, как следует из данных Мосгорсуда, больше 2,5 тысяч в рамках гражданского производства и ни одного уголовного дела), актер Андрей Орел.

Некоторых кандидатов в ФБК поддержали на том основании, что, как утверждается, только у них есть шанс составить конкуренцию кандидатам от мэрии. Например, Александр Ефимов, по замыслу сторонников Навального, должен побороться в одном округе с Алексеем Шапошниковым, председателем Мосгордумы, у которого ФБК нашел семикомнатный пентхаус.

Поддержка незарегистрированных кандидатов

Большинство остальных кандидатов поддержали политики, которых не зарегистрировали на выборах. Так, в поддержку самовыдвиженки Дарьи Бесединой выступил директор ФБК Иван Жданов, муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас – за Любовь Никитину от КПРФ, оппозиционер Илья Яшин – за Магомета Яндиева, а кандидатов от "Справедливой России" Ксению Доможирову и Александра Соловьёва поддержали Дмитрий Гудков и сотрудник его штаба – тоже Александр Соловьёв.

Наконец, кандидаты от "Яблока" – это известные на федеральном уровне экс-председатель столичного отделения партии Сергей Митрохин, московский уполномоченный по правам ребенка Евгений Бунимович и Максим Круглов.

Внук Зюганова

Больше всего споров в сети вызвало предложение ФБК голосовать за Леонида Зюганова, внука лидера коммунистов. Он, по словам собеседника Радио Свобода, близкого к руководству КПРФ, уже ведет переговоры с кандидатами от власти о распределении полномочий в новом созыве Мосгордумы. Так, Зюганов-младший планирует возглавить фракцию коммунистов.