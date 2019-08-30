Турция ведёт переговоры о покупке российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство РИА "Новости". Ранее США отказались поставлять аналогичные самолёты Анкаре из-за покупки ей российских систем ПВО.

"Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в РФ остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству", — заявил Эрдоган журналистам. 27 августа российские государственные каналы показали, как политик спросил "Можно купить?" про Су-57 у своего коллеги Владимира Путина.

"Можете купить", — ответил ему Путин и рассмеялся. Пока что Россия является единственной страной, использующей эти самолёты.

Серийное производство Су-57 началось в 2019 году. Согласно планам закупки в российскую армию, до 2028 года страна будет производить 8 истребителей в год, заказаны 76 самолётов. Истрабитель разрабатывался с 2002 года, его производство неоднократно переносилось, а двигатель, предполагающий полное соответствие заявленных характеристик самолёта реальным, пока только проходит испытания и будет готов к установке на серийные машины не ранее 2023 года.

В июле Вашингтон официально проинформировали Анкару об отказе от поставок в страну истребителей пятого поколения F-35. Турцию изначально участвовала в проекте, в стране производятся части крыла и лючки для самолёта. Их производство будет перенесено в США. Общая стоимость программы по приобретению Турцией 100 истребителей F-35A оценивалась в 25 миллиардов долларов, но по состоянию на 2018 год заказаны были только 50 самолётов, сообщал Центр анализа стратегий и технологий.