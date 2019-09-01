На критиковавшего ОМОН члена Совета Федерации подали заявление в СК

Корреспондент телеканала РЕН ТВ Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет с просьбой привлечь члена Совета Федерации от Иркутской области Вячеслава Мархаева к ответственности за "рукоприкладство".

В заявлении Могилевская утверждает, что во время интервью с Мархаевым он и его сопровождающие напали на съёмочную группу и попытались отобрать записывающую аппаратуру. В результате инцидента Могилевская, по её словам, получила вывих руки, а оператор – ушиб.

Как сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ, конфликт с Мархаевым произошёл после того, как съёмочная группа задала чиновнику вопрос о причастности его семьи к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ. Ранее эту информацию журналисты якобы получили от местных жителей, после чего выпустили на эту тему сюжет и обратились за комментарием к Мархаеву.

В свою очередь, Мархаев обратился в Мосгорсуд и генеральную прокуратуру с иском о защите чести и достоинства.

В начале августа Вячеслав Мархаев, в прошлом – командир бурятского ОМОНа и заместитель министра внутренних дел Бурятии, выступил с резкой критикой разгона протестных акций в Москве. В своём инстаграме он назвал действия полицейских "неправомерными и профессионально безграмотными".

"То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью, - написал Мархаев, подчеркнув, что вместо организации диалога властями было принято силовое решение, во многих случаях избыточное.

"Страшно, что у граждан страны всё меньше возможностей для выражения своего мнения", - резюмировал чиновник. Большинство подписчиков поддержали его.