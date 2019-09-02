Republic: семья замглавы ФСО владеет недвижимостью на Рублёвке

Семья статс-секретаря Федеральной службы охраны Николая Кондратюка владеет недвижимостью в закрытом посёлке "Знаменские просторы" в Подмосковье, неподалёку от резиденции Владимира Путина Ново-Огарёво. Это утверждается в расследовании Republic. По утверждению издания, в посёлке "живут в основном бывшие и нынешние сотрудники спецслужб" и их родственники, а семье Кондратюка, которого называют "завхозом" главы Росгвардии Виктора Золотова, там принадлежит больше всего земли.
Кондратюку 65 лет, он, как утверждает Republic, всю жизнь проработал в системе органов госбезопасности. В 2002 году он вместе с сослуживцами по ФСО организовал некоммерческое партнёрство "Заря", которое приобрело землю на Рублёвском шоссе (об этом писала "Новая газета"). В 2008–2012 годах он возглавлял администрацию Одинцовского района Подмосковья, на территории которого находятся резиденции руководителей государства и земля в котором является одной из самых дорогих в России. После аннексии Крыма Кондратюк возглавлял подразделение ФСО на полуострове, а в 2017 году вернулся в Москву, став статс-секретарём и замдиректора службы.
Согласно декларациям, Кондратюк за последние 3 года заработал около 35 миллионов рублей, однако Republic оценивает принадлежащую его семье недвижимость существенно дороже. Родственникам генерала принадлежит в посёлке "Знаменские просторы" почти 1,85 гектара земли, а также несколько домов. Рыночная стоимость этой недвижимости может достигать, по оценкам Republic, почти 900 миллионов рублей.
Русская служба Радио Свобода открывает медиапроект "Север.Реалии". Этот информационно-аналитический сайт будет рассказывать о ситуации и актуальных проблемах Северо-Западного федерального округа. На страницах сайта "Север.Реалии" вы найдете новости, репортажи, корреспонденции из девяти областей Российской Федерации и городов Северо-Запада России – от Калининграда до Воркуты, от Мурманска до Великих Лук, от Петрозаводска до Санкт-Петербурга – интервью с ньюсмейкерами и экспертами, аналитику и исторические обзоры, театральные и книжные рецензии, колонки комментаторов, фотогалереи, видеоматериалы, документальные фильмы. Сотрудники и авторы сайта "Север.Реалии" – независимые журналисты, политики, писатели, ученые, профессионалы разных отраслей деятельности, обычные жители Северо-Запада России.
Главная задача сайта "Север.Реалии" – честный, сбалансированный, непредвзятый, точный рассказ о ежедневной жизни важнейших, с политической, экономической и социальной точек зрения территорий Российской Федерации, восполнение дефицита разносторонней информации о Северо-Западе России, анализ важнейших социально-экономических процессов, протекающих в этом обширном крае.
"Открытие медиапроекта "Север.Реалии" расширяет наши возможности рассказывать о событиях в одном из самых важных регионов России, откуда не всегда поступает достаточно информации, - заявил в этой связи президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай, - Как известно, другие региональные сайты РСЕ/РС посвящены, в частности, Сибири и Дальнему Востоку, Северному Кавказу и Волго-Уральскому региону, они рассказывают о местной политике, экологических проблемах, развитии промышленности и добыче природных ресурсов, и уже завоевали внимание аудитории. Это укрепляет нас в мысли о том, что проект "Север.Реалии" сыграет важную роль в предоставлении жителям Северо-Запада России информации по темам, которые касаются лично их, одновременно включая в дискуссию по более широкому кругу вопросов национальной и даже международной повестки".
Суды в Москве сегодня проводят закрытые предварительные слушания по искам о лишении родительских прав в отношении двух семей Проказовых и Хомских – после митингов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. С требованием в суд обратилась прокуратура. Дела заведены по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
По версии прокуратуры, на акции 27 июля Дмитрий и Ольга Проказовы передали годовалого сына обвиняемому по делу о массовых беспорядках Сергею Фомину, чтобы он смог выйти из оцепления и избежать задержания. Сейчас Проказовы находятся в статусе свидетелей. Дмитрий Проказов ранее говорил, что просто дал подержать ребенка родственнику жены.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова ранее просила прокуратуру отозвать иск. В настоящий момент обоснованность обращения о лишении Проказовых родительских прав рассматривает Генпрокуратура России.
Однако 26 августа стало известно, что прокуратура потребовала лишить родительских прав ещё одну семью – Петра и Елену Хомских – за участие в акции протеста 3 августа. В прокуратуре посчитали, что родители допустили, чтобы их маленькие дочери находились в "непосредственной близости от большого количества агрессивно настроенных демонстрантов, а также сотрудников правоохранительных органов со спецсредствами". В ведомстве утверждают, что Хомские использовали детей, чтобы избежать задержания.
27 июля и 3 августа в Москве прошли акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В обоих случаях число задержанных превысило тысячу, а полиция и сотрудники Росгвардии применяли силу.
В Гонконге участники протестов блокировали работу поездов метрополитена в утренние часы пик. Также демонстранты из числа студентов объявили двухнедельный бойкот городским вузам. Перед зданиями учебных заведений они выстроились в длинные живые цепи.
2 сентября в Гонконге возобновляются учебные занятия после летних каникул. Участники протестов призвали к проведению новой всеобщей забастовки.
В минувшие выходные демонстранты заблокировали подъезды к международному аэропорту Гонконга, несмотря на противодействие полиции. Протестующие также перекрыли движение скоростных поездов из города в аэропорт. Нескольким десяткам станций радикальные участники протестов нанесли материальный ущерб.
Акции протеста в Гонконге продолжаются с начала июня. Их участники выступают против усиления контроля Пекина над Гонконгом. Митингующие, в частности, добиваются отзыва законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях судам континентального Китая. Полиция неоднократно применяла силу к протестующим, а также слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов.
В Новосибирске заключённый колонии строгого режима №8 Александр Вахрушев заявил об избиении и зашил себе рот в знак протеста. Об этом сообщает сегодня издание "Тайга.инфо" со ссылкой на жену осуждённого Алёну. 28 августа они заключили брак, но свидание им не дали.
По её словам, Вахрушев находится в участке, функционирующем как исправительный центр (УФИЦ) колонии №8 в Новосибирске. Сотрудники УФИЦ избили его и поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). В знак протеста Вахрушев объявил голодовку и зашил себе рот. Нитки ему разорвали, а вызванную для обработки ран скорую помощь не пустили. По словам жены, Вахрушев говорил, что больше не выдержит избиений.
Алёна Вахрушева написала заявления в полицию и прокуратуру. По её словам, в ШИЗО помещены семь человек из 60, которые находятся в исправительном центре. "Все готовы дать показания, у всех одна и та же беда", – сказала Вахрушева.
В пресс-службе регионального ФСИН ситуацию не прокомментировали.
На сайте ФСИН сообщается, что УФИЦ занимается "исправлением осужденных, формированием у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития". УФИЦ входит в структуру исправительной колонии строго режима №8, но у него есть свой руководитель – временно исполняющий обязанности начальника Александр Рожков.
Несколько артиллерийских снарядов разорвались в сотнях метров от жилых домов села Новоборзинское Забайкальского края, рядом с которым проходят воинские учения. Об этом написали "Вечорка" и "Чита.Ру". Инцидент произошёл 30 августа. Информации о пострадавших нет.
Источник "Чита.Ру" в экстренных службах заявил, что причиной взрывов стали учебные артиллерийские стрельбы на полигоне "Борзя-Новая", расположенном по соседству. По его словам, военные прервали учения, когда узнали, что снаряды упали вблизи села, и обследовали окрестности.
Источник "Вечорки" связал происшествие с ошибкой при проведении учебных стрельб. "Военные получили неправильные координаты, обстреляли Новоборзинское. Люди сидят без окон – они повылетали", – сообщил он. Читательница паблика "Аноним Армия" написала, что её привели в шок слова военного, который, комментируя происшествие, сказал: "Бывает".
Глава Борзинского района Юрий Сайфулин сообщил изданию, что слышал о взрывах, но не смог назвать причину случившегося.
Российская компания "Стройтрансгаз Логистика" миллиардера Геннадия Тимченко получила разрешение от властей Сирии заниматься добычей фосфатов, а также контракт на эксплуатацию порта Тартус для их поставок за рубеж. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, на завод в Хомсе, который называют "ключевым" для производства фосфатов в Сирии, "Стройтрансгаз Логистика" пришла в апреле. Местные СМИ пишут, что компания Тимченко сотрудничает с государственной сирийской компанией General Fertilizer Company. Собеседники FT утверждают, что охраняют завод в Хомсе наёмники российской частной военной компании.
Неназванные источники издания говорят, что сейчас Сирия экспортирует фосфаты из своих запасов, а новой добычи в стране не ведется. "У "Стройтрансгаза", похоже, есть права на добычу сирийского фосфата, но неясно, действительно ли он начал добычу", – пишет Financial Times.
Представитель "Стройтрансгаза" настаивает, что ни у компании, ни у её "дочек" не было контрактов в Сирии.
В то же время Главное управление геологии и минеральных ресурсов Сирии ещё летом 2017 года сообщало, что компания "Стройтрансгаз" начала работы по восстановлению крупнейших в стране фосфатных разработок неподалеку от Пальмиры и подготовку к добыче на них сырья.
Авиабилеты в России по итогам 2019 года подорожают на 9–10 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова.
"Авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый – всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", – сказал он.
Так, по подсчетам ассоциации, в первом квартале авиаперевозчики потеряли 45 миллиардов рублей. Тогда как операционные убытки за весь 2018 год составили 54 миллиарда рублей.
По мнению экспертов, основная причина подорожания авиабилетов – рост цен на керосин. В прошлом году цены на авиационное топливо выросли на 30 процентов. При этом механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер) в авиакомпаниях считают малоэффективным. Им слишком сложно воспользоваться, отметил глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.
В Москве в ночь на понедельник полиция задержала участника акции 27 июля Никиту Чирцова. Ранее его объявляли в розыск по делу о массовых беспорядках и 30 августа выслали из Белоруссии.
Как сообщает проект " ОВД-Инфо",Чирцова доставили в ОВД Пресненского района. Ему уже предъявили обвинение в нападении на полицейского, отметил источник ТАСС в правоохранительных органах.
28 августа Чирцова задержали в Минске и передали миграционным службам Белоруссии для высылки в Россию. По данным СМИ, российские власти объявили его в розыск в связи с делом о массовых беспорядках в Москве в конце июля. Ранее Чирцова оштрафовали по административному делу за участие в митинге.
27 июля в Москве прошли акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Протесты были разогнаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Задержаны почти 1400 человек. После акции Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. Поним арестованы 15 человек. Им грозит от трёх до восьми лет лишения свободы. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину, оставаясь на её стороне в конфликте с Россией и содействуя её стремлению к сохранению территориальной целостности. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве 1 сентября, Пенс подчеркнул, что США разделяют законные требования Украины к России по Крыму. Вице-президент США и президент Украины находились в Варшаве по случаю 80-й годовщины со дня нападения нацистской Германии на Польшу и начала Второй мировой войны.
США для Украины важный союзник. Вашингтон ввёл санкции против России в связи с аннексией Крымского полуострова в 2014 году и поддержкой, которую оказала Москва сепаратистам на востоке Украины.
Ранее, во время визита в Киев, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил о вероятности встречи президента США с Зеленским в Варшаве. Однако Дональд Трамп не прилетел в Польшу, отменив своё участие в мемориальных церемониях по случаю 80-летия начала войны. Он объяснил свой отказ необходимостью остаться в стране из-за мощного урагана, движущегося к побережью США.
Израильское командование заявило об обстреле с ливанской территории армейской базы и военных машин. Ответным огнём была обстреляна территория на юге Ливана. Агентство Reuters отмечает, что за последнюю неделю растущей напряжённости у границ с Ливаном возросли опасения относительно возможной новой войны. Радикальная группировка "Хезболла", поддерживаемая Ираном, долгие годы остаётся военным противником Израиля.
Командование "Хезболлы" заявило об уничтожении израильской военной машины вместе со всеми, кто находился внутри. Израиль настаивает, что среди его военнослужащих нет потерь. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, завершающий свою избирательную кампанию и уверенный в победе на выборах, может столкнуться с новыми трудностями в случае начала боевых действий. Но, как отмечает Reuters, по словам премьера, ничего чрезвычайного не произошло. Нетаньяху заявил, что с израильской стороны нет потерь, нет раненых, нет даже ни одной царапины".
Нетаньяху придерживается своего обычного рабочего графика. Перед встречей с прибывшим в Израиль президентом Гондураса, он описал ситуацию в сфере безопасности и отказался отвечать на вопросы журналистов. По словам Нетаньяху, территория Израиля была обстреляна "несколькими противотанковыми ракетами". "Мы ответили миномётным огнём, выпустив 100 снарядов, нанесли удары с воздуха и приняли ряд других мер", цитирует слова израильского премьера агентство Reuters.
В двух федеральных землях на востоке Германии избиратели всё больше поддерживают крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Таковы предварительные результаты выборов в ландтаг, прошедшие 1 сентября в Саксонии и Бранденбурге.
Разочарование восточных немцев политикой Ангелы Меркель привело к почти трёхкратному росту популярности "Альтернативы для Германии" среди избирателей Саксонии. В этой земле, с населением 3,5 миллиона и общими границами с Польшей и Чехией, правые радикалы получили, по предварительным оценкам, 27 процентов голосов. Это означает, что "Альтернатива" вышла на второе место. У правоцентристской партии Меркель – Христианских демократов – сохраняется первое место (32 процента). Пять лет назад эта поддержка составляла почти 40 процентов.
В земле Бранденбург, соседствующей с Берлином и населением в 2,5 миллиона, "Альтернатива для Германии" также добилась второго места. За неё подано 22 процента голосов – в сравнении с 12 процентами в 2014-м. Социал-демократическая партия Германии, правящая в земле Бранденбург три десятилетия, получила 27 процентов, что значительно меньше результата предыдущих выборов – в 2014 году было 32 процента. Партия Меркель получила в Бранденбурге меньше, чем предсказывали прогнозы, – всего 15 процентов, против 23 пять лет назад.
Анализируя предварительные итоги выборов в двух германских землях, издание Politico, пишет о "глубоком расколе" среди электората на востоке Германии. Нынешние результаты голосования – "серьёзное предупреждение" Ангеле Меркель и её союзникам на федеральном уровне.
По оценкам "Немецкой волны", нынешние выборы вызвали повышенный интерес, явка значительно больше, чем в 2014 году. В столице Саксонии Дрездене к 14 часам проголосовало больше 60 процентов избирателей.
Ожидается, что переговоры о формировании новых правительств в Саксонии и Бранденбурге будут сложными, так как вероятность сотрудничества большинства партий с "Альтернативой" – маловероятна. Это может означать, что АдГ не сможет войти в правительство ни в Саксонии, ни в Бранденбурге.
Студенты Московского физико-технического института вышли в воскресенье с одиночными пикетами в поддержку выпускника вуза Айдара Губайдулина.
Габайдулин – один из арестованных по делу о массовых беспорядках, которые, по версии Следственного комитета России, произошли во время акции оппозиции в центре Москвы 27 июля. Изначально выпускника МФТИ обвиняли в участии в беспорядках, но позже добавили обвинение в покушении на насилие в отношении представителя власти.
На суде по избранию меры пресечения, который прошёл 9 августа, следователи утверждали, что в материалах уголовного дела есть кадр из видеозаписи, на котором Габайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ей в сторону полицейского.
Пикеты в поддержку Габайдулина, которому сейчас 25 лет и который до ареста работал программистом в компании "Сбербанк-технологии", проходят на площади перед одним из корпусов МФТИ.
В столице Польши Варшаве в воскресенье состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом. Перед началом встречи Пенс заявил, что Соединённые Штаты "продолжат поддерживать народ Украины в вопросах безопасности и территориальной целостности, включая законное право Украины на Крым".
Оба политика ранее приняли участие в мероприятиях в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые проходят в Польше.
Ожидалось, что в Варшаву приедет президент США Дональд Трамп. Была запланирована его встреча с президентом Украины – первая после победы Владимира Зеленского на выборах. Трамп, однако, отменил визит из-за приближения к побережью Флориды урагана "Дориан".
Сила урагана "Дориан", который приближается к побережью американского штата Флорида, достигла наивысшей - пятой - категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в эпицентре урагана достигла 260 километров в час. Таковы данные американских метеорологов.
В настоящее время ураган приближается к побережю Багамских островов, которого, по расчётам, достигнет в воскресенье. Жителям островов Абако в северной части Багам - около 400 тысяч человек - рекомендовано укрыться в убежищах или, во всяком случае, покинуть побережье. Метеорологи опасаются, что ветер и сильнейшие осадки нанесут островам большой ущерб.
Ожидается, что ураган может достигнуть восточного побережья Флориды вечером в понедельник или во вторник. Некоторые модели, однако, указывают на то, что он уйдёт севернее, и под ударом окажутся штаты Джорджия и Южная Каролина. Президент США Дональд Трамп из-за приближения урагана отменил свой визит в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны. Вместо него поехал вице-президент Майк Пенс.
В 2018 году ураган четвёртой категории "Майкл" стал причиной гибели 74 человек, более 50 - в США.
В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, впавший в кому после того, как его избил сотрудник полиции. Об этом сообщили родственники подростка.
Инцидент между погибшим и полицейским произошёл в середине августа в поселке Локоть Брасовского района. По словам свидетелей, к сидящему в кафе Вахрушину и его друзьям подошёл заместитель начальника местного отдела полиции Денис Терехов, который "еле держался на ногах" и до этого весь вечер "цеплялся" к компании. Он вызвал подростка "поговорить на улице", где напал на него и избил. Также Терехов несколько раз ударил пытавшихся вступиться за Вахрушина очевидцев.
Прибывший на место наряд полиции не предпринял никаких действий. Скорая помощь госпитализировала 17-летнего пострадавшего в бессознательном состоянии.
Позже экспертиза подтвердила, что замначальника ОВД находился в состоянии алкогольного опьянения. По итогам разбирательств Терехова уволили из полиции, против него было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений. В данный момент Терехов находится в СИЗО.
Участники акций протеста в Гонконге в воскресенье заблокировали подъезды к международному аэропорту Гонконга – несмотря на противодействие полиции.
Сам аэропорт по-прежнему принимает и отправляет самолёты, однако подъездные пути к нему перекрыты. Протестующие также перекрыли движение скоростных поездов из города в аэропорт. На одной из станций они сломали турникеты и камеры видеонаблюдения. "Если мы нарушим работу аэропорта, больше людей по всему миру узнают о том, что происходит в Гонконге", – приводит агентство Reuters слова одного из участников акции протеста.
В ряде мест полиция вступала в столкновения с протестующими, несколько человек были арестованы. По социальным сетям разошлась видеозапись избиения полицейскими участников акции протеста в вагоне метро.
К вечеру воскресенья часть протестующих покинула район аэропорта, частично разблокировав его.
Акции протеста в городе продолжаются 13-ю неделю, участники выступают за отзыв законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях судам континентального Китая и против превращения живущего по британскому праву и на особых условиях Гонконга в обычный китайский город.
Накануне десятки тысяч демонстрантов прошли маршем по улицам города, проигнорировав запрет городских властей. Полиция Гонконга применила водомёты и резиновые пули против демонстрантов.
Корреспондент телеканала РЕН ТВ Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет с просьбой привлечь члена Совета Федерации от Иркутской области Вячеслава Мархаева к ответственности за "рукоприкладство".
В заявлении Могилевская утверждает, что во время интервью с Мархаевым он и его сопровождающие напали на съёмочную группу и попытались отобрать записывающую аппаратуру. В результате инцидента Могилевская, по её словам, получила вывих руки, а оператор – ушиб.
Как сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ, конфликт с Мархаевым произошёл после того, как съёмочная группа задала чиновнику вопрос о причастности его семьи к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ. Ранее эту информацию журналисты якобы получили от местных жителей, после чего выпустили на эту тему сюжет и обратились за комментарием к Мархаеву.
В свою очередь, Мархаев обратился в Мосгорсуд и генеральную прокуратуру с иском о защите чести и достоинства.
В начале августа Вячеслав Мархаев, в прошлом – командир бурятского ОМОНа и заместитель министра внутренних дел Бурятии, выступил с резкой критикой разгона протестных акций в Москве. В своём инстаграме он назвал действия полицейских "неправомерными и профессионально безграмотными".
"То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью, - написал Мархаев, подчеркнув, что вместо организации диалога властями было принято силовое решение, во многих случаях избыточное.
"Страшно, что у граждан страны всё меньше возможностей для выражения своего мнения", - резюмировал чиновник. Большинство подписчиков поддержали его.
По новым данным, семь человек были убиты, более 20 ранены в субботу в двух городах в американском штате Техас в результате стрельбы. Среди раненых трое полицейских, подозреваемый был застрелен полицией у кинотеатра в городе Одесса.
Имя стрелявшего не называется. Известно, что это белый мужчина примерно 30 лет. Он открыл огонь по полицейским, которые пытались остановить его машину. По данным полиции, подозреваемый угнал почтовый фургон, на ехал по шоссе между Одессой и Мидлендом, небольшими городами на западе Техаса.
За восемь месяцев этого года в Соединённых Штатах произошло 25 инцидентов со стрельбой и многочисленными жертвами. Столько же было в прошлом году – за целый год. Несколько недель назад в городе Эль-Пасо в Техасе в супермаркете были убиты 22 человека. Это преступление рассматривается как совершённое на почве ксенофобии. Каковы были мотивы стрелявшего в Одессе и Мидленде, полиция пока не сообщает.
Вице-президент Майк Пенс перед вылетом в Польшу выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что администрация президента "полна решимости работать с лидерами в обеих партиях Конгресса, чтобы принять меры по борьбе с массовым насилием" в США. Демократы ранее критиковали республиканцев и администрацию Дональда Трампа за отказ обсуждать существенное ужесточение правил приобретения оружия.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился накануне в Варшаве с председателем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем, председателем Совета безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом.
Об этом сообщил Болтон в твиттере, разместив фотографию участников встречи. "Я очень рад начать разговор с моими польскими, украинскими и белорусскими коллегами в Варшаве. Мы разделяем опасения по поводу стабильности в регионе и стремимся к укреплению суверенитета и безопасности наших стран", – написал советник Дональда Трампа. Другие подробности переговоров не сообщаются.
Ранее на этой неделе Болтон посетил Киев и Минск, где встретился с президентами Украины и Белоруссии. Особое внимание привлёк визит высокопоставленного американского представителя в Белоруссию – первый подобный визит за два десятилетия.
Встречу с Засем многие комментаторы рассматривают как продолжение начатого в Минске диалога. Белорусский представитель ранее провёл отдельные переговоры с польскими коллегами. Согласно сообщению польского Совета безопасности, беседы касались вопросов двусторонних отношений и региональной ситуации безопасности, – сообщает "Белсат".
Соединённые Штаты нанесли в субботу удар по объекту на севере Сирии, связанному, как утверждается, с террористической группировкой "Аль-Каида" в Сирии.
Как говорится в заявлении Центрального командования Вооружённых сил США, удар был направлен против руководства "Аль-Каиды" в Сирии, которое стоит за "нападениями, ставящими под угрозу американских граждан, наших партнёров и мирных жителей". В заявлении не уточняется, был ли нанесён ракетный или бомбовый удар.
Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Британии, утверждает, что в результате удара были убиты около 40 человек, в том числе лидеры группировки, связанной с "Аль-Каидой". По всей видимости, речь идёт о группировке "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической в России и США). Она контролирует большую часть сирийской провинции Идлиб – это единственная территория к западу от Евфрата, неподконтрольная правительству Башара Асада. Удар США был нанесён по объекту на севере Идлиба.
Министерство обороны России осудило американский удар по Идлибу. В его заявлении говорится, что "в населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения", а сам удар был нанесён без предварительного уведомления России и Турции. Сами российские военные заявляют, что поддерживают в Идлибе режим перемирия – после крупной операции войск Асада при поддержке России, в результате которой сирийские правительственные войска заняли ряд населённых пунктов.
Американские военные в Сирии крайне редко наносят удары по целям к западу от Евфрата.
В Польше сегодня проходят мероприятия в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. В центре Варшавы на церемонии с участием польских военных собрались лидеры ряда государств, в том числе президенты Польши и Германии Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Германии Ангела Меркель. Соединённые Штаты представлял вице-президент Майк Пенс. Присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин приглашён не был.
Президент Польши в своём выступлении провёл параллели между событиями 80-летней давности и современностью. По его словам, "должно быть очевидно, что любой вид военной агрессии будет
встречен сильным, мощным, решительным ответом". В качестве примера агрессии в современном мире он привёл действия России в Крыму и на востоке Украины, а также против Грузии.
Вице-президент США также выступил с речью, отметив роль Польши в победе над нацизмом.
Памятные церемонии начались ранним утром в городе Велюнь, жители которого были в числе первых жертв войны. Ранним утром 1 сентября 1939 года немецкая авиация осуществила бомбардировку города, погибли более тысячи человек.
Президент Германии на траурном митинге в Велюни признал ответственность Германии за развязывание Второй мировой войны и попросил прощения у жертв войны и нацистского террора в Польше. "Мы не забудем и будем нести ответственность, которую возложила на нас наша история", – сказал Штайнмайер.
Президент Польши Анджей Дуда на той же церемонии назвал нападение Германии на Польшу "военным преступлением" и "варварским актом". Он осудил и Советский Союз, заявив, что его тогдашний руководитель Иосиф Сталин вступил в сговор с Адольфом Гитлером, чтобы уничтожить Польшу. Дуда поблагодарил Штайнмайера за его слова, сказав, что сегодняшняя церемония "войдёт в историю польско-германской дружбы".
Президент США Дональд Трамп отказался от приезда в Варшаву в последний момент из-за приближения к побережью Соединённых Штатов мощного урагана.
Сегодня 15-я годовщина захвата заложников в школе города Беслан в Северной Осетии. В заложники были захвачены около 1100 человек – школьники, их родители и учителя, участники линейки по случаю Дня знаний. Ответственность за захват школы впоследствии взял на себя Шамиль Басаев, террористы требовали вывода российских войск из Чечни.
3 сентября начался штурм здания школы. В результате хаотичного штурма погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Теракт в Беслане, таким образом, стал самым кровопролитным за всю современную историю России.
По официальным данным, были убиты все захватившие здание террористы, кроме одного. Нурпаши Кулаев, который отрицает свою причастность к захвату заложников, был приговорён к пожизненному заключению.
Обстоятельства захвата заложников и в особенности – начала штурма по-прежнему вызывают вопросы. По официальной версии, решение о штурме было принято из-за того, что террористы начали приводить в действие взрывные устройства в спортзале, где находились заложники. По другим свидетельствам – которые, в частности, отражены в расследовании комиссии во главе с депутатом Госдумы Юрием Савельевым – взрывы произошли из-за стрельбы по помещению спортзала из гранатомётов.
Трагедия в Беслане имела значительные политические последствия – в частности, на 8 лет были отменены прямые выборы губернаторов, изменились правила выборов в Госдуму, было ужесточено законодательство.
Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
В городе 1 сентября начались траурные мероприятия. У разрушенного здания спортзала, которое превращено в мемориал, как и каждый год, собрались родственники погибших и бывшие заложники.
В британских городах 31 августа прошли акции протеста против решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить на пять недель работу парламента. В преддверии выхода страны из Евросоюза. Тысячи демонстрантов вышли в субботу на улицы Лондона, Манчестера, Лидса, Йорка и Белфаста, сообщает Би-би-си.
После протестов у резиденции премьер-министра и здания парламента демонстранты направились к Букингемскому дворцу. Некоторые из них выражали недовольство решением королевы дать Джонсону согласие на приостановку работы парламента.
Против решения Бориса Джонсона выступили не только лейбористы, но и некоторые депутаты Консервативной партии. Они не разделяют позиции своего лидера, который допускает вероятность "жёсткого Брекзита", то есть выхода из Евросоюза без соглашения. Критики Джонсона считают, что премьер пошёл на такой шаг, чтобы не допустить дальнейших дебатов и голосования по поводу условий Брекзита. Предыдущий премьер-министр, Тереза Мэй, не сумела убедить парламент в необходимости принять проект договора с ЕС. Голосование в парламенте – после горячих дебатов проваливалось трижды, что во многом определило отставку Мэй в июле 2019 года.
Приостановка работы парламента перед ежегодной речью королевы не нарушает закона и не означает, что парламент распущен.
Министр энергетики США Рик Перри, находящийся в Варшаве, заявил 31 августа, что, по всей вероятности, Вашингтон продолжит санкционное давление на Россию в связи с аннексией Крыма, который, как подчеркнул американский министр, принадлежит Украине.
Перри выступил с этим заявлением на встрече с польским и украинским лидерами, которая состоялась 31 августа в Варшаве.
Международные санкции против России были введены после российского вооружённого вмешательства на востоке Украины в конце февраля 2014 года. Санкции ввели Соединённые Штаты, Европейский союз и ряд других государств и международных организаций.
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