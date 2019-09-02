Republic: семья замглавы ФСО владеет недвижимостью на Рублёвке

Семья статс-секретаря Федеральной службы охраны Николая Кондратюка владеет недвижимостью в закрытом посёлке "Знаменские просторы" в Подмосковье, неподалёку от резиденции Владимира Путина Ново-Огарёво. Это утверждается в расследовании Republic. По утверждению издания, в посёлке "живут в основном бывшие и нынешние сотрудники спецслужб" и их родственники, а семье Кондратюка, которого называют "завхозом" главы Росгвардии Виктора Золотова, там принадлежит больше всего земли.

Кондратюку 65 лет, он, как утверждает Republic, всю жизнь проработал в системе органов госбезопасности. В 2002 году он вместе с сослуживцами по ФСО организовал некоммерческое партнёрство "Заря", которое приобрело землю на Рублёвском шоссе (об этом писала "Новая газета"). В 2008–2012 годах он возглавлял администрацию Одинцовского района Подмосковья, на территории которого находятся резиденции руководителей государства и земля в котором является одной из самых дорогих в России. После аннексии Крыма Кондратюк возглавлял подразделение ФСО на полуострове, а в 2017 году вернулся в Москву, став статс-секретарём и замдиректора службы.

Согласно декларациям, Кондратюк за последние 3 года заработал около 35 миллионов рублей, однако Republic оценивает принадлежащую его семье недвижимость существенно дороже. Родственникам генерала принадлежит в посёлке "Знаменские просторы" почти 1,85 гектара земли, а также несколько домов. Рыночная стоимость этой недвижимости может достигать, по оценкам Republic, почти 900 миллионов рублей.