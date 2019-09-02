Суды рассматривают иски о лишении родительских прав из-за протестов

Суды в Москве сегодня проводят закрытые предварительные слушания по искам о лишении родительских прав в отношении двух семей Проказовых и Хомских – после митингов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. С требованием в суд обратилась прокуратура. Дела заведены по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии прокуратуры, на акции 27 июля Дмитрий и Ольга Проказовы передали годовалого сына обвиняемому по делу о массовых беспорядках Сергею Фомину, чтобы он смог выйти из оцепления и избежать задержания. Сейчас Проказовы находятся в статусе свидетелей. Дмитрий Проказов ранее говорил, что просто дал подержать ребенка родственнику жены.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова ранее просила прокуратуру отозвать иск. В настоящий момент обоснованность обращения о лишении Проказовых родительских прав рассматривает Генпрокуратура России.

Однако 26 августа стало известно, что прокуратура потребовала лишить родительских прав ещё одну семью – Петра и Елену Хомских – за участие в акции протеста 3 августа. В прокуратуре посчитали, что родители допустили, чтобы их маленькие дочери находились в "непосредственной близости от большого количества агрессивно настроенных демонстрантов, а также сотрудников правоохранительных органов со спецсредствами". В ведомстве утверждают, что Хомские использовали детей, чтобы избежать задержания.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В обоих случаях число задержанных превысило тысячу, а полиция и сотрудники Росгвардии применяли силу.