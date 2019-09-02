Обвинение требует 6 лет колонии для блогера за твит про детей полицейских

На заседании суда в Москве государственный обвинитель запросила шесть лет колонии для блогера Владислава Синицы, который написал в своём аккаунте в твиттере о расправах над детьми сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает "Медиазона".

Следствие заявило о том, что в твите Синицы были обнаружены признаки экстремизма. При этом лингвистическую экспертизу проводили люди без профильного образования.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение 30-летнему жителю Подмосковья Владиславу Синице за призывы в интернете расправляться с детьми, чьи отцы служат в так называемых силовых органах. Синица обвинён в возбуждении ненависти или вражды и арестован до 3 октября.

По версии следствия, 31 июля он, подписываясь в социальной сети как "Макс Стеклов", призвал к "противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов". Следователи провели дома у Владислава Синицы обыск и изъяли технику.