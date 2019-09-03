Чиновница, оскорбившая жителей Тулуна, отстранена от работы

В Иркутской области отстранена от работы чиновница Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала пострадавших от наводнения жителей города Тулун "бичевнёй" и "быдлом". Об этом 3 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Это подтвердил губернатор Сергей Левченко, сказал Песков.

Накануне на встрече с жителями Тулуна Владимир Путин заявил, что "если она так сказала, то она непорядочный человек", и выразил надежду, что губернатор примет меры.

В середине августа в соцсетях и СМИ была опубликована аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от наводнения, называя их "бичевнёй" и "быдлом". Комментируя приезд президента, она говорит, что "люди готовы были "кипятком описаться от счастья", а для пострадавших в пунктах временного размещения созданы такие условия, которых не было в "их хлеву". В записи есть и нецензурные выражения.

Позже чиновница заявила, что аудиозапись подделка. Телекомпания РЕН ТВ заявляет, что независимые эксперты якобы подтвердили её подлинность и что голос на ней принадлежит Ирине Алашкевич.

25 августа губернатор Сергей Левченко заявил, что эксперты обнаружили монтаж в аудиозаписи, и пообещал запросить ещё экспертизу для того, чтобы принять решение. Проведение экспертизы должно было занять не менее недели.