3 сентября Пресненский суд Москвы приговорил финансового менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии за твит с рассуждениями о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов. В этот же день в московских судах началось рассмотрение нескольких дел о применении насилия по отношению к представителям власти в ходе последних несогласованных акций протеста.

Тверской суд уже приговорил к трем годам лишения свободы 25-летнего Ивана Подкопаева и к двум годам – 25-летнего Данилу Беглеца. Их дела рассматривались в особом порядке, поскольку оба признали свою вину. Также 3 сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование пятерых обвиняемых по так называемому делу "о массовых беспорядках" 27 июля – Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Еще двух фигурантов этого дела – Егора Жукова и Сергея Фомина – ​СК попросил перевести из СИЗО под домашний арест.

Владислав Синица получил 5 лет за твит

"Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы", – написал Синица, добавив, что родители могут получить по почте "снафф-видео". Сообщение было размещено в твиттер-аккаунте "Макс Стеклов" 31 июля. Так автор твита ответил на вопрос о целесообразности деанонимизации сотрудников правоохранительных органов гражданскими активистами.

Днем 4 августа публикацию процитировал телеканал НТВ. Вечером Следственный комитет сообщил о задержании Владислава Синицы. Обвиняемый признал авторство твита, но отрицал преступный умысел. На допросе он сказал сотруднику СКР, что под "снафф-видео" он подразумевал записи, на которых демонстрируются убийства: "Данный термин использовался в кинематографе, например, в фильме "Советник". "Совершенно очевидно, что там не призывы, а размышления о том, к чему это все может привести", –​ комментировал обвинение адвокат блогера Дмитрий Никольский.

Следствие было завершено за рекордные два дня, а суд рассмотрел дело за сутки. Сотрудники Росгвардии, бывшие свидетелями по делу Синицы, настаивали, что его твит принес им моральные страдания и заставил переживать за близких.

"После работы я домой пришел, поужинал, открыл свой мобильный телефон посмотреть новости в "Одноклассниках". Открыл твиттер, где я увидел эти записи, переписку, то, что там было написано… Товарищ под ником Макс Стеклов писал, что… Ну, призывы были похищать детей росгвардейцев с последующей расправой. И я посмотрел ответы людей, комментарии. Меня это насторожило, и я стал как бы беспокоиться за судьбу своей дочери, ее здоровье. У меня дочь 1999 года рождения, учится в вузе. И там последовал такой призыв к тому, чтобы похищать детей росгвардейцев с последующей расправой. И присылать родителям диск с этим видео", – говорил в ходе заседания сотрудник Росгвардии Александр Андреев.

"Указанную угрозу я воспринял реально и стал опасаться за жизнь и здоровье моей семьи, поскольку я непосредственно принимал участие в охране общественного порядка", – заявил второй свидетель, старшина Росгвардии Артём Тарасов.

Юрист Международной правозащитной группы "Агора" Алексей Глухов полагает, что этот приговор – своеобразный сигнал от власти полицейским и Росгвардии продолжать в том же духе:

Назначать реальное лишение свободы за слова без реальной угрозы – это верх несправедливости

– Я видел этот твит, и он, конечно, спорный. Но назначать реальное лишение свободы за слова без какой-то реальной угрозы – это верх несправедливости. Если же кто-то там обиделся или испугался, достаточно было бы гражданско-правовой ответственности. Этот приговор – форма классовой мести со стороны силовиков. Он обращен даже не к обществу для запугивания людей, а этим вот росгвардейцам и полицейским, которые носятся с дубинками по улицам Москвы за мирными протестующими: "Мы вас защищаем, продолжайте метелить протестующих, задерживайте, не бойтесь, а всех, кто посмеет на вас прыгнуть, мы будем сажать на пять лет в тюрьму". Это очень сильно читается в этом деле. А то, что суд прошел так быстро – это новая реальность. Здесь нет ни потерпевших, ни свидетелей, никого. Есть скриншот Твиттера, есть какое-то заключение, сделанное силовиками, и все. В этом деле нет никаких доказательств, которые требуют длительного рассмотрения. Совершенно понятно, что это дело показательное. Оосновном получателем сигнала от суда и руководства силовиков являются рядовые исполнители, которые разгоняют митингующих. Это дело нужно мотивированно обжаловать, работать на смягчение приговора. Потому что верить в оправдательный приговор в современных условиях по таким категориям дел сейчас трудно, – полагает юрист "Агоры" Алексей Глухов.

Уголовные дела в московских судах​

3 сентября в судах началось рассмотрение первых уголовных дел, возбужденных после массовых акций протеста в Москве. В частности, Тверской суд приговорил к трем годам колонии 25-летнего техника Ивана Подкопаева, он обвиняется по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса России (применение насилия к представителю власти). Следствие утверждает, что 27 июля на несогласованной акции оппозиции Подкопаев распылил перцовый газ в сторону сотрудников правоохранительных органов. В ходе следствия он свою вину признал, поэтому дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.

В этом же режиме тот же Тверской суд 3 сентября рассмотрел и уголовное дело и в отношении 25-летнего предпринимателя Данилы Беглеца, также признавшего вину в применении насилия в отношении представителя власти. Беглеца обвинили в том, что на протестной акции 27 июля он потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Сам же он объяснял, что в центре Москвы оказался случайно, случайно попал в оцепление, а потому не мог покинуть место акции. А задержали Беглеца после того, как он поднял и попытался вернуть одному из задержанных выпавшие наушники. Этих объяснений суд не принял и, несмотря на особый порядок рассмотрения дела, приговорил Данилу Беглеца к двум годом лишения свободы.

"Он нужен сыну и детям очень. Сыну два годика. Я вчера у них была. Он все время зовет папу. Он с детства мне много помогал. Я рано осталась без мамы. Он с малых лет все для меня делал. У меня уходит здоровье. А он моя правая рука. Он рос без отца, а его дети не должны расти без отца", – говорила в суде мама обвиняемого. Адвокат настаивал на прекращении дела и судебном штрафе.

Административные преследования политиков и активистов

После несогласованной акции оппозиции 31 августа в Москве, где обошлось без задержаний, правоохранительные органы возбудили административное дело о нарушении правил проведения публичных мероприятий. В его рамках ночью 2 сентября были задержаны, но после отпущены оппозиционные политики Любовь Соболь и Николай Ляскин и действующий муниципальный депутат и журналист "Новой газеты" Илья Азар. Задержав Азара, полицейские оставили в незапертой квартире его двухлетнюю дочь, что вызвало волну возмущения. Уполномоченный по правам ребёнка Москвы Евгений Бунимович обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия полицейских . "Они могли подождать маму либо связаться с соцзащитой. Они не связывались. Я звонил - ни соцзащита, ни органы опеки ничего не знали, – рассказал детский омбудсмен агентству Интерфакс. – Если это подтверждается, то надо принять соответствующие меры".



Позднее жена Ильи Азара Екатерина рассказала, что ребенок оставался дома один с открытой дверью. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, поручившийся за Илью Азара в полиции, считает ситуацию с его маленькой дочерью совершенно неприемлемой:

Это совершенно чудовищная история – ребенка подвергли опасности

– В данном случае человеческая и юридическая точка зрения, как ни странно, совпадают, – полагает Муратов. – Существуют абсолютно жесткие инструкции для сотрудников внутренних дел в отношении несовершеннолетних, которые находятся в местах обысков. Тем более, при проведении следственных действий категорически запрещено подвергать опасности жизнь и здоровье людей, которые находятся в этих помещениях. Я не знаю всех подробностей. Но со слов жены Ильи Азара Екатерины я знаю, что полчаса ребенок был один при открытой двери, когда Азара забрали в тапочках с лестничной площадки, где он курил. Это, конечно, не укладывается ни в какие рамки. Это совершенно чудовищная история - ребенка подвергли опасности, но полицейские сказали, что у них есть какие-то видео, на которых видно, что в доме могла находиться няня. К сожалению, показать мне эти видео никто не сумел.У меня есть ощущение, что полиция выполняет чьи-то быстрые и срочные приказы. До этих событий за полицией водилось много грехов, но вот таких отчаянных нарушений прав человека, да еще в столь щекотливой эмоциональной сфере, как дети, я не припоминаю, – рассказал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Отношение общества к применению силы

Протесты с требованием допустить до выборов Мосгордуму независимых кандидатов продолжаются более месяца. Во время акций 27 июля и 3 августа были задержаны несколько тысяч человек, полиция применяла силу и спецсредства. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Оно вызвало резкую критику со стороны оппозиции, правозащитников и деятелей культуры. Ряд независимых кандидатов были отправлены под административный арест. Илья Яшин отбывает пятый административный срок подряд.

45 процентов россиян считают, что сотрудники правоохранительных органов необоснованно использовали силу при задержании участников протестных акций в Москве. Около трети респондентов сочли действия полиции адекватными. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам исследования, почти половина опрошенных равнодушно относится к акциям протеста в Москве, связанным с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Положительно и отрицательно к митингам протеста относятся 23 и 25 процентов респондентов соответственно.

Треть опрошенных отвергли возможность того, что протестные акции в Москве были проведены в результате вмешательства внешних сил. 26 процентов назвали такое вмешательство главной причиной выступлений.

Согласно опросу социологов, 30 процентов россиян считают, что в стране возможны протестные выступления с политическими требованиями. О готовности лично в них участвовать заявили 20 процентов респондентов.

Треть россиян допустили выступления против падения уровня жизни и в защиту своих прав. В таких протестах готовы участвовать 27 процентов опрошенных, рассказал Радио Свобода социолог, директор Левада-центра Лев Гудков:

Возмущение действиями властей нарастает. Молодежь шокирована действиями полиции



– Это наш регулярный опрос по целому ряду проблем, который мы проводим каждым месяц . В этот раз мы спросили людей о протестах. Мнения сильно различаются в зависимости от того, откуда они получили информацию: либо по федеральным каналам, либо из интернета, из социальных сетей, видеоблогов и прочее. В принципе, тут особых изменений не произошло, потому что за протестами внимательно следит более либеральная, демократически настроенная публика, а это всего 16 процентов. 45 процентов относились к этому абсолютно равнодушно. Остальные относились отрицательно. Но что здесь нового и интересного - это нарастающее возмущение действиями полиции и властей. Причем новой была и реакция молодежи, которая шокирована действиями полиции. Это стало стимулом быстрой социализации, включения в осмысление политических событий. Думаю, в ближайшее время быстрых последствий митингов и протестов мы не увидим. Для осмысления и переосмысления реальности требуется два-три года. Мозги людей будут работать, и это может привести к довольно сильным изменениям в настроениях, – полагает социолог Лев Гудков.