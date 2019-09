Исследования всего на свете. Артемий Троицкий воодушевлён новизной

Хедлайнеры сто двадцать девятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – британский ансамбль Modern Studies, исполняющий фольклорные и какие угодно ещё, но обязательно интеллигентные композиции.​ Рок-критик Артемий Троицкий воодушевлен тем, что творческие и экспериментаторские идеи в мировой популярной музыке не умирают, а, наоборот, возрождаются.

До середины 60-х годов традиционная народная музыка существовала сама по себе, а модная поп-музыка сама по себе. Казалось, что чёткий водораздел между "исконным" и модным/актуальным – навсегда. Однако в Англии вдруг появился "фолк-рок", в Америке – "кантри-рок", и даже бард Боб Дилан запел под аккомпанемент электроинструментов. Тренд захватил не только разные страны (вспомним и советских "Песняров", и "Ариэль"), но и разные музыкальные стили. Среди относительно свежих примеров экспансии народных традиций на несвойственные им территории можно вспомнить британскую "фолктронику" (акустический фолк с компьютерными эффектами) и американские "фрик-фолк" и "психо-фолк" (психоделический замес на народнической основе). И то, и другое было популярно в нулевые годы.



Казалось бы, вырастить что-то новое на этой истоптанной поляне уже не получится. Однако ансамблю Modern Studies из шотландского Глазго (сейчас перебрались в английский Ланкашир) это, пожалуй, удалось. Изначально это было полуакустическое трио в составе: Эмили Скотт (голос, орган, пианино), Роб Сейнт-Джон (гитара), Пит Харви (виолончель, бас). Позже к группе присоединился Джо Смайли (ударные, меллотрон, звукорежиссёр). Первый альбом группы, Swell to Great (в моём вольном переводе "Набухая во что-то великое"), представил авторские сочинения Скотт и Сейнт-Джона, балансирующие на грани как минимум трёх стилей: тихого фолка, игривого инди-попа и минималистичного тягучего ambient. Ближайшая аналогия, пришедшая мне в голову – знаменитые сольные проекты Брайана Ино 1970-х годов, вроде классического альбома Another Green World, но с сильным фольклорным влиянием. Альбом совершенно неизвестной дотоле группы из удалённых мест собрал восторженную прессу и получил высокие места в итоговых списках лучших релизов 2016 года.

Modern Studies с композицией Supercool

Это поспособствовало тому, что Modern Studies подписали контракт с престижным лондонским лейблом Fire Records, на котором в 2018-м вышел второй диск группы, Welcome Strangers. "Приветствуем, незнакомцы" и в техническом, и в творческом отношении работа заметно более матёрая, чем дебютный альбом. Электронно-минималистская линия стала чётче, но и акустическая, ведомая виолончелистом, никуда не делась. Уникальность звучания ансамбля получила подтверждение; вот некоторые отзывы: "Одновременно архаичный и современный, сладкий и острый, альбом оставляет странное, но волнующее ощущение"; "Шаг вперёд по сравнению с дебютом: запись и более изысканная, и более дикая"; "Прекрасный звуковой документ – драматичный, с захватывающей "киношной" атмосферой"; "Собрание страшноватых диско-колыбельных, туманных городских тусовок и психотропных песенок у костра"; "Радикальный фолк с ноющим меллотроном и ритмическими петлями – звучит и винтажно, и вызывающе".

Modern Studies с композицией Let Idle Hands

Второй альбом Modern Studies до такой степени вдохновил английского продюсера и саунд-скульптора Томми Пермана, что он сделал группе довольно эксцентричное предложение: записать совместно альбом-компаньон, своего рода инструментальный постскриптум, или посвящение незнакомцам. Пластинка вышла (только на виниле, что предполагает её "коллекционную" ценность) в июле этого года. Название – Emergent Slow Arcs ("Выплывающие медленные ковчеги"). Восемь треков, красивых-загадочных-меланхоличных, без слов, но с выразительными мелодиями и осязаемым настроением. Да, своего рода кино без картинки.

Modern Studies & Tommy Perman с композицией Moonshot

Сейчас "Современные исследования" потихоньку работают над новым альбомом. Ожидания у меломанов (пока только британских) весьма высоки. Ведь, как написал недавно авторитетный музыкальный сайт Record Collector, "эта группа устанавливает новые стандарты в интеллигентной поп-музыке".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 129):

1. Unknown Mortal Orchestra (New Zealand/USA). Ministry of Alienation, LP Sex & Food

2. Da Cruz (Brazil/Switzerland). Pais do futuro, LP Eco do futuro

3. Le Ton Mitè (Belgium). Decalage horaire, LP Passe compose futur conditionnel

4. Le Ton Mitè (Belgium). Class War, LP Passe compose futur conditionnel

5. "Звуки Му" (СССР). "Встань пораньше", LP Live in Liverpool

6. Modern Studies (UK). Supercool, LP Swell to Great

7. Modern Studies (UK). Let Idle Hands, LP Welcome Strangers

8. Modern Studies (UK). Horns and Trumpets, LP Welcome Strangers

9. Modern Studies & Tommy Perman (UK). Moonshot, LP Emergent Slow Arcs

10. La Luz (USA). My Golden One, LP Floating Features

11. Hama Sankare (Mali). Haira alhawa, LP Ballebe

12. LUMP (UK). Curse of the Contemporary, LP LUMP

13. Los Trasgos Muertos (UK). Step One, LP Los trasgos muertos

14. BeWilder (Italy). No One Ever Became Wicked Suddenly, LP Full Panorama