Слоны с Нептуна. Артемий Троицкий разглядывает маленькое

Хедлайнеры восемьдесят третьего выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители из Эстонии, самой маленькой североевропейской страны, известной, тем не менее, своими самобытными культурными традициями. Семья рок-критика Артемия Троицкого обосновалась в Таллине, поэтому ведущий программы смотрит на музыкальные эстонские явления без всяких увеличительных стекол.

Для профессиональной судьбы музыканта размер страны, в которой он живет, играет и поет, имеет значение. И очень большое: он определяет размер рынка и размер спроса на творчество. Американцы, немцы, британцы, бразильцы, даже итальянцы (не говоря уже о китайцах и индусах) могут всю жизнь гастролировать и продавать пластинки в своих родных странах, не парясь по поводу иностранных языков и иностранных турне. В "средних" странах ситуация иная: чтобы иметь значимый успех и зарабатывать хорошие деньги, музыкантам из Швеции, Голландии, Ирландии необходимо пробиваться на европейский рынок, бельгийцам – хотя бы на французский, канадцам – хотя бы на американский... А что делать артистам из совсем маленьких стран?

Возьмем Эстонию. Население – 1300 тысяч человек. Музыка, к счастью, здесь в большом почете, один из крупнейших академических композиторов современности Арво Пярт живет в Эстонии; в песенных праздниках участвует до 100 тысяч человек! Так что рынок аудионосителей жив, хотя и миниатюрен. Гастрольные возможности страны ограничены столичным Таллином, где сосредоточены почти все музыкальные события и еще четырьмя-пятью небольшими городами.

Естественно, все эстонские амбиции устремлены на завоевание зарубежной аудитории. В советское время такой бескрайней "заграницей" был СССР, в котором поп-артисты Яак Йоала, Тынис Мяги и Анне Вески пользовались всенародной популярностью, а в рок-кругах имели успех Magnetic Band и Apelsin. Теперь на восток никто с вожделением не смотрит, а вот на западном направлении идет неустанная работа. Некоторые делают ставку на конкурс Eurovision, хотя тут Эстония особых лавров (кроме одной победы лет 10 назад) пока не снискала. Немного лучше обстоят дела на фольклорном поприще: на скандинавских и балтийских фестивалях блистает отличное трио Trad Attack; на подходе, надеюсь, симпатичный эстоно-украинский ансамбль Svjata Vatra, а также виртуозный дуэт Тыну Тимма и Яануса Ныгисто.

Steps to Synapse с композицией Celebrate

Лучше всего дела обстоят в области актуальной музыки. Две исполнительницы из Эстонии, Мария Минерва (Юур) и Ольга Коупленд (Астрова) добились известности в (узких, правда) кругах любителей экспериментальной электронной и клубной музыки. Группа Ewert and the Two Dragons, играющая в стиле инди-поп, подписала контракт с крупным американским рекорд-лейблом и гастролировала за океаном. Последние новости – мировые контракты и прекрасная пресса психоделических Holy Motors, скандинавские гастроли "космических" Steps to Synapse. Надеюсь, что за ними последуют оригинальные металлисты-язычники Metsatoll, угарный гаражный рок-н-ролл Dead Furies, пост-панковые Elephants from Neptune. Эту группу, равно как и фанковый коллектив Lexsoul Dance Machine, возглавляет молодой Роберт Линна, сын пионера эстонского рока Иво Линна.

Танцевальная машина Роберта Линна с песенкой "Мясорубка"

Разумеется, большинство эстонских артистов нового поколения поет по-английски. В отличие от многих российских групп и солистов – без малейшего акцента; преподавание английского в эстонских школах поставлено блестяще. Тем почетнее, на мой взгляд, вклад в развитие культуры тех музыкантов, которые упрямо поют на родном языке – это и лидеры сцены Kosmikud, и совсем свежие группы, вроде прог-роковых Põhja Konn. Много денег на этом, правда, не заработаешь – надо иметь "основную" зарплату. Скажем, Кристо Райасааре из Kosmikud ни много ни мало – главный редактор крупнейшей в стране радиостанции!

