Polí5: художественный свист и совы смерти

Хедлайнеры семьдесят первого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты из Чехии, записывающие свои произведения в компании звукозаписи Polí5. ​Рок-критик Артемий Троицкий посетил пражский магазин этой звукозаписывающей фирмы Rekommando​ и отыскал на его полках и стеллажах много того, что заслуживает внимание ценителей хорошей и чудноватой музыки – даже художественный свист.

Если пройти от редакции Радио Свобода вдоль по всей улице Виноградской, потом добраться до Карловой площади и свернуть там налево, то почти у набережной Влтавы натолкнешься на улицу под названием Троянова. И вот в доме 9 по этой самой улице расположен (на мой вкус, по крайней мере) самый лучший в Праге, и наверное во всей Чехии тоже, пластиночный магазин. Продаются там не только пластинки, продаются там и книги – причем в больших количествах. Магазин этот называется Rekommando, хозяин, Йозеф Йиндрак, одновременно является и шефом фирмы грамзаписи. Фирма называется Polí5​ и выпускает разнообразную чешскую музыку, отличительной особенностью которой, является то, что вся она до некоторой степени необычная и довольно талантливая.

Начну с группы Muff, руководит ею Марцел Барта, тенор-саксофонист по основной профессии, а также мастер художественного свиста. Да, именно так. Группе почти 20 лет, но альбомы Muff выпускает нечасто, их всего-то три или четыре. На лейбле Polí5​ у группы в 2016 году вышел альбом под названием Hypnotix Bum Bum, и вот там имеется пьеса Jizni pad, скорее всего, переводится как "Южное падение". И в этой пьесе имеется потрясающее соло художественного свиста лидера группы Марцеля Барты.

Еще один клиент лейбла Polí5 – Мартин Эвжен Кышперский. Может быть, вы это имя даже слышали, поскольку Мартин – лидер группы Květy (то есть "Цветы") из Брно, одной из лучших, на мой взгляд (может быть, даже лучшей) чешских альтернативных групп. Чешские "Цветы" существуют с середины 90-х годов, музыканты собрали ее, когда были еще школьниками. Пластинки группы Květy ​начали выходить с начала нулевых, и с той поры вышло их порядка полутора десятков. Помимо группы Květy Мартин Кышперский, неутомимый и изобретательный творец, записывает и сольные экзерсизы. В частности, у него вышел альбом под названием Vlakem, в переводе – "На поезде". Действительно, это концептуальная пластинка, которая целиком и полностью, от первого до последнего трека посвящена перемещению по железной дороге. Я выбрал трек под названием Růžový Kufr, "Розовый чемодан".

Томаш Грубиш – тоже из Брно, он изумительный, очень мощный пианист, играет авангардный джаз, играет иногда музыку, которая называется контемпорари, то есть просто современную авангардную музыку, но не чужд и поп-року. В частности, совсем недавно он записал, а фирма Polí5 выпустила альбом под названием Tlecí doba, "Тлеющее время". Из этого альбома я выбрал открывающий трек, называется Holoubek, то есть "Голубок". Поет Сара Венцловска.

Последний из образцов продукции и творчества фирмы грамзаписи Polí5 – дуэт под названием Sova smrti, то есть "Сова смерти". Дуэт в составе: Ян Файкс, электронщик и мастер всяческих звуковых эффектов, и Томаш Мика, который играет на банджо. Они выпустили дебютный альбом; это очень необычная и, на мой взгляд, очень интересная пластинка. Оба музыканта из Праги. Я выбрал не самый интересный трек, к сожалению, но самый короткий, он длится 3 с половиной минуты (а все остальные там минут по 7, 8, 9, 10 и так далее, то есть не очень они соответствуют радиоформату). Этот коротенький, называется Iveta Bartosova. Вообще названия всех пьес на этом альбоме заканчиваются буквами "сова" – игра слов! – вплоть до "Акира Куросова". Композиция Iveta Bartosova очевидно отправляет слушателей к судьбе эстрадной "звезды" Иветы Бартошовой. В 1990-е годы она была невероятно популярна в Чехии, работала в стиле евродэнс, пела в мюзиклах. Бартошова несколько раз уходила со сцены и несколько раз возвращалась, однако психологические сложности и проблемы со здоровьем оказались сильнее и привели к трагедии: в 2014 году певица покончила с собой, и вот теперь ее имя обыграно в мрачноватой композиции дуэта Sova smrti.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 71):

1. The Pop Group (UK). Pure Ones, LP Honeymoon on Mars

2. Carmen Souza (Cabo Verde/Portugal). Mon di Deus, LP Creolog

3. Alex Izenberg (USA). Libra, LP Harlequin

4. Sneaks (USA). X.T.Y., LP Gymnastics

5. Sneaks (USA). With a Cherry on Top, LP It's a Myth

6. Muff (Česká republika). Jižny pad, LP Hypnotix bum bum

7. Martin E. Kyšpersky (Česká republika​). Ružovy kufr, LP Vlakem

8. Tomaš Hrubiš (Česká republika). Holoubek, LP Tleci doba

9. Sova Smrti (Česká republika). Iveta Bartosova, LP Sova smrti

10. On Dead Waves (UK). Blackbird, LP On Dead Waves

11. Bardo Pond (USA). Under the Pines, LP Under the Pines

12. Cimbaliband (Hungary). Tendlbeat, LP Recycle

13. Nightingales (UK). B-Side at Best EP Become Not Becoming

14. Sea+Air (Greece/Germany). Follow Me Me Me, LP Evropi