Евгения Коваленко, бросившего урну в сторону полиции, осудили на 3,5 года

Мещанский районный суд Москвы приговорил Евгения Коваленко, участвовавшего в акции оппозиции 27 июля, к трём с половиной годам колонии общего режима, передаёт корреспондент Радио Свобода из зала суда. Обвинение запрашивало для него пять лет колонии. Дело Коваленко было рассмотрено за два дня.

По версии следствия, обвиняемый "силой толкнул обеими руками в область туловища полицейского Евгения Терещенко, отчего тот потерял равновесие и упал с высоты собственного роста на гранитные ступени, испытав физическую боль". Далее Коваленко "схватил обеими руками за бронежилет бойца Нацгвардии Максима Салиева, резко дернул и потащил его на себя, причиняя физическую боль", а затем, "продолжая реализовывать свой преступный умысел, схватил находящийся рядом мусорный бак и бросил его в Салиева, попав в область пояса". Боец Нацгвардии также испытал "физическую боль".

На кадрах, снятых на акции 27 июля, видно, что перед тем, как бросить урну, Коваленко пытался защитить других людей от силового задержания полицейскими. При этом мусорный бак падает рядом с сотрудником Росгвардии – тот даже не шелохнулся. После этого Коваленко попытался убежать, но его догнал и задержал работавший на акции в штатском оперативник Центра "Э" Андрей Разумов.

Сам Коваленко в ходе судебного заседания свою вину не признал. Выступая с последним словом, он заявил, что его "действия были продиктованы беспределом и были направлены на то, чтобы воспрепятствовать избиению людей".

Ранее Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 27 июля Кирилла Жукова к трём годам колонии общего режима. По версии обвинения, Жуков дернул за шлем сотрудника Росгвардии Аскарбека Мадреймова, чем причинил ему физическую боль. Сам Мадреймов рассказывал, что "лямки шлема вдавились в подбородок".