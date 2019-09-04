Прокуратура просит четыре с половиной года для Константина Котова

На заседании суда в Москве прокуратура потребовала четыре с половиной года лишения свободы для активиста Константина Котова. Его обвиняют в неоднократном нарушении закона о митингах (так называемой "дадинской статье"). Об этом сообщает "Медиазона".

Приговор Котову будет вынесен в четверг 5 сентября. Одним из поводов для преследования активиста стало его участие в прогулке после митинга против политических репрессий и за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа. Правозащитный центр "Мемориал" признал активиста политическим заключённым.

В своём последнем слове активист сказал, что "судят не его, а право на свободу собраний".