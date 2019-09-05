Телефоны более 400 миллионов пользователей Facebook попали в сеть

Телефонные номера более чем четырёхсот миллионов пользователей социальной сети Facebook оказались в открытом доступе. Об этом в среду вечером сообщило издание TechCrunch.

На сервере, который не защищён паролем, находятся сотни миллионов записей, содержащих уникальные номера пользователей соцсети, а также их телефоны. Если первые являются общедоступными данными, то вторые не попадали в открытый доступ с тех пор, как Facebook ограничила возможность их просматривать.

Как отмечает TechCrunch, некоторые записи также содержали имена пользователей, сведения об их поле и стране проживания. В базе оказались номера 133 миллионов учётных записей жителей США, 50 миллионов записей жителей Вьетнама и 18 миллионов аккаунтов жителей Великобритании.

Издание подчёркивает, что попадание этих данных в открытый доступ делает пользователей уязвимыми для спама и мошенничества с подменой SIM-карт.