Телефоны более 400 миллионов пользователей Facebook попали в сеть

Телефонные номера более чем четырёхсот миллионов пользователей социальной сети Facebook оказались в открытом доступе. Об этом в среду вечером сообщило издание TechCrunch.
На сервере, который не защищён паролем, находятся сотни миллионов записей, содержащих уникальные номера пользователей соцсети, а также их телефоны. Если первые являются общедоступными данными, то вторые не попадали в открытый доступ с тех пор, как Facebook ограничила возможность их просматривать.
Как отмечает TechCrunch, некоторые записи также содержали имена пользователей, сведения об их поле и стране проживания. В базе оказались номера 133 миллионов учётных записей жителей США, 50 миллионов записей жителей Вьетнама и 18 миллионов аккаунтов жителей Великобритании.
Издание подчёркивает, что попадание этих данных в открытый доступ делает пользователей уязвимыми для спама и мошенничества с подменой SIM-карт.
В Ростове-на-Дону сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали члена предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в городскую думу Анастасии Шевченко. Николай Шатунов выходил из типографии с агитационными листовками, сообщает "Юг. МБХ-медиа".
Полицейские назвали причиной задержания Шатунова необходимость установить его личность, хотя у активиста был с собой паспорт. Позднее на него составили административный протокол о невыполнении требования сотрудника полиции. Что требовали от Николая Шатунова работники Центра "Э", не уточняется.
Листовки, которые были у активиста, содержат информацию о том, почему Анастасию Шевченко, которая была членом федерального совета "Открытой России", не допустили до участия в выборах в городскую думу Ростова-на-Дону. В конце листовки содержится призыв "проголосовать по совести" или испортить бюллетень.
В начале августа активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко, находящуюся под домашним арестом по делу о "нежелательной организации," не допустили к выборам в городскую думу Ростова-на-Дону. Часть подписей, собранных её штабом, избирательная комиссия признала не действительными. Шевченко настаивает, что её не пускают на выборы по политическим мотивам.
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал в среду "неприемлемой" ситуацию, когда Турция и другие развивающиеся страны не имеют права иметь ракеты с ядерными боеголовками.
На выступлении в турецком городе Сивас перед сторонниками правящей партии Эрдоган посетовал, что государства, которые уже имеют ядерное оружие, оказывают активное давление на других с тем, чтобы не допустить приобретения ими военных ядерных технологий.
Упомянув ракеты с ядерными боеголовками, президент Турции сказал (перевод агентства Reuters), что такая ситуация "неприемлема" для него, однако не уточнил, собирается ли Анкара приобретать или разрабатывать оружейные ядерные технологии. Турция подписала Договор о нераспространении ядерного оружия в 1980 году, а также подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1996 году.
Эрдоган упомянул Израиль, до которого, по его словам, никто "не может дотронуться", потому что он обладает ядерным оружием. Израиль никогда не подтверждал или отвергал наличие у него ядерного оружия, но по мнению многих наблюдателей Израиль располагает значительным ядерным арсеналом.
Заявления Эрдогана прозвучали на фоне напряжённости между Анкарой и Вашингтоном в связи с закупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В ответ США пригрозили санкциями, однако Эрдоган заявил, что российское вооружение ему нужно для оборонных целей и что он готов рассмотреть варианты закупок схожих американских систем ПРО, если они будут предложены на аналогичных условиях.
Турция давно утверждает, что ей срочно нужны системы противовоздушной обороны для противодействия угрозе безопасности из-за гражданской войны в соседней Сирии.
В Петербурге представили доклад "В защиту человеческого достоинства" по общественному расследованию разгона шествия 1 мая. Его провели члены городского Правозащитного совета.
Исследование основано на 30 интервью с участниками шествия и видеоматериалах. По мнению авторов доклада, полицейские допустили нарушения российских и городских законов, разогнав силой мирную демонстрацию.
Правозащитники просят городские власти пересмотреть законодательство об уличных акциях, а руководство МВД – провести служебное расследование на предмет превышения должностных полномочий полицейскими.
Выступающие также упомянули о судебных исках к городской администрации, прокуратуре и руководству полиции от тех граждан, которые, по их мнению, были неправомерно задержаны или избиты правоохранителями. Авторы доклада предполагают, что количество исков будет расти.
Министерство финансов США расширило санкции в отношении Ирана, сообщается на сайте ведомства.
В санкционный список вошли девять физических лиц, 16 компаний и шесть нефтяных танкеров. Предположительно, они представляют собой крупную транспортную сеть, которая оказывает финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и проиранской радикальной группировке "Хезболла". Также, по данным министерства, они поставляли Сирии нефть на десятки миллионов долларов в нарушение международных санкций под управлением КСИР.
Американское ведомство заморозило все активы указанных лиц в стране и запретило американским гражданам и компаниям вести с ними дела.
Под санкции попал бывший иранский министр нефти Ростам Касеми, а также подразделение индийской компании, связанное с иранским танкером Adrian Darya. Он ходит в Средиземном море с тех пор, как в июле его освободили власти Гибралтара.
Иранский президент Хасан Роухани объявил о третьем этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Его реализация начнётся в пятницу, 6 сентября. В рамках этого этапа предусмотрено повышение уровня обогащения урана и возобновление деятельности реактора, способного производить оружейный плутоний.
На заседании суда в Москве прокуратура потребовала четыре с половиной года лишения свободы для активиста Константина Котова. Его обвиняют в неоднократном нарушении закона о митингах (так называемой "дадинской статье"). Об этом сообщает "Медиазона".
Приговор Котову будет вынесен в четверг, 5 сентября. Одним из поводов для преследования активиста стало его участие в прогулке после митинга против политических репрессий и за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа. Правозащитный центр "Мемориал" признал активиста политическим заключённым.
В своём последнем слове активист сказал, что "судят не его, а право на свободу собраний".
Министр обороны США Марк Эспер одобрил переброску 3,6 миллиарда долларов, выделенных в бюджете на строительство военных объектов, на сооружение 280-километрового участка заграждений на границе с Мексикой.
Строительство пограничной стены или барьера было ключевым предвыборным обещанием президента Дональда Трампа, однако демократы в Конгрессе отказались выделять на него достаточные средства. Президент запрашивал более 6 миллиардов долларов, Конгресс выделил лишь около 1 миллиарда. Трамп, воспользовавшись введённым им режимом чрезвычайного положения на границе, распорядился выделить недостающие средства из бюджета военного ведомства.
По словам представителей Пентагона, половина денег будет взята из военных проектов на территории США, а вторая половина – из проектов в других странах, сообщает "Голос Америки".
Демократы подвергли решение министерства обороны резкой критике. Они указывают на то, что переброска средств затронет сооружение 127 военных объектов, что, по их утверждениям, подорвёт качество жизни и боевой дух американских войск.
В Пентагоне заявляют, что завершение строительства стены позволит сократить число военных, которые сейчас размещены на границе по распоряжению Трампа для предотвращения нелегальной миграции.
Министр культуры России Владимир Мединский назвал увлечение взрослых людей комиксами "убожеством". По словам чиновника, графические романы предназначены для тех, кто плохо умеет читать, и детей. Об этом сообщает ТАСС.
Так Мединский прокомментировал популяризацию истории среди молодёжи. По словам министра, нужно объяснять исторические моменты так, чтобы они были понятны ребёнку. Он высказался резко против формата комикса, заявив, что графические романы – "это жевательная резинка, это не еда".
Ранее министр культуры называл людей, ведущих дискуссии о подлинности подвига 28 панфиловцев, "мразями кончеными", поклонников группы "Гражданская оборона" и творчества Егора Летова "маргиналами", а комедию "Смерть Сталина" режиссёра Армандо Ианнуччи "глумлением над историей".
Тверской суд Москвы арестовал на 20 суток главу столичного отделения "Партии перемен" и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева. Его признали виновным в повторном нарушении правил организации митинга в связи с несогласованной акцией оппозиции в центре Москвы 31 августа.
Ранее Соловьёв отбыл восемь суток административного ареста за другую акцию, которая прошла 27 июля.
На 31 августа оппозиция подавала в мэрию несколько заявок на проведение митинга и шествия против политических репрессий, а также за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Все заявки были отклонены.
После этого один из незарегистрированных кандидатов, Любовь Соболь, призвала москвичей пройти мирным шествием от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади. Шествие стало единственной за последние два месяца акцией протеста, на которой полиция не задерживала и не арестовывала протестующих. Однако позже в МВД всё же завели административное дело о нарушении закона о митингах.
По обвинению в организации шествия активист Марк Гальперин получил 30 суток ареста, Сергей Бойко – 10 суток, а Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Корпорация Google и принадлежащий ей видеосервис YouTube заплатят 170 миллионов долларов штрафа за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Об этом сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC).
FTC и прокуратура Нью-Йорка утверждают, что YouTube собирал информацию о несовершеннолетних без разрешения взрослых и использовал её для показа таргетированной рекламы. Согласно американскому законодательству, интернет-компании должны получать согласие родителей на сбор и обработку данных пользователей младше 13 лет.
Для Google этот штраф стал самым крупным. Это также крупнейший штраф, который комиссия взыскала по закону о защите конфиденциальности детей в интернете. Закон был принят в 1998 году.
Палата общин британского парламента в среду большинством в 28 голосов приняла в окончательном чтении законопроект, призванный не допустить выхода страны из Евросоюза 31 октября без соглашения с ЕС. Как и ожидалось, документ поддержало подавляющее большинство депутатов от оппозиции, а также более 20 депутатов, исключённых накануне из правящей Консервативной партии – после того как они поддержали рассмотрение законопроекта вопреки позиции премьера Бориса Джонсона.
Законопроект предусматривает, что если до 19 октября Британия не заключит с ЕС соглашение о Брекзите, премьер будет обязан попросить Евросоюз об очередном переносе его даты – с 31 октября на 31 января 2020 года.
Борис Джонсон уже ранее заявил, что это условие для него неприемлемо. Он внёс в парламент предложение провести 15 октября досрочные выборы, чтобы вопрос о Брекзите решал их победитель. Однако полата общин отвергла предложение премьера.
Джонсон ранее заявлял, что Британия в любом случае выйдет из ЕС в конце октября – даже без сделки с Брюсселем. Принятие законопроекта, фактически запрещающего выход из ЕС без договора, и одновременный отказ от досрочных выборов создаст необычную коллизию – премьеру не будет вынесен вотум недоверия, однако он фактически будет лишён полномочий самостоятельно определять политику по вопросу о Брекзите.
Суд в Улан-Удэ обязал Федеральную службу исполнения наказаний выплатить 700 тысяч рублей компенсации Виктору Роганову, которого пытали сотрудники следственного изолятора с целью получить показания. Об этом сообщает организация "Зона права".
По информации правозащитников, в 2013 году сотрудники СИЗО избивали Роганова, который находился под государственной защитой, и требовали дать показания в пользу "криминальных авторитетов Бурятии". Заключенному нанесли более двухсот ударов руками, ногами и дубинками.
В отношении семерых сотрудников СИЗО было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. В 2018 году их приговорили к четырём годам лишения свободы условно и запретили работать в органах власти в течение трёх лет.
Правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключёнными осуждённых по так называемому "московскому делу" к лишению свободы Данила Беглеца, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко и Ивана Подкопаева, а также обвиняемых в связи с этим делом Айдара Губайдулина, Егора Жукова, Алексея Миняйло, Самариддина Раджабова и Сергея Фомина. Правозащитники потребовали немедленного освобождения этих людей и привлечения к ответственности виновных в их уголовном преследовании и разгонах мирных акций протеста в Москве в июле и августе.
"Московское дело" – собирательное название уголовных дел, возбуждённых в связи с акцией протеста в Москве 27 июля. Представители "Мемориала" ссылаются на свидетельства очевидцев акции 27 июля и анализ видеозаписей и утверждают, что она носила мирный характер и не представляла собой массовых беспорядков. Что же касается насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов – которое инкриминировали четверым уже осуждённым участникам акции, – в "Мемориале" убеждены, что их действия не могли причинить полицейским вреда (так, Данила Беглец схватил полицейского за руку, а Самариддин Раджабов бросил в сторону полиции пластиковую бутылку). Кроме того, в преследовании обвиняемых по "московскому делу" правозащитники видят политический мотив, утверждая, что цель властей – запугать людей и заставить их отказаться от участия в манифестациях оппозиции.
С января по июль смертность от отравления алкоголем в России выросла более чем на 17 процентов в годовом измерении. Такие данные приводит Центр разработки национальной алкогольной политики.
За шесть месяцев 2019 года от отравления спиртным умерли 4 298 человек, или пять человек на 100 тысяч населения.
Наибольший рост смертности – в 12 раз – зафиксирован в Татарстане. За регионом следуют Еврейская автономная область, Тува, Пензенская и Курганские области.
В Москве с января по июль от отравления алкоголем умер 71 человек – это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Италии после распада правящей коалиции сформирован новый кабинет министров.
Премьером останется Джузеппе Конте, однако на министерских постах произошли существенные изменения. Это связано с тем, что кабинет покинула правопопулистская партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини, которого называют прокремлёвским политиком.
Правительство теперь будет левоцентристским. В него вошли 10 представителей популистского "Движения пяти звёзд", 9 министров от Демократической партии, которая ранее была в оппозиции, один представитель левой партии "Равные и свободные" и один беспартийный министр - это Лючиана Ламборджезе, которая вместо Сальвини возглавит министерство внутренних дел.
Лидер "Движения пяти звёзд" Луиджи ди Майо станет министром иностранных дел. Пост министра экономики и финансов займёт Роберто Гуалтьери, бывший глава комитета Европарламента по экономическим и монетарным вопросам.
Ожидается, что новый кабинет займёт более проевропейскую позицию, чем предыдущее правительство, которое – благодаря присутствию в нём сторонников Сальвини – нередко вступало в споры с ЕС, в частности по вопросу о миграции.
Новое правительство Италии официально примет присягу в четверг утром.
Мещанский районный суд Москвы приговорил Евгения Коваленко, участвовавшего в акции оппозиции 27 июля, к трём с половиной годам колонии общего режима, передаёт корреспондент Радио Свобода из зала суда. Обвинение запрашивало для него пять лет колонии. Дело Коваленко было рассмотрено за два дня.
По версии следствия, обвиняемый "силой толкнул обеими руками в область туловища полицейского Евгения Терещенко, отчего тот потерял равновесие и упал с высоты собственного роста на гранитные ступени, испытав физическую боль". Далее Коваленко "схватил обеими руками за бронежилет бойца Нацгвардии Максима Салиева, резко дернул и потащил его на себя, причиняя физическую боль", а затем, "продолжая реализовывать свой преступный умысел, схватил находящийся рядом мусорный бак и бросил его в Салиева, попав в область пояса". Боец Нацгвардии также испытал "физическую боль".
На кадрах, снятых на акции 27 июля, видно, что перед тем, как бросить урну, Коваленко пытался защитить других людей от силового задержания полицейскими. При этом мусорный бак падает рядом с сотрудником Росгвардии – тот даже не шелохнулся. После этого Коваленко попытался убежать, но его догнал и задержал работавший на акции в штатском оперативник Центра "Э" Андрей Разумов.
Сам Коваленко в ходе судебного заседания свою вину не признал. Выступая с последним словом, он заявил, что его "действия были продиктованы беспределом и направлены на то, чтобы воспрепятствовать избиению людей".
Ранее Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 27 июля Кирилла Жукова к трём годам колонии общего режима. По версии обвинения, Жуков дернул за шлем сотрудника Росгвардии Аскарбека Мадреймова, чем причинил ему физическую боль. Сам Мадреймов рассказывал, что "лямки шлема вдавились в подбородок".
Юрий Дудь в документальном фильме о теракте в Беслане показал Марину Дучко, одну из жертв трагедии, который на момент захвата заложников в школе №1 было 25 лет. 1 сентября 2004 года Дучко привела на линейку сына и сестру и тоже оказалась в числе заложников.
Во время штурма девушку ранило осколком в позвоночник. После операции в Москве Дучко обещали, что она снова сможет ходить, но для этого была нужна качественная реабилитация. Получить её в России девушка не смогла и осталась прикована к коляске.
В интервью Дудю Дучко рассказала, что сейчас в качестве помощи государство предоставляет ей как раз только инвалидную коляску – раз в четыре-шесть лет. Женщина также рассказала, что получает пенсию в размере 13 тысяч рублей и, чтобы заработать, продаёт через инстаграм фиалки, которые сама растит дома.
Дудь показал в своём фильме аккаунт Дучко и оставил ссылку на него в описании видео. В итоге за два дня на Дучко подписались более 40 тысяч человек, тогда как до выхода фильма у неё было около 400 подписчиков. Ей оставляют комментарии с пожеланиями здоровья, и кроме этого, у неё раскупили все цветы. Об этом сама Дучко рассказала изданию TJ: "У меня раскупили все цветы! И заказы ещё поступают. Так что приходится откладывать их аж на следующий год".
Фильм Дудя о Беслане (на момент публикации) набрал в YouTube почти 8 миллионов просмотров.
Жертвами теракта в Беслане, по официальным данным, стали 334 человека, в том числе 186 детей.
Власти Туркмении пытаются помешать гражданам воспользоваться программой переселения в Россию, сообщает Туркменская служба Радио Свобода – Радио Азатлык. Чиновники препятствуют получению необходимых документов для жителей, которые хотят выехать из страны.
На жителей Туркмении распространяется программа по переселению соотечественников в российские регионы, сообщается на сайте российского посольства. По данным Азатлыка, если раньше ей хотели воспользоваться в основном русскоязычные граждане страны, то теперь ей пытаются воспользоваться и туркмены.
"Они не могут оформить заявки, так как не хватает документов из туркменских государственных органов", – сообщает корреспондент Азатлыка и отмечает, что органы власти затягивают выдачу необходимых документов или вообще их не выдают. Из-за этого у российского посольства регулярно выстраиваются очереди.
Комиссия Госдумы России по расследованию иностранного вмешательства пригрозила Deutsche Welle лишением аккредитации, если представители немецкой телерадиокомпании не ответят на вопросы депутатов. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев. "Надеемся, что они придут, дадут пояснения, но формально за нами такое право [обратиться в МИД РФ по поводу лишения аккредитации] остается", – цитирует Пискарева Интерфакс.
Думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства была создана после несогласованных акций протеста в Москве с требованием честных выборов в городскую думу. МИД России обвиняет США и Германию в том, что они призывали россиян к участию в митинге 3 августа. Американское посольство и Deutsche Welle якобы разместили соответствующие публикации. Однако и дипломаты США, и DW отрицают обвинения.
В среду глава немецкой телерадиокомпании Йоханнес Хоффманн вновь заявил, что Deutsche Welle не вмешивалась во внутренние дела России. Он добавил, что журналисты московского бюро СМИ не будут участвовать в заседании думской комиссии, поскольку не имеют таких полномочий. Хоффманн пригласил Пискарева для обсуждения вопроса в Бонн или Берлин. "Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств", – подчеркнул Хоффманн.
Власти Гонконга отзовут законопроект об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях в континентальный Китай. Об этом заявила в телеобращении глава подчиняющейся Пекину администрации города Кэрри Лам, передаёт Hong Kong Free Press. Документ уже отозван, утверждает South China Morning Post.
В настоящий момент экстрадиция из города возможна только на основании договоров, которые были заключены ещё до его перехода под юрисдикцию Китая в 1997 году. Внесение законопроекта, меняющего это правила, вызвало массовые демонстрации в городе, в которых приняли участие миллионы граждан.
Критики документа считают, что он мог быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.
Комментируя заявление Лам, один из лидеров демократической оппозиции Гонконга, Джошуа Вонг заявил в серии твитов, что отзыв законопроекта в текущих условиях – это "слишком мало и слишком поздно".
После четырнадцати недель протеста демонстранты требуют расследования случаев применения полицией насилия против участников протестов и отставки Лам. Кроме того, они настаивают на либерализации политической системы Гонконга и на том, чтобы официальные власти перестали называть уличные протесты "беспорядками", отмечает Би-би-си.
В Архангельске чиновники обратились к местным властям с просьбой провести "позитивные мероприятия" 22 сентября в единый день экопротеста против строительства мусорного полигона в поселке Шиес. Утром 4 сентября активисты получили письмо, адресованное главам всех муниципальных образований Плесецкого района Архангельской области. Сотрудников администраций попросили, чтобы они провели любые "позитивные мероприятия" 22 сентября на центральных площадках.
По словам одного из собеседников издания "Север.Реалии", подобные письма разослали по всем районным администрациям региона. Источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что на 22 сентября в Плесецком районе чиновники устроят спортивные мероприятия и ярмарки.
В администрации Плесецкого района сообщили изданию "Север.Реалии", что на 22 сентября чиновники проведут для местных жителей спортивные мероприятия, посвященные Всемирному дню без автомобиля. В администрации затруднились сказать, в каких именно муниципалитетах пройдут праздники.
Подлинность рассылаемого документа чиновники комментировать отказались.
22 сентября в крупных российских городах запланированы акции против строительства мусорного полигона в Шиесе. Люди хотят выйти на массовые митинги в знак солидарности с активистами, которые выступают против полигона в Архангельской области.
Московские власти хотят построить в поселке Шиес Архангельской области полигон для твердых бытовых отходов, которые будут свозить из Москвы. Местные жители уже больше года выступают против строительства полигона, считая, что его работа приведет к экологической катастрофе.
Продолжение: Евгения Коваленко, бросившего урну в сторону полиции, осудили на 3,5 года
Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 27 июля в центре города Кирилла Жукова к трём годам колонии общего режима, передаёт корреспондент Радио Свобода. По версии обвинения, Жуков дернул за шлем нацгвардейца, чем причинил ему физическую боль.
Оглашая приговор, судья заявила, что Жуков "достоверно" знал, что сотрудник Росгвардии был представителем власти. Реализуя внезапно преступный умысел, подсудимый "нанёс левой рукой один удар в голову, пытаясь сорвать силой шлем" с рядового Аскарбека Мадреймова.
Крепление нужно затягивать – если не затягивать, то шлем будет болтаться, а если шлем откинуть назад, то лямка передавливает подбородокПотерпевший, рядовой Нацгвардии Аскарбек Мадреймов (цитата по "Медиазоне")
Сам Мадреймов рассказывал, что удар попал в защитное стекло шлема. Из-за удара "лямки [шлема] вдавились в подбородок, было неприятно, больно".
"Крепление нужно затягивать – если не затягивать, то шлем будет болтаться, а если шлем откинуть назад, то лямка передавливает подбородок", – объяснял сотрудник Росгвардии.
В ходе прений сторон гособвинение настаивало на том, чтобы приговорить Жукова к четырём с половиной годам колонии. Защита просила дело прекратить. Подсудимый в последней речи заявил, что умоляет судью об условном сроке.
Минкомсвязи, Федеральная антимонопольная служба и ФСБ разрабатывают предложения по легализации в России виртуальных сим-карт — eSIM, пишет газета "Коммерсантъ". Эта технология позволяет мобильным операторам не использовать физическую карточку для идентификации пользователей и поддерживается современными смартфонами. В России она не запущена – из-за противодействия государства.
Вице-премьер России Максим Акимов поручил подготовить предложения для легализации eSim к январю 2020 года. Поручение основывается на докладе, подготовленном Институтом исследований интернета совместно с Минкомсвязью, ФАС и операторами. В нём, в частности, предложено обязать производителей устройств с eSIM, среди которых Apple, Google и Samsung, размещать в России серверы для абонентских профилей и криптографических ключей. Иначе данные пользователей будут находиться под угрозой, утверждается в документе.
В августе 2018 года Минкомсвязи предлагало перевести российских пользователей на SIM-карты с использованием шифрования, разработанного в ФСБ. Позднее от этой идеи отказались. Агентство РБК сообщало в апреле, что спецслужба выступает против внедрения eSIM в России.
Из парламентской фракции Консервативной партии Великобритании исключили депутатов, поддержавших рассмотрение законопроекта о переносе даты Брекзита. В их числе оказался Николас Сомс – 71-летний внук Уинстона Черчилля. Он был членом парламента последние 36 лет, в 2014 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари, но теперь Сомс лишён права представлять Консервативную партию на следующих выборах в британский парламент. Об этом решении сообщили в канцелярии действующего премьер-министра, пишет Би-би-си.
Борис Джонсон призывал Палату общин голосовать против изменений повестки работы парламента. Однако депутаты проголосовали за и, таким образом, рассмотрят сегодня законопроект о запрете выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября, если к этому моменту парламент не одобрит соглашение о Брекзите. Это противоречит обещаниям Джонсона, который ранее заявлял, что Британия в любом случае выйдет из ЕС в конце октября – даже без сделки с Брюсселем. После голосования в Палате общин премьер заявил, что, если депутаты одобрят очередную отсрочку Брекзита, он призовёт парламент объявить досрочные выборы.
При этом перед голосованием по изменению повестки работы парламента Джонсон формально потерял большинство в Палате общин. Один из депутатов во время выступления премьера в парламенте пересел от правящих консерваторов к оппозиционным либеральным демократам. Таким образом, у консерваторов и поддерживающих их североирландских юнионистов стало в парламенте на 1 голос меньше, чем у оппозиции. Это не влечёт за собой отставку правительства и является скорее символическим выражением того, что премьер не может опираться на парламентское большинство, в том числе по вопросу о Брекзите.
Независимые кандидаты в Мосгордуму не были допущены до выборов из-за их высоких рейтингов. Власть не была готова к крупному представительству оппозиции в городском парламенте столицы. По закрытым опросам, мэрия могла проиграть в день голосования 9 округов. Такие утверждения содержатся в опубликованном в среду расследовании издания "Проект".
Выборы в Мосгордуму запланированы на 8 сентября. Всего будут избраны 45 депутатов по одномандатным округам. Согласно опросам, полученным мэрией весной 2019 года, провластные кандидаты могли проиграть выборы как минимум в девяти округах, в том числе во всех центральных. В Мосгордуме могли оказаться сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Илья Яшин, Юлия Галямина и Елена Русакова, политик Дмитрий Гудков и другие кандидаты, не имевшие поддержки со стороны мэрии.
Власть готова была допустить оппозицию, чтобы избиратели "сбросили пар", но не готова была отдать им места в Мосгордуме, утверждают источники "Проекта". Данные опросов были переданы Сергею Собянину и окончательно уверили мэрию и Кремль, что оппозиционеров в избирательные бюллетени включать нельзя.
До появления опросов в Кремле считалось, что стратегически правильно давать возможность голосовать за оппозиционных кандидатов. После чиновники решили, что широкое представительство соратников Навального в Мосгордуме даст им возможность стать "серьезными политиками к выборам в Госдуму 2021 года", объясняет логику принимавших в Кремле решение чиновников собеседник "Проекта", участвовавший в совещаниях о выборах в Москве.
Решение о недопуске кандидатов спровоцировало политический кризис в России. В Москве прошли массовые протесты сторонников оппозиции. Кремлёвские политтехнологи пытались организовать в противовес митинг с участием мэра Москвы Сергея Собянина, но он отказался от участия, утверждают источники издания. После протестов закрытые опросы показывают, что в четырёх московских округах могут победить сторонники "Умного голосования" Алексея Навального, утверждает издание. Но такого представительства не своих кандидатов в Мосгордуме власть не боится, особенно если после выборов в городе не начнутся новые протесты.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.