В Ростове задержан член предвыборного штаба Анастасии Шевченко

В Ростове-на-Дону сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали члена предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в городскую думу Анастасии Шевченко. Николай Шатунов выходил из типографии с агитационными листовками, сообщает "Юг. МБХ-медиа".

Полицейские назвали причиной задержания Шатунова необходимость установить его личность, хотя у активиста был с собой паспорт. Позднее на него составили административный протокол о невыполнении требования сотрудника полиции. Что требовали от Николая Шатунова работники Центра "Э", не уточняется.

Листовки, которые были у активиста, содержат информацию о том, почему Анастасию Шевченко, которая была членом федерального совета "Открытой России", не допустили до участия в выборах в городскую думу Ростова-на-Дону. В конце листовки содержится призыв "проголосовать по совести" или испортить бюллетень.

В начале августа активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко, находящуюся под домашним арестом по делу о "нежелательной организации," не допустили к выборам в городскую думу Ростова-на-Дону. Часть подписей, собранных её штабом, избирательная комиссия признала не действительными. Шевченко настаивает, что её не пускают на выборы по политическим мотивам.