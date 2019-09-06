Выездной суд в исправительной колонии № 4 в Белгородской области постановил освободить условно-досрочно бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, осуждённых за драку в московском ресторане. Также удовлетворено ходатайство о досрочном освобождении младшего брата Кокорина — Кирилла. Об этом сообщает "Интерфакс".

Две драки с участием футболистов произошли утром 8 октября 2018 года. На выходе из стриптиз-клуба в центре Москвы Кокорин и Мамаев, а также ещё несколько человек избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. По словам пострадавшего, компания напала на него за то, что он сделал замечание одной из девушек в компании футболистов за непристойное поведение.​

После инцидента с Соловчуком футболисты и их друзья пошли в находящийся рядом ресторан "Кофемания", где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании – разработчика лимузина для администрации президента России Сергея Гайсина. По словам пострадавших, они сделали Кокорину и Мамаеву замечание за нецензурную брань, в том числе в свой адрес. После этого Кокорин подошёл к Паку и ударил его стулом по голове, а Мамаев – Гайсина по лицу.​

В начале мая Пресненский суд Москвы признал футболистов виновными. Они получили по полтора года колонии общего режима.

Комментируя решение суда об условно-досрочном освобождении, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что в колонию 4 июля отправлялись "совсем другие люди". "Наказание возымело действие, они давно исправились. Конечно, пора их отпускать".