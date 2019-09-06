Московский муниципальный депутат, журналист "Новой газеты" Илья Азар подал жалобу в Следственный комитет на задержавших его 2 сентября полицейских. Они оставили двухлетнюю дочь журналиста одну в незапертой квартире. Ранее проверить действия сотрудников МВД попросили у прокуратуры столичный уполномоченный по правам ребёнка Евгений Бунимович и Совет по правам человека.

О жалобе Азара Следственному комитету сообщает "Новая газета". Вечером 2 сентября полицейские задержали журналиста, вышедшего на балкон на лестничной клетке дома. Он сообщил им о том, что в незапертой квартире спит его дочь, и попросил полчаса, чтобы дождаться жены, но его увезли в ОВД.

Там на него составили протокол за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий за акцию оппозиции в центре Москвы, прошедшую 31 августа. Ему грозит арест на срок до 30 суток.

По словам детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича, в действиях сотрудников полиции можно усмотреть статью Уголовного кодекса об оставлении человека без помощи, наказание по ней предусматривает до года лишения свободы. Кроме того, полицию можно заподозрить в неисполнении служебных обязанностей, рассказал он изданию "Медуза".