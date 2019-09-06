Власти Архангельска предупредили об опасных понтонах в Нёноксе

Власти Архангельской области в пятницу сообщили о том, что понтоны, вынесенные на берег Белого моря после катастрофы на военном полигоне, являются "потенциально опасными объектами". В руководстве региона заявили, что угрозы для жизни и здоровья жителей села Нёнокса нет. Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее журналисты местного агентства "Беломорканал" нашли на берегу около поселка Нёнокса два понтона, уровень радиации вокруг которых в несколько раз превышает норму. Понтоны лежат и свободно омываются водой Белого моря. Никаких ограждений вокруг нет. Местные жители рассказали, что 9 августа первый понтон вынесло к берегу. Второй доставили буксирами через несколько дней.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался. Власти региона официально подтвердили, что у одного из врачей больницы, куда доставили пострадавших после взрыва, нашли радиоактивный цезий-137.