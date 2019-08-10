Под Северодвинском погибли сотрудники Росатома и Минобороны

В результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском в минувший четверг погибло пять сотрудников госкорпорации "Росатом" и двое военнослужащих Министерства обороны России. Инцидент мог произойти из-за возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Reuters со ссылкой на американских экспертов сообщает, что авария могла произойти при испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой, о которой упоминал президент России Владимир Путин в прошлом году. Россия называет ракету 9М730 "Буревестник", по классификации НАТО она обозначается как SSC-X-9 Skyfall.

По информации издания Baza, взрывом были ранены шесть человек. У них зафиксированы признаки радиационного облучения. Пострадавшие якобы будут доставлены на лечение в Государственный медицинский центр им. А. И. Бурназяна, который специализируется на лечении радиационных поражений.

По информации иностранных СМИ, в районе взрыва на побережье Белого моря был замечен теплоход "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. В день, когда произошёл инцидент, отдел гражданской защиты администрации Северодвинска сообщил, что расположенные в черте города датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Работникам местных учреждений рекомендовали не выходить на улицу. Позже заявление удалено с сайта администрации, оно сохранилось в веб-архиве.

В Минобороны выбросы вредных веществ в атмосферу отрицают. Однако район Белого моря, рядом с которым произошел взрыв будет закрыт на месяц для судоходства. Предупреждение размещено 8 августа на официальном сайте администрации морских портов Западной Арктики.