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Двух обвиняемых по делу "Сети" признали политзаключенными

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными двух обвиняемых по делу о создании запрещенного террористического сообщества "Сеть" Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. Об этом сообщается на сайте организации.

В "Мемориале" считают, что Бояршинов и Филинков не причастны к террористической деятельности. Правозащитники потребовали освободить подсудимых.

Уголовное дело на членов так называемого террористического сообщества "Сеть" было заведено ФСБ осенью 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы одиннадцать анархистов и активистов движения антифа. По версии следствия, молодые люди планировали устроить теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу, чтобы "раскачать народные массы для дестабилизации обстановки в стране", а также чтобы "поднять вооружённый мятеж".

Четверо из обвиняемых – Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Виктор Филинков и Арман Сагынбаев – с самого начала сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора с целью получения от них признательных показаний. О допросе с применением электрошокера сообщал и Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля. Позже, опасаясь за свою безопасность, он, как и жена Филинкова, уехал в Финляндию, где попросил политического убежища. При этом уголовное преследование Егора Зорина, чья явка с повинной стала формальным основанием для возбуждения дела, было прекращено.

/**/ /**/ /**/ Обвиняемые по делу "Сети" Илья Шакурский, Андрей Чернов и Дмитрий Пчелинцев в суде
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ФСБ сфабриковала характеристику на обвиняемого по делу "Сети"

  • Судебный процесс по делу "Сети" начался в середине мая в Пензе и Санкт-Петербурге. По статьям "участие в террористическом сообществе" и "создание террористического сообщества" обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
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Сенаторы США призвали Сербию и Косово возобновить диалог

Прохожий в Белграде на фоне графити с надписью: "Косово – это Сербия", август 2019

Сенаторы США призвали власти Сербии и Косова к возобновлению диалога для нормализации взаимных отношений. Демократ от Коннектикута Крис Мёрфи и республиканец от Висконсина Род Джонсон выступили 6 сентября в Белграде после переговоров с президентом Сербии. Александр Вучич на этой встрече заявил, что условием для переговоров должна стать отмена 100-процентных тарифов на импорт из Сербии.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Более 110 государств признали независимость Косова, однако Белград отказывается это делать.

Проводившиеся до сих пор переговоры между сербской и косовской сторонами об урегулировании разногласий не принесли результатов. В последние месяцы напряжённость между двумя странами возросла в связи с введёнными Приштиной в ноябре прошлого года 100-процентными пошлинами на сербские товары. Косовские власти назвали эту меру своим ответом на попытки Белграда подорвать "молодую республику".

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Власти Архангельска предупредили об опасных понтонах в Нёноксе

Плавучие платформы, одна из которых была повреждена взрывом 8 августа

Власти Архангельской области в пятницу сообщили о том, что понтоны, вынесенные на берег Белого моря после катастрофы на военном полигоне, являются "потенциально опасными объектами". В руководстве региона заявили, что угрозы для жизни и здоровья жителей села Нёнокса нет. Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее журналисты местного агентства "Беломорканал" нашли на берегу около поселка Нёнокса два понтона, уровень радиации вокруг которых в несколько раз превышает норму. Понтоны лежат и свободно омываются водой Белого моря. Никаких ограждений вокруг нет. Местные жители рассказали, что 9 августа первый понтон вынесло к берегу. Второй доставили буксирами через несколько дней.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался. Власти региона официально подтвердили, что у одного из врачей больницы, куда доставили пострадавших после взрыва, нашли радиоактивный цезий-137.

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ФБК нашёл бизнес на миллиарды рублей у родственника Сергуниной

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о компании "Авиапарк", совладельцем которой является офшорная фирма родственника заммэра Москвы Натальи Сергуниной. "Авиапарк" занимается застройкой территории Ходынского поля. Ранее организация принадлежала столичным властям.

Фирма должна была построить музей авиации и космонавтики и парк. Объем инвестиций составил 4,3 миллиарда рублей. Проект застройки курировала Сергунина. "И тут происходит так хорошо знакомое нам чудо. Город решает избавиться от этого актива полностью", – отмечает Навальный. Новым владельцем 33% в уставном капитале фирмы стала компания родственника Сергуниной – мужа ее сестры Лазаря Сафаниева. Остальные две трети акций перешли к офшору с Британских Виргинских островов, его бенефициары неизвестны. Музей и парк так и не были построены.

Ранее ФБК нашел у семьи Сергуниной недвижимость на общую сумму около 6,5 миллиардов рублей. Часть объектов покупалась на аукционах у городских властей по ценам, близким к стартовым. Так, компания Лазаря Сафаниева через цепочку офшоров приобрела у города историческую недвижимость и открыла там гостиницы. Также Сафаниев владеет бизнес-центром "Бронная Плаза" и 40% кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате. Сестра Натальи Сергуниной Ирина владеет двумя павильонами на ВДНХ, в которых находятся рестораны "Оттепель" и "Московское небо".

/**/ /**/ /**/ Наталья Сергунина
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ФБК нашёл у семьи заместителя мэра Москвы недвижимость на ₽6,5 млрд

Сестра Сергуниной и ее супруг не входят в число лиц, о чьих доходах и собственности должна отчитываться вице-мэр. Сергунина отвечает за проведение выборов в Мосгордуму, до этого она занималась вопросами экономики и имущества. Чиновница пока не прокомментировала расследование.

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Московский депутат Илья Азар пожаловался в СК на оставивших его ребёнка без присмотра полицейских

Илья Азар

Московский муниципальный депутат, журналист "Новой газеты" Илья Азар подал жалобу в Следственный комитет на задержавших его 2 сентября полицейских. Они оставили двухлетнюю дочь журналиста одну в незапертой квартире. Ранее проверить действия сотрудников МВД попросили у прокуратуры столичный уполномоченный по правам ребёнка Евгений Бунимович и Совет по правам человека.

О жалобе Азара Следственному комитету сообщает "Новая газета". Вечером 2 сентября полицейские задержали журналиста, вышедшего на балкон на лестничной клетке дома. Он сообщил им о том, что в незапертой квартире спит его дочь, и попросил полчаса, чтобы дождаться жены, но его увезли в ОВД.

Там на него составили протокол за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий за акцию оппозиции в центре Москвы, прошедшую 31 августа. Ему грозит арест на срок до 30 суток.

/**/ /**/ /**/ Илья Азар (слева)
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По словам детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича, в действиях сотрудников полиции можно усмотреть статью Уголовного кодекса об оставлении человека без помощи, наказание по ней предусматривает до года лишения свободы. Кроме того, полицию можно заподозрить в неисполнении служебных обязанностей, рассказал он изданию "Медуза".

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МВД России сняло обвинения с бывшего вице-президента "Роснефти"

Полиция сняла обвинения в мошенничестве в особо крупном размере с бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова. Об этом в пятницу пишет РБК.

Бизнесмен проходил по уголовному делу, которое в 2015 году возбудило следственное управление МВД по Краснодару. Полиция расследовала деятельность сотрудников компании "Стройкласс" из-за хищения у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши более 6 миллионов рублей. Эти средства были вложены в строительство жилого комплекса "Высокий берег" в Анапе.

По версии МВД, Локтионов контролировал "Стройкласс". Компания не смогла построить ЖК, а для урегулирования обязательств стороны заключили соглашение о совместной продаже проекта. По договору Локтионов обязался найти покупателя на 100 процентов "Стройкласса". Гаркуша считает, что его партнер этого не сделал и не вернул долг. Локтионов настаивает на обратном: "Мы больше года не могли найти [Гаркушу], чтобы отдать деньги. Он просто исчез". Как только тот нашелся, ему немедленно выплатили сумму долга с процентами, уверял Локтионов.

Своё уголовное дело он называл заказным и связывал с корпоративным конфликтом вокруг компании "Нафтатранс", планировавшей строить в Краснодарском крае нефтеперерабатывающий завод на 6 млн тонн в год. За права на 30 процентов "Нафтатранса" Локтионов судился с бывшим первым заместителем руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Николаем Буханцовым и их общим партнером Анатолием Тернавским. "Целью возбуждения уголовного дела является арест векселей "Нафтатранса" на сумму более 3,5 млрд рублей в интересах лиц, осуществивших захват предприятия, а Гаркушу привлекли в этот процесс специально, чтобы обанкротить "Нафтатранс" и вывести из него все деньги, активы и документы", – утверждал Локтионов. Сейчас бывший топ-менеджер "Роснефти" планирует отсудить свой бизнес.

Имя Локтионова фигурирует в списке бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В него вошли 34 российских бизнесмена, которые скрываются от возбуждённых в их отношении уголовных дел за границей, но хотят вернуться в Россию.

Локтионов занимал пост вице-президента "Роснефти" с 1998 по 2004 год. Должность он покинул, чтобы вернуться в частный бизнес, но в течение еще трех лет оставался советником президента "Роснефти".

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Названы имена троих погибших в Сирии российских военных

Российские военные раздают гуманитарную помощь жителям сирийского посёлка Хамурия, июль 2019 года

Названы имена погибших 3 сентября в Сирии российских военнослужащих. По данным РБК, это старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык. По данным источника РБК, они служили в Силах специальных операций Вооружённых сил России. Ещё два военнослужащих, как утверждается, ранены.

РБК также публикует фотографию, на которой изображены три портрета военнослужащих в траурных рамках. Утверждается, что это фото погибших в Сирии военных.

Приводятся также подробности операции, в которой погибли военные: они пошли в разведку и подорвались на минах.

В четверг издание "Ведомости" со ссылкой на военно-дипломатический источник и арабский новостной сайт Al-Masdar News сообщило о том, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих, ещё двое получили тяжёлые ранения. По одной информации, они подорвались на минах 4 сентября в районе населенного пункта Джурин, находящегося под контролем сирийских властей, по другой – попали в засаду в районе населённого пункта Аджаз на востоке провинции Идлиб, когда собирались идти в наступление. Отмечалось, что речь вообще может идти о двух разных инцидентах, поскольку расстояние между указанными поселениями составляет 60 километров.

Министерство обороны России отрицало гибель российских военных. В ведомстве заявляли, что "никаких российских наблюдательных постов в районе населенного пункта Джурин не существует".

Издание "Блокнот Волгодонск" в пятницу первым назвало имя одного из погибших – им оказался 27-летний уроженец Волгодонска Кирилл Никонов – и привело подробности о нём. Одноклассники погибшего рассказали изданию, что у Никонова остались жена и двое детей. По предварительной информации, погибшего похоронят на старом городском кладбище на Аллее боевой Славы.

Издание РБК, в свою очередь, сообщает, что мать Никонова выехала в Москву, чтобы забрать гроб с телом сына, который до недавнего времени служил в воинской части в Подмосковье.

Гибель Никонова подтвердила и его подруга Елена Зайченко, рассказав, что военнослужащий подорвался на мине. По её словам, прощание с погибшим состоится 7 сентября на территории воинской части номер 43292 в подмосковной деревне Редино. При этом, как и когда Никонов принял решение поехать в Сирию, Зайченко не знает.

/**/ /**/ /**/ Василий Кудричев
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/**/ /**/ /**/ Бои в провинции Идлиб. Конец августа 2019 года
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Ложь Асада при поддержке Путина. Когда кончится перемирие в Идлибе

  • Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года. Помощь оказывается войскам сирийского президента Башара Асада. Помимо военных лётчиков в Сирии присутствуют и российские военные советники и военная полиция, а также, по множеству сообщений, бойцы так называемых частных военных компаний, официально не связанных с Министерством обороны.
  • За время военной операции в Сирии в результате боевых действий погибли более 40 российских военнослужащих. Еще 50 человек относятся к небоевым потерям. В это число не входят потери среди российских наёмников, в том числе из "ЧВК Вагнера", о которых не раз сообщали СМИ.
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Reuters: контроль Deutsche Bank за отмыванием денег не сработал

Штаб-квартира банка во Франкфурте

Системы контроля финансовых транзакций на предмет выявления возможного отмывания денег в корпорации Deutsche Bank не сработали по отношению к ряду российских олигархов, утверждает агентство Reuters, которое ссылается на документы расследования Конгресса США.

Сотрудники Deutsche Bank в Соединённых Штатах и других странах предупреждали о подозрительных транзакциях с участием клиентов из России, однако их предупреждения руководство игнорировало, говорят источники Reuters. В Конгрессе расследуют также, не использовался ли в схемах перевода денег из России один из американских банков.

О каких именно сделках и каких гражданах России говорится в документах, не сообщается.

Расследование ведёт комитет Палаты представителей по финансовому сектору. Главная цель расследования – анализ сделок с недвижимостью, которые заключал нынешний президент США Дональд Трамп, на предмет возможного отмывания денег или конфликта интересов. В особенности демократов в Конгрессе интересуют предполагаемые сделки компаний Трампа с россиянами. Deutsche Bank – крупнейший кредитор компаний Трампа. Ранее сообщалось, что банк, наряду с ещё несколькими банками, передал комитетам Конгресса данные, "касающиеся россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями".

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Структура РПЦ получила лицензию на производство и поставку алкоголя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Кремле, 31 января 2019 года

Компания "Мезыбь", принадлежащая московскому патриархату и предприятию "Софрино", которое выпускает церковную утварь, получила лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, сообщает агентство "Интерфакс".

При этом компании не выдана лицензия на выпуск ликёрного вина, а значит, речь не идёт о производстве церковного кагора.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков не смог ответить на вопрос, какую именно алкогольную продукцию будет поставлять структура РПЦ, назвав винодельческий бизнес "Мезыби" "закрытым коммерческим проектом". "Вероятно, это будет эксклюзивное вино – как папские вина у католиков, которые сложно купить", – лишь предположил Волков.

Компания "Мезыбь" была зарегистрирована в 2015 году в Геленджике. Ей принадлежит 70 гектаров сельскохозяйственных земель. В том же районе расположен Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви. В СМИ его называли "резиденцией патриарха".

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Telegram позволит пользователям полностью скрывать номера телефонов

Мессенджер Telegram выпустил обновление, которое позволяет пользователям полностью скрывать свой номер телефона.

Опция "Не показывать никому номер телефона", которая и раньше существовала в меню, расширена: теперь номер телефона, использованный при создании аккаунта в Telegram, можно скрыть и от тех, кто внесён в список контактов пользователей. Раньше такой возможности не существовало.

В обосновании этой меры прямо говорится, что группы в телеграме в последнее время часто используются для общения людей, которые подвергаются преследованиям. "Мы убеждены, что все имеют право выражать свои мнения и общаться между собой непублично", – заявляют в Telegram, ссылаясь, в частности, на использование групповых чатов участниками недавних протестов в Гонконге. Новое обновление призвано обеспечить их анонимность и помешать властям получить их данные.

  • Мессенджер Telegram официально заблокирован в России с прошлого года – из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. У большинства пользователей, однако, мессенджер по-прежнему работает, им пользуются и чиновники.
  • Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно утверждал, что намерен сохранить в мессенджере свободу высказываний и конфиденциальность пользователей, даже если это будет противоречить нормам того или иного государства. При этом Telegram удаляет, например, призывы к терроризму и детскую порнографию.
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