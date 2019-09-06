Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными двух обвиняемых по делу о создании запрещенного террористического сообщества "Сеть" Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. Об этом сообщается на сайте организации.

В "Мемориале" считают, что Бояршинов и Филинков не причастны к террористической деятельности. Правозащитники потребовали освободить подсудимых.

Уголовное дело на членов так называемого террористического сообщества "Сеть" было заведено ФСБ осенью 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы одиннадцать анархистов и активистов движения антифа. По версии следствия, молодые люди планировали устроить теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу, чтобы "раскачать народные массы для дестабилизации обстановки в стране", а также чтобы "поднять вооружённый мятеж".

Четверо из обвиняемых – Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Виктор Филинков и Арман Сагынбаев – с самого начала сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора с целью получения от них признательных показаний. О допросе с применением электрошокера сообщал и Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля. Позже, опасаясь за свою безопасность, он, как и жена Филинкова, уехал в Финляндию, где попросил политического убежища. При этом уголовное преследование Егора Зорина, чья явка с повинной стала формальным основанием для возбуждения дела, было прекращено.