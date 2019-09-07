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Индия потеряла связь с аппаратом "Чандраян-2" во время посадки на Луну

Трансляция запуска миссии "Чандраян-2" в июле

Индийская организация космических исследований потеряла связь с аппаратом “Чандраян-2” во время посадки на Луну. Связь с посадочной платформой прервалась в двух километрах ста метрах от поверхности спутника Земли. Трансляция посадки велась на YouTube-канале организации.

“Чандраян-2” — первая попытка Индии посадить космический аппарат на поверхность Луны. Посадочная платформа “Викрам” должна была выбрать оптимальное место для прилунения. Данные телеметрии показывают, что она отклонилась от оптимальной траектории за километр до потери сигнала.

Несмотря на потерю "Викрама" и размещённого на ней лунохода “Прагаян”, на орбите Луны остался спутник, который должен будет в течение года фотографировать её поверхность.

/**/ /**/ /**/ Космический аппарат "Чандраян-2" на стартовой площадке
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Если бы посадка удалась, Индия стала бы четвёртой страной в мире, после СССР, США и Китая, которой удалось посадить аппарат на Луну. Последнюю попытку предприняла в апреле частная израильская компания, но аппарат “Берешит” так же был потерян во время посадки.

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В Париже состоится голосование о будущем русских церквей в Европе

Свято-Троицкий собор на набережной Бранли в Париже, март 2016

В повестке дня обсуждение отношений с Московским патриархатом

7 сентября Архиепископия русских церквей в Западной Европе должна решить свою судьбу. Генеральная ассамблея епархии проголосует "за" или "против" проекта о переходе к Московскому патриархату.

Незадолго до дня голосования Вселенский патриарх Варфоломей дал отпускную грамоту главе русской архиепископии Иоанну (Реннето), официально освободив его от руководства приходами русской традиции. Местоблюстителем был назначен глава грекоязычной митрополии Франции Эммануил (Адамакис). Был назначен и новый настоятель собора Александра Невского в Париже.

Митрополит Эммануил заявил, что архиепископ Иоанн больше не имеет никакой административной и пастырской ответственности за общины русской архиепископии, а решения ассамблеи 7 сентября не будут иметь силы, сообщает RFI.

  • Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе в случае присоединения к РПЦ будет новой структурой в составе Московского патриархата, при этом сохранит свою идентичность и автономность, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление секретариата Архиепископии.
  • Архиепископия русских приходов в Западной Европе ("Русский экзархат") была образована в 1924 году, позже вошла в состав Константинопольского патриархата и имела статус патриаршего экзархата. В 2018 году Константинопольский патриархат решил упразднить статус Патриаршего экзархата у Архиепископии, что означало ее фактическое упразднение как отдельной структуры и переподчинение около 120 приходов митрополиям западной Европы. В 2019 году чрезвычайное общее собрание Архиепископии отказалось выполнить постановление Константинополя и решило пересмотреть юрисдикцию Архиепископии.
  • Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе – православная епархия в составе Константинопольского Патриархата с центром в Париже. Первоначально была создана временно на основе приходов, сформированных беженцами из России в Западной Европе после Гражданской войны, для окормления эмигрантов российской традиции. Объединяет православных христиан различного происхождения в нескольких странах Европы. Имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, 2 монастыря и 7 скитов, а основная часть ее прихожан находится во Франции.
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Зеленский подписал акт о помиловании 12 лиц, подлежащих обмену

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 12 граждан России. Они доставлены в пункт сбора лиц, которые участвуют в обмене заключёнными между Киевом и Москвой. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин.

По словам юриста, один россиянин из списка на обмен не доставлен в пункт и не помилован. Рыбин сообщил, что это Руслан Гаджиев, осуждённый на 15 лет заключения за участие в конфликте на востоке Украины на стороне так называемой "ЛНР".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры об обмене заключёнными близки к "финализации". Российский лидер не назвал дату предполагаемого обмена. Ранее этого не сделал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Источники "Интерфакса" в дипломатических кругах вчера назвали вероятную дату обмена – 7 сентября.

  • Утром 30 августа начали поступать противоречивые сообщения о начале обмена заключенными и удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Однако позже они были опровергнуты. "Сложный процесс переговоров по обмену продолжается", – сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил, что обмен якобы начнется через некоторое время, когда будут оформлены необходимые документы.
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Двух обвиняемых по делу "Сети" признали политзаключенными

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными двух обвиняемых по делу о создании запрещенного террористического сообщества "Сеть" Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. Об этом сообщается на сайте организации.

В "Мемориале" считают, что Бояршинов и Филинков не причастны к террористической деятельности. Правозащитники потребовали освободить подсудимых.

Уголовное дело на членов так называемого террористического сообщества "Сеть" было заведено ФСБ осенью 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы одиннадцать анархистов и активистов движения антифа. По версии следствия, молодые люди планировали устроить теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу, чтобы "раскачать народные массы для дестабилизации обстановки в стране", а также чтобы "поднять вооружённый мятеж".

Четверо из обвиняемых – Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Виктор Филинков и Арман Сагынбаев – с самого начала сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора с целью получения от них признательных показаний. О допросе с применением электрошокера сообщал и Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля. Позже, опасаясь за свою безопасность, он, как и жена Филинкова, уехал в Финляндию, где попросил политического убежища. При этом уголовное преследование Егора Зорина, чья явка с повинной стала формальным основанием для возбуждения дела, было прекращено.

/**/ /**/ /**/ Обвиняемые по делу "Сети" Илья Шакурский, Андрей Чернов и Дмитрий Пчелинцев в суде
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ФСБ сфабриковала характеристику на обвиняемого по делу "Сети"

  • Судебный процесс по делу "Сети" начался в середине мая в Пензе и Санкт-Петербурге. По статьям "Участие в террористическом сообществе" и "Создание террористического сообщества" обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
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Сенаторы США призвали Сербию и Косово возобновить диалог

Прохожий в Белграде на фоне графити с надписью: "Косово – это Сербия", август 2019

Сенаторы США призвали власти Сербии и Косова к возобновлению диалога для нормализации взаимных отношений. Демократ от Коннектикута Крис Мёрфи и республиканец от Висконсина Род Джонсон выступили 6 сентября в Белграде после переговоров с президентом Сербии. Александр Вучич на этой встрече заявил, что условием для переговоров должна стать отмена 100-процентных тарифов на импорт из Сербии.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Более 110 государств признали независимость Косова, однако Белград отказывается это делать.

Проводившиеся до сих пор переговоры между сербской и косовской сторонами об урегулировании разногласий не принесли результатов. В последние месяцы напряжённость между двумя странами возросла в связи с введёнными Приштиной в ноябре прошлого года 100-процентными пошлинами на сербские товары. Косовские власти назвали эту меру своим ответом на попытки Белграда подорвать "молодую республику".

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Власти Архангельска предупредили об опасных понтонах в Нёноксе

Плавучие платформы, одна из которых была повреждена взрывом 8 августа

Власти Архангельской области в пятницу сообщили о том, что понтоны, вынесенные на берег Белого моря после катастрофы на военном полигоне, являются "потенциально опасными объектами". В руководстве региона заявили, что угрозы для жизни и здоровья жителей села Нёнокса нет. Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее журналисты местного агентства "Беломорканал" нашли на берегу около поселка Нёнокса два понтона, уровень радиации вокруг которых в несколько раз превышает норму. Понтоны лежат и свободно омываются водой Белого моря. Никаких ограждений вокруг нет. Местные жители рассказали, что 9 августа первый понтон вынесло к берегу. Второй доставили буксирами через несколько дней.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался. Власти региона официально подтвердили, что у одного из врачей больницы, куда доставили пострадавших после взрыва, нашли радиоактивный цезий-137.

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ФБК нашёл бизнес на миллиарды рублей у родственника Сергуниной

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о компании "Авиапарк", совладельцем которой является офшорная фирма родственника заммэра Москвы Натальи Сергуниной. "Авиапарк" занимается застройкой территории Ходынского поля. Ранее организация принадлежала столичным властям.

Фирма должна была построить музей авиации и космонавтики и парк. Объем инвестиций составил 4,3 миллиарда рублей. Проект застройки курировала Сергунина. "И тут происходит так хорошо знакомое нам чудо. Город решает избавиться от этого актива полностью", – отмечает Навальный. Новым владельцем 33% в уставном капитале фирмы стала компания родственника Сергуниной – мужа ее сестры Лазаря Сафаниева. Остальные две трети акций перешли к офшору с Британских Виргинских островов, его бенефициары неизвестны. Музей и парк так и не были построены.

Ранее ФБК нашел у семьи Сергуниной недвижимость на общую сумму около 6,5 миллиардов рублей. Часть объектов покупалась на аукционах у городских властей по ценам, близким к стартовым. Так, компания Лазаря Сафаниева через цепочку офшоров приобрела у города историческую недвижимость и открыла там гостиницы. Также Сафаниев владеет бизнес-центром "Бронная Плаза" и 40% кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате. Сестра Натальи Сергуниной Ирина владеет двумя павильонами на ВДНХ, в которых находятся рестораны "Оттепель" и "Московское небо".

/**/ /**/ /**/ Наталья Сергунина
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Сестра Сергуниной и ее супруг не входят в число лиц, о чьих доходах и собственности должна отчитываться вице-мэр. Сергунина отвечает за проведение выборов в Мосгордуму, до этого она занималась вопросами экономики и имущества. Чиновница пока не прокомментировала расследование.

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Московский депутат Илья Азар пожаловался в СК на оставивших его ребёнка без присмотра полицейских

Илья Азар

Московский муниципальный депутат, журналист "Новой газеты" Илья Азар подал жалобу в Следственный комитет на задержавших его 2 сентября полицейских. Они оставили двухлетнюю дочь журналиста одну в незапертой квартире. Ранее проверить действия сотрудников МВД попросили у прокуратуры столичный уполномоченный по правам ребёнка Евгений Бунимович и Совет по правам человека.

О жалобе Азара Следственному комитету сообщает "Новая газета". Вечером 2 сентября полицейские задержали журналиста, вышедшего на балкон на лестничной клетке дома. Он сообщил им о том, что в незапертой квартире спит его дочь, и попросил полчаса, чтобы дождаться жены, но его увезли в ОВД.

Там на него составили протокол за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий за акцию оппозиции в центре Москвы, прошедшую 31 августа. Ему грозит арест на срок до 30 суток.

/**/ /**/ /**/ Илья Азар (слева)
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По словам детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича, в действиях сотрудников полиции можно усмотреть статью Уголовного кодекса об оставлении человека без помощи, наказание по ней предусматривает до года лишения свободы. Кроме того, полицию можно заподозрить в неисполнении служебных обязанностей, рассказал он изданию "Медуза".

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МВД России сняло обвинения с бывшего вице-президента "Роснефти"

Полиция сняла обвинения в мошенничестве в особо крупном размере с бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова. Об этом в пятницу пишет РБК.

Бизнесмен проходил по уголовному делу, которое в 2015 году возбудило следственное управление МВД по Краснодару. Полиция расследовала деятельность сотрудников компании "Стройкласс" из-за хищения у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши более 6 миллионов рублей. Эти средства были вложены в строительство жилого комплекса "Высокий берег" в Анапе.

По версии МВД, Локтионов контролировал "Стройкласс". Компания не смогла построить ЖК, а для урегулирования обязательств стороны заключили соглашение о совместной продаже проекта. По договору Локтионов обязался найти покупателя на 100 процентов "Стройкласса". Гаркуша считает, что его партнер этого не сделал и не вернул долг. Локтионов настаивает на обратном: "Мы больше года не могли найти [Гаркушу], чтобы отдать деньги. Он просто исчез". Как только тот нашелся, ему немедленно выплатили сумму долга с процентами, уверял Локтионов.

Своё уголовное дело он называл заказным и связывал с корпоративным конфликтом вокруг компании "Нафтатранс", планировавшей строить в Краснодарском крае нефтеперерабатывающий завод на 6 млн тонн в год. За права на 30 процентов "Нафтатранса" Локтионов судился с бывшим первым заместителем руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Николаем Буханцовым и их общим партнером Анатолием Тернавским. "Целью возбуждения уголовного дела является арест векселей "Нафтатранса" на сумму более 3,5 млрд рублей в интересах лиц, осуществивших захват предприятия, а Гаркушу привлекли в этот процесс специально, чтобы обанкротить "Нафтатранс" и вывести из него все деньги, активы и документы", – утверждал Локтионов. Сейчас бывший топ-менеджер "Роснефти" планирует отсудить свой бизнес.

Имя Локтионова фигурирует в списке бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В него вошли 34 российских бизнесмена, которые скрываются от возбуждённых в их отношении уголовных дел за границей, но хотят вернуться в Россию.

Локтионов занимал пост вице-президента "Роснефти" с 1998 по 2004 год. Должность он покинул, чтобы вернуться в частный бизнес, но в течение еще трех лет оставался советником президента "Роснефти".

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Названы имена троих погибших в Сирии российских военных

Российские военные раздают гуманитарную помощь жителям сирийского посёлка Хамурия, июль 2019 года

Названы имена погибших 3 сентября в Сирии российских военнослужащих. По данным РБК, это старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык. По данным источника РБК, они служили в Силах специальных операций Вооружённых сил России. Ещё два военнослужащих, как утверждается, ранены.

РБК также публикует фотографию, на которой изображены три портрета военнослужащих в траурных рамках. Утверждается, что это фото погибших в Сирии военных.

Приводятся также подробности операции, в которой погибли военные: они пошли в разведку и подорвались на минах.

В четверг издание "Ведомости" со ссылкой на военно-дипломатический источник и арабский новостной сайт Al-Masdar News сообщило о том, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих, ещё двое получили тяжёлые ранения. По одной информации, они подорвались на минах 4 сентября в районе населенного пункта Джурин, находящегося под контролем сирийских властей, по другой – попали в засаду в районе населённого пункта Аджаз на востоке провинции Идлиб, когда собирались идти в наступление. Отмечалось, что речь вообще может идти о двух разных инцидентах, поскольку расстояние между указанными поселениями составляет 60 километров.

Министерство обороны России отрицало гибель российских военных. В ведомстве заявляли, что "никаких российских наблюдательных постов в районе населенного пункта Джурин не существует".

Издание "Блокнот Волгодонск" в пятницу первым назвало имя одного из погибших – им оказался 27-летний уроженец Волгодонска Кирилл Никонов – и привело подробности о нём. Одноклассники погибшего рассказали изданию, что у Никонова остались жена и двое детей. По предварительной информации, погибшего похоронят на старом городском кладбище на Аллее боевой Славы.

Издание РБК, в свою очередь, сообщает, что мать Никонова выехала в Москву, чтобы забрать гроб с телом сына, который до недавнего времени служил в воинской части в Подмосковье.

Гибель Никонова подтвердила и его подруга Елена Зайченко, рассказав, что военнослужащий подорвался на мине. По её словам, прощание с погибшим состоится 7 сентября на территории воинской части номер 43292 в подмосковной деревне Редино. При этом, как и когда Никонов принял решение поехать в Сирию, Зайченко не знает.

/**/ /**/ /**/ Василий Кудричев
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/**/ /**/ /**/ Бои в провинции Идлиб. Конец августа 2019 года
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Ложь Асада при поддержке Путина. Когда кончится перемирие в Идлибе

  • Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года. Помощь оказывается войскам сирийского президента Башара Асада. Помимо военных лётчиков в Сирии присутствуют и российские военные советники и военная полиция, а также, по множеству сообщений, бойцы так называемых частных военных компаний, официально не связанных с Министерством обороны.
  • За время военной операции в Сирии в результате боевых действий погибли более 40 российских военнослужащих. Еще 50 человек относятся к небоевым потерям. В это число не входят потери среди российских наёмников, в том числе из "ЧВК Вагнера", о которых не раз сообщали СМИ.
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