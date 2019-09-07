Индия потеряла связь с аппаратом "Чандраян-2" во время посадки на Луну

Индийская организация космических исследований потеряла связь с аппаратом “Чандраян-2” во время посадки на Луну. Связь с посадочной платформой прервалась в двух километрах ста метрах от поверхности спутника Земли. Трансляция посадки велась на YouTube-канале организации.

“Чандраян-2” — первая попытка Индии посадить космический аппарат на поверхность Луны. Посадочная платформа “Викрам” должна была выбрать оптимальное место для прилунения. Данные телеметрии показывают, что она отклонилась от оптимальной траектории за километр до потери сигнала.

Несмотря на потерю "Викрама" и размещённого на ней лунохода “Прагаян”, на орбите Луны остался спутник, который должен будет в течение года фотографировать её поверхность.

Если бы посадка удалась, Индия стала бы четвёртой страной в мире, после СССР, США и Китая, которой удалось посадить аппарат на Луну. Последнюю попытку предприняла в апреле частная израильская компания, но аппарат “Берешит” так же был потерян во время посадки.