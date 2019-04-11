Израильский частный космический аппарат упал на Луну

Посадочному модулю космического аппарата "Берешит" израильской компании SpaceIL не удалось совершить мягкую посадку в районе Моря Ясности на Луне. Тем не менее, он стал первым частным космическим аппаратом, оказавшимся на спутнике Земли. Трансляция велась в канале компании.

Перед посадкой у аппарата выключился главный двигатель и произошла перезагрузка бортового компьютера. В 149 метрах от Луны центр управления потерял связь с зондом после чего он потерпел крушение.

Аппарат был оборудован приборами для измерения магнитного поля Луны, лазерными уголковыми отражателями и содержит цифровую капсулу времени с данными об израильской культуре.

"Берешит" был запущен в космос на частной ракете-носителе Falcon 9 в феврале. Его создатели собрали около 50 миллионов долларов от венчурных фондов и меценатов, чтобы построить аппарат и отправить его на спутник Земли. Изначально он должен был участвовать в конкурсе Google Lunar XPrize, компания предложила 30 миллионов долларов компании, первой оказавшейся на Луне. Но позднее премия была отменена, из-за того что никто из потенциальных участников не укладывался в заявленные организаторами сроки.

По условиям конкурса после посадки на лунную поверхность модуль должен был еще раз включить двигатели и переместиться на дистанцию не менее 500 метров от места касания.