Индия отправила межпланетную станцию к Луне

Индия запустила к Луне межпланетную станцию "Чандраян-2", состоящую из посадочной платформы, лунохода и орбитального аппарата. Если посадка, запланированная на начало сентября, пройдёт успешно, Индия станет четвёртой страной, сумевшей посадить космический аппарат на поверхность Луны.

Ракета-носитель GSLV Mk.III стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе в 14:43 по местному времени (в 12:13 по Москве). Трансляция пуска велась в Youtube-канале Индийской организации космических исследований.

Первоначально запуск планировали провести 15 июля, но его остановили за 56 минут до старта из-за технических проблем. В космос отправлены спутник, который должен будет в течение года находиться на орбите Луны и фотографировать её поверхность, посадочная платформа "Викрам" и луноход "Прагаян".

Изначально Индия рассчитывала, что запустит "Чандраян-2" к Луне в 2013 году вместе с Россией. Но после провала российской миссии "Фобос-Грунт" в 2011 году от партнёрства с Москвой решено было отказаться, напоминает издание "Медуза".