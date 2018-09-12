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Олег Сенцов номинирован на премию имени Сахарова

Олег Сенцов в российской колонии

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Украинского режиссера Олега Сенцова в Европарламенте выдвинули на премию Сахарова. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. По его словам, Сенцова номинировала фракция Европейской народной партии – крупнейшая в Европейском парламенте.

Олег Сенцов находится в российской колонии. Он был осужден по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Сам режиссер отвергает обвинения и уже четыре месяца держит голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Премия Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. В прошлом году премию вручили представителям демократической оппозиции Венесуэлы, в 2016 году – правозащитницам из Ирака, которые помогали пострадавшим от действий террористической группировки "Исламское государство".

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