Выборы без выбора. Севастополь превращается в политическое болото

8 сентября в Севастополе проходят выборы депутатов городского законодательного собрания второго созыва. Представительный орган избирается по смешанной системе. За 16 депутатских мандатов ведут борьбу шесть политических партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Коммунисты России", КПРФ, "Партия пенсионеров" и "Справедливая Россия". Еще 8 кресел разыграют между собой кандидаты-мажоритарщики.

Высший законодательный орган Севастополя первого созыва был полностью подконтролен "Единой России". Партии принадлежало 22 места из 24. В этот раз велика вероятность, что состав городского парламента будет еще более тихим, стерильным, послушным и лояльным. Пусть и не по партийной принадлежности депутатов, а по сути. Обычная для российских провинций модель будет воспроизведена и в Севастополе, ведь Москву изрядно раздражали постоянные конфликты заксобрания с исполнительной властью. Поэтому главный интерес для Кремля на этих выборах – получить в Севастополе законодательный орган, который не будет вставлять палки в колеса губернатору и создавать ненужный шум.

Сценарий предвыборной гонки свидетельствует о том, что эта цель скорее всего будет достигнута. Вот пять признаков того, что севастопольские выборы не имеют практически никакого отношения к свободному волеизъявлению граждан и что "играм в демократию" в городе, ставшим российским в результате аннексии 2014 года, будет положен конец. "Раскачивать лодку" больше будет некому.

1. На выборы в заксобрание не пустили независимых и "оппозиционных" кандидатов

Столица успешно экспортирует в регионы свои "лучшие" политические практики. Минувшее лето – что в Севастополе, что в Москве – прошло под знаком скандала, связанного с отказом горизбиркома регистрировать кандидатов в муниципальные депутаты. Причины отказа в Севастополе были те же, московские: якобы кандидаты превысили процент брака в подписных листах.

В борьбе за места в законодательном собрании не участвовали ни сторонники Алексея Навального, ни члены партии "Яблоко", поэтому в их отсутствии власти на всякий случай отцепили от предвыборной гонки вполне лояльные Кремлю непарламентские политические силы – "Партию дела", "Партию Великое Отечество", "Партию ветеранов России", а также партии "Родина" и "Зеленые". Вместе с ними в регистрации отказали кандидатам-одномандатникам. Большинство из них – известные в городе люди, занимающие активную общественную позицию, но не имеющие почти никакого опыта в политике: глава общественной организации "Севастопольские мамы" Елена Голубева, глава общественной организации "Дорожный контроль – Севастополь" Максим Мишин, блогер Руслан Осташко, председатель Федерации футбола Севастополя, бизнесмен Александр Красильников и другие.

Часть несостоявшихся кандидатов согласилась с претензиями избиркома, часть попыталась отстоять свои права в суде, но безуспешно. В итоге в бюллетени попали только надежные люди и партии: либо они не имеют шансов пробиться в городской парламент, либо их можно будет взять под контроль. Если партии снимали с выборов, чтобы исключить элемент случайности (вдруг бы кому-то из них внезапно достались один-два мандата), то самовыдвиженцы-общественники имели вполне реальные шансы на избрание, потому их и убрали от греха подальше. Это дало гарантию партии власти, что целых пять лет ее никто не будет донимать инициативами снизу по актуальным для города, но неудобным для чиновников вопросам.

2. Путин поменял губернатора, что неизбежно добавит голосов "Единой России"

11 июля, за два месяца до выборов, глава Севастополя Дмитрий Овсянников подал в отставку по собственному желанию. Ее в тот же день принял президент Владимир Путин. Этому событию предшествовал сбор подписей под требованием уволить губернатора, которую организовали члены так называемой команды экс-главы заксобрания Алексея Чалого. Однако в современной России губернаторов не увольняют по требованию каких-то политических групп и уж тем более местных жителей. Такое решение принимает только глава государства исходя из собственных политических интересов.

Назначая Овсянникова на губернаторскую должность летом 2016 года (чиновник более года был временно исполняющим обязанности, пока его не выбрали в ходе прямого голосования), российский президент ставил перед ним задачу погасить острый политический конфликт между законодательной и исполнительной ветвями власти в Севастополе. Война руководившего городом с 2014 по 2016 годы Сергея Меняйло с законодательным собранием, которое возглавлял Алексей Чалый, практически полностью парализовала нормальную работу муниципальной власти. К тому же политические дрязги в "городе русской славы", к которому после аннексии Крыма было приковано повышенное внимание, портили всю картину. Кремль старательно создавал иллюзию того, как город, в едином порыве присягнувший на верность Москве, расправил плечи и хорошеет на глазах. А СМИ в это время только и писали что об очередной перепалке городского правительства и городского парламента.

Овсянников получил на выборах более 70 процентов голосов. При этом доверия горожан он так и не завоевал. Одни севастопольцы симпатизировали его личным качествам и по-человечески сочувствовали главе города, когда в мае 2019 году он перенес операцию при аппендиците. Другие (и таких было куда больше) нещадно ругали губернатора за провалы с ремонтом дорог, строительством очистных сооружений и реконструкцией больниц. Но главное, что Овсянников не только не сумел свести на нет противостояние между правительством и заксобранием, но лишь усугубил его. По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, именно это и стало причиной досрочной отставки губернатора.

"Овсянников был прислан в качестве миротворца, который должен был превратить конфликт в совместную работу, поскольку он не был связан с предыдущим губернатором и проблемами города. Но задача выполнена не была. Выстроить спокойные деловые отношения между законодательным собранием и губернатором так и не удалось. Это могло повлиять на выборы, на этом могли сыграть какие-то кандидаты", – заявил политолог в интервью Радио Свобода. Журавлев полагает, что смена руководителя города усилит позиции кандидатов от партии власти на выборах в заксобрание. "Уход любого губернатора – это в каком-то смысле нулевое решение. Ушел человек, и вместе с ним ушли проблемы", – отметил эксперт.

Новый врио губернатора Михаил Развожаев всеми силами старается понравиться горожанам, и ему это удается. Он лично ездит по проблемным объектам, разговаривает с людьми, публично отчитывает подчиненных за нелепые решения (к примеру, он отругал чиновников за то, что в одном из сел под Севастополем они устроили избирательный участок в салоне старого троллейбуса), активно ведет телеграм-канал, в котором даже есть шутливые стикеры с портретом врио. Увольнение "плохого" губернатора и назначение "хорошего" снизило градус недовольства властью вообще, а потому "Единая Россия" действительно имеет неплохой шанс получить дополнительные голоса просто по инерции.

3. Протестный потенциал горожан трансформируется в голоса за пропутинских политиков

Последние пять лет на волне противостояния с исполнительной властью сторонники Алексея Чалого, заседавшие в законодательном собрании, успешно разыгрывали из себя оппозиционеров. Они ругали губернатора и выступали против всех непопулярных решений, спускаемых из Москвы, – разумеется, напрямую не критикуя Владимира Путина. При этом все они были и остаются членами фракции "Единой России" в городском парламенте.

На нынешних выборах "команда Чалого" решила не отказываться от тактики, так долго приносившей успех. В новый состав заксобрания сторонники бывшего "народного мэра" решили въехать на том же топливе – недовольстве горожан действиями властей. Чтобы не отпугнуть потенциальных избирателей брендом "Единой России", большинство из них решили баллотироваться в качестве самовыдвиженцев или кандидатов от других партий. Прием сработал: членам "команды Чалого" удалось ввести в заблуждение не только севастопольцев, но и, например, Алексея Навального. Политик включил двух действующих депутатов заксобрания Севастополя от "Единой России" – Вячеслава Горелова и Александра Кулагина – в число кандидатов для "Умного голосования". Выбранные Навальным кандидаты от его поддержки, впрочем, решительно открещиваются.

Все говорит о том, что в отсутствие других альтернатив недовольные властью севастопольцы от безысходности поддержат кандидатов "команды Чалого" (если вообще придут на выборы). Такая ситуация выгодна и Кремлю, и городскому правительству: протестный потенциал горожан канализируется в относительно мирное русло.

4. Для борьбы с неугодными кандидатами применяются черные пиар-технологии

Об общем (крайне невысоком) уровне политической культуры в городе говорит скандальный инцидент, случившийся за неделю до выборов. В ночь на 2 сентября в Севастополе появились билборды с антирекламой членов "команды Чалого". На запрещенных законом агитационных материалах кандидатам ставили в вину, что за пять лет пребывания в городском парламенте они якобы не выполнили ни одного предвыборного обещания. От фейковых листовок пострадал и кандидат от ЛДПР Илья Журавлев.

Ответственность за провокацию на себя никто, естественно, не взял. Сами пострадавшие кандидаты все списали на происки конкурентов. "Грязный" пиар-ход решительно осудили врио губернатора Михаил Развожаев и представители городской избирательной комиссии. Власти пообещали найти и наказать виновных, их поимкой занялись правоохранительные органы. Пока что полиции, очевидно, не удалость взять след злоумышленников несмотря на то, что те явно использовали в работе строительную технику и действовали на главных городских магистралях под прицелом десятков камер видеонаблюдения.

5. Горожан охватила политическая апатия и чувство безысходности

По мнению севастопольских политобозревателей, на выборах в законодательное собрание ожидается рекордно низкая явка – порядка 28-32 процентов. Значительная часть горожан потеряла всякий интерес к происходящему в политической жизни города и доверие к кандидатам, чьи имена примелькались за последние пять лет.

Проведенная властями отбраковка кандидатов привела к тому, что новых лиц в законодательном собрании не появится. Выбирать, в сущности, не из кого, а потому большинство севастопольцев просто проигнорирует выборы. Эта ситуация, разумеется, сыграет на руку правящей партии, которая традиционно может рассчитывать на "обязательные" голоса пенсионеров, силовиков и бюджетников.

В результате Севастополь ожидаемо превратится в типичный российский регион, где не происходит никаких политических скандалов и где законодательная и исполнительная власть бегут в одной упряжке. По мнению севастопольского бизнесмена и политика Олега Николаева, городской парламент второго созыва "будет безликим" и попадет под абсолютный контроль правительства. "Это будет стандартное заксобрание, как во всех других регионах РФ, с губернатором оно спорить не будет", – отметил Николаев в интервью изданию "Коммерсант".

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При Украине одной из самых популярных претензий севастопольцев к центральной власти было то, что руководитель города назначался президентом страны, а не избирался прямым голосованием.

Откомандированный Киевом председатель городской государственной администрации создавал противовес, как правило, сильно пророссийскому представительному органу. В ходе событий весны 2014 года, связанных с аннексией Крыма Россией, недовольные этим обстоятельством севастопольцы требовали возможности самостоятельно избирать руководителя города. Тогда казалось, что такую возможность им обеспечит только Российская Федерация.

По прошествии пяти лет, в российских реалиях, севастопольцы почти лишились возможности влиять на состав органов власти. Губернатора им фактически спускают "сверху" и могут уволить в любой момент. А теперь и выборы в городской представительный орган стали полностью фейковыми.