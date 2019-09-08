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Западные интеллектуалы: обмен "35х35" оплачен новыми приговорами

Жан-Люк Годар снимает демонстрации французских студентов, май 1968

Видные интеллектуалы Франции Жан-Люк Годар, Жан-Пьер Дарденн, Бертран Тавернье, Славой Жижек и десятки других знаменитостей, добивавшихся освобождения украинского режиссёра Олега Сенцова, приветствуют освобождение украинских граждан. В открытом письме, опубликованном газетой Le Monde, они заявляют:

"Несмотря на нашу радость, мы не можем забыть, что сотни других политических заключенных - как украинцев, так и россиян - остаются за решеткой только за то, что по той или иной причине не угодили Владимиру Путину.

/**/ /**/ /**/ Портрет Олега Сенцова, составленный из имен украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах
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Спасти Сенцова. Французские звезды поддержали режиссера


Наши мысли о Константине Котове, одном из российских инициаторов замечательного мирного движения, начатого в Москве 6 сентября 2018 года, чтобы отважно, день за днем требовать особождения Олега Сенцова и обмена всеми заключенными российско-украинской войны.

Наши мысли о Константине Котове, одном из российских инициаторов замечательного мирного движения, начатого в Москве...

По жестокой, чисто "путинской" иронии, самого Константина Котова 5 сентября приговорили к 4 годам колонии - в тот самый день, когда Владимир Путин объявил о "масштабном обмене заключенными с Украиной".

Наконец, мы не можем в полной мере радоваться, учитывая ту - вероятно, непомерную - цену, которую заплатили Украина, демократические страны и Правосудие, чтобы Россия провела этот обмен. Мы имеем в виду в частности освобождение Владимира Цемаха, главного подозреваемого в деле о крушении MH17..." (перевод: Grani.Ru)

Обращение группы французских интеллектуалов было опубликовано в воскресенье, 8 сентября, в парижской газете Le Monde.

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Жан-Ив Ле Дриан: "О снятии санкций с России пока говорить рано"

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 9 сентября прибудет в Москву и попытается установить, как он выразился, "основы доверия" между Францией и Россией. Выступая в воскресенье в эфире совместной программы нескольких медиакомпаний (Europe 1/CNEWS/Les Echos), Ле Дриан, признав разногласия с Россией, предположил, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, в развитии гражданского общества.

По словам главы МИД Франции, на переговорах в Москве будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Ожидается, что с российской стороны в переговорах будут участвовать также глава МИД России и глава Минобороны РФ.

Ле Дриан высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными". Французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано - это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений, считает глава МИД Франции.

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В России прошёл единый день голосования

Избирательный участок в аннексированном Россией Севастополе

В России прошёл единый день голосования. В регионах страны и аннексированному Крыму избирали глав 19 субъектов федерации и муниципальных и региональных депутатов 13 субъектов.

Наибольшее внимание было приковано к выборам в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. В столице выборы в Городскую думу спровоцировали масштабный политический кризис после недопуска до них независимых кандидатов.

/**/ /**/ /**/ Любовь Соболь и Иван Жданов на акции оппозиции в Москве 20 июля 2019 года
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Московский скандал: политический кризис в столице

В Санкт-Петербурге кандидат от власти на пост губернатора города Александр Беглов остался в день голосования без электорально значимых соперников. В Хабаровском крае в 2018 году протестным голосованием был избран губернатор от ЛДПР, теперь партия побеждает на выборах в региональный парламент.

Эксперты фонда "Либеральная миссия" сообщали, что предвыборная кампания отметилась значительным снижением политической конкуренции, писала газета "Коммерсантъ". Наблюдатели зафиксировали беспрецедентное число отказов в регистрации кандидатов в губернаторы от парламентских партий и минимальное с 2012 года число зарегистрированных партийных списков на выборах в региональные парламенты.

Шесть временно исполняющих обязанности губернаторов пошли на выборы самовыдвиженцами, для чего в регионах было изменено законодательство, отмечает газета "Ведомости". На выборах в Мосгордуму нет кандидатов, выдвинутых от "Единой России" - все они пошли самовыдвиженцами, опасаясь резкого снижения популярности партии.

/**/ /**/ /**/ Путин и Медведев на съезде "Единой России"
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Кремль прячет "Единую Россию"

  • Глав регионов 8 сентября выбирали жители Республики Алтая, Башкирии, Калмыкии, Забайкалья, Ставрополья, Астраханской, Вологодской, Волгоградской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областей и Санкт-Петербурга. Москва в воскресенье выбирала депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным округам. Избирался городской парламент в аннексированном Россией Севастополе.
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Выборы в России. Подсчёт голосов

В России завершился Единый день голосования. Идёт подсчёт голосов. Следим за выборами в Мосгордуму, выборами глав 16 регионов, включая Петербург, Законодательных собраний и мэров крупных городов.

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США и Турция провели в Сирии совместную патрульную операцию

На севере Сирии (архив)

Вооруженные силы США и Турции в воскресенье, 8 сентября, впервые провели совместное наземное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат. Как сообщило турецкое агентство Anadolu, в этих районах будет создана "зона безопасности".

В министерстве обороны Турции соощили, что в патрулировании участвовали шесть бронетранспортеров, прибывшие в Сирию со стороны турецкого района Акчакале. После обмена планами операции совместный турецко-американский военный конвой направился к городу Телль-Абьяд на севере Сирии. На обратном пути к границе с Турцией, патрульная колонная сопровождалась вертолётами и беспилотниками. Патрульная миссия продолжалать около трёх часов.

США и Турция в начале августа достигли соглашения о создании на севере Сирии так называемой "зоны безопасности".

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23 человека задержаны в Москве за футболки и листовки о политзаключённых

Задержание участника акции оппозиции в центре Москвы, 10 августа 2019 года

В центре Москвы полиция задержала 15 человек в футболках с надписью "Свободу политзаключённым".

Среди них – правозащитница Виктория Ивлева, координатор проекта "Объединенные демократы" Татьяна Усманова, участница Pussy Riot Мария Алёхина и начальник предвыборного штаба студента Высшей школы экономики Егора Жукова Евгений Овчаров.

Полиция задержала их около рамок металлодетекторов, которые установлены на перекрытой из-за празднования Дня города Тверской улице. Вместе со всеми был задержан журналист и муниципальный депутат Илья Азар, хотя он был в своей одежде.

Все 15 человек увезли в отдел полиции по Тверскому району, что именно им вменяют – пока не ясно. Сообщается, что задержанные хотели пройти в футболках "Свободу политзаключённым" к зданию мэрии Москвы.

Несколькими часами ранее на Пушкинской площади полиция задержала семь человек, раздававших прохожим листовки с информацией о политзаключённых. Их также доставили в ОВД "Тверское". По словам одного из полицейских, причиной задержания стала незаконная агитация в день выборов, но на листовках её не было.

/**/ /**/ /**/ Евгений Коваленко
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Столичные протесты. Краткий справочник по уголовным делам

  • 27 июля после несанкционированной акции в центре Москвы в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским. В СМИ их называют "московским делом". По нему были арестованы 16 человек. Некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры: Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам лишения свободы, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева – к трём годам, Данилу Беглеца – к двум. Кроме того, к четырём годам колонии приговорили активиста Константина Котова – его обвинили в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий за несколько одиночных пикетов в поддержку политзаключённых.
  • Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.

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В Сараеве прошёл гей-прайд – при строгих мерах безопасности

Первое шествие активистов ЛГБТ-сообщества в Сараеве, 8 сентября 2019

Парад участников боснийского ЛГБТ-движения завершился в Сараеве без инцидентов, несмотря на первоначальные опасения относительно актов насилия. Основанием для таких опасений, как отмечает агентство Reuters, стали распространённые в соцсетях гомофобные высказывания, а также распространённое в обществе неприятие гей-культуры.

Более одной тысячи полицейских охраняли порядок во время гей-прайда. Мостовые, на которых проводилось шествие, были отделены от тротуаров заграждениями и блоками. На крышах зданий вдоль главной магистрали города, были размещены стрелки "из подразделений по противодействию снайперам", говорится в сообщении Reuters.

Босния – последнее из балканских государств, разрешившее проведение гей-парадов. Воскресная акция ЛГБТ-активистов рассматривается в Сараеве как проверка общества на толерантность и уважение к правам меньшинств в стране, претендующей на присоединение к Европейскому союзу. Европейские дипломаты и посол США в Боснии, о котором известно, что он гей, присоединились к маршу в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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В Абхазии состоялся второй тур выборов президента

Рауль Хаджимба

Действующий президент частично признанной Республики Абхазия Рауль Хаджимба проголосовал на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

Порог явки для второго тура – 25%.

В воскресенье в Абхазии прошёл второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%). Также в бюллетене есть графа "против всех", сообщает РИА Новости. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.

Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против.

Абхазия объявила о государственной независимости в 1994 году после окончания вооруженного конфликта с Грузией, армия которой вынуждена была покинуть территорию неподконтрольной ей автономии. В 2008-2009 годах независимость Абхазии признали Россия и ещё несколько государств мира. Грузинские власти неоднократно заявляли о стремлении восстановить территориальную целостность своей страны - мирным путём.

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На выборах в Хабаровском крае с большим отрывом лидирует ЛДПР

На закончившихся в Хабаровском крае выборах в местный парламент после обработки десятой части протоколов с большим отрывом лидирует партия ЛДПР – за неё отдали голоса 54% избирателей. На втором месте – "Единая Россия" с 16 процентами голосов, ещё на один процент меньше у КПРФ, а партии "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" получили пока чуть менее 3% поддержки.

Кроме парламентских выборов в Хабаровском крае 8 сентября прошли довыборы в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки 0,28% протоколов на них также лидирует кандидат от ЛДПР: Иван Пиляев получил на данный момент 22,58% голосов. На втором месте идёт кандидат от КПРФ Николай Платошкин – у него на шесть с половиной процентов меньше. Третью позицию пока делят Виктория Цыганова от "Единой России" и Татьяна Ярославцева из "Справедливой России" – у них по 12,9% голосов.

8 сентября в России проходит единый день голосования. Граждане страны выбирают губернаторов, депутатов местных парламентов, муниципальных депутатов – в общей сложности, проводится более 6 тысяч выборов различного уровня. Радио Свобода на своём сайте ведёт онлайн-трансляцию дня голосования.

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Новым главой Ингушетии стал бывший прокурор республики

Махмуд-Али Калиматов

Новым главой Ингушетии избран экс-прокурор республики Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель региона выбирался тайным голосованием депутатов народного собрания. За Калиматова проголосовали 27 депутатов из 32. Три голоса получил координатор ингушского регионального отделения ЛДПР Магомед Зурабов. Кандидатуру председателя совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхана Евлоева никто не поддержал. Один депутат не присутствовал на заседании.

Махмуд-Али Калиматов с 2004 по 2007 годы был генпрокурором Ингушетии. Затем его перевели в Самарскую область, где он занимал различные руководящие должностях.

В июне 2019 года Калиматов вернулся в Ингушетию, заняв пост временно исполняющего обязанности главы республики в связи с отставкой Юнус-Бека Евкурова, руководившего регионом почти 11 лет.

Евкуров подал в отставку на фоне массовых протестов ингушей против соглашения с Чечнёй об установлении границы между двумя республиками. Документ позволил Чечне присоединить к себе часть Сунженского района Ингушетии в обмен на горные и лесистые территории в Надтеречном районе Чечни. По расчётам экспертов, Ингушетия отдала Чечне в 26 раз больше территории, чем получила от неё.

Источники отмечали, что в Кремле не простили Евкурову слишком мягкого отношения к протестам в республике.

/**/ /**/ /**/ Акция протеста в Магасе (Ингушетия)
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"Рейтинг Евкурова ниже нуля". Протесты в Ингушетии не стихают

Выборы губернаторов проходят 8 сентября в семнадцати регионах России. Ингушетия – единственный из них, где глава региона избирается не прямым голосованием.


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