Западные интеллектуалы: обмен "35х35" оплачен новыми приговорами

Видные интеллектуалы Франции Жан-Люк Годар, Жан-Пьер Дарденн, Бертран Тавернье, Славой Жижек и десятки других знаменитостей, добивавшихся освобождения украинского режиссёра Олега Сенцова, приветствуют освобождение украинских граждан. В открытом письме, опубликованном газетой Le Monde, они заявляют:

"Несмотря на нашу радость, мы не можем забыть, что сотни других политических заключенных - как украинцев, так и россиян - остаются за решеткой только за то, что по той или иной причине не угодили Владимиру Путину.



Наши мысли о Константине Котове, одном из российских инициаторов замечательного мирного движения, начатого в Москве 6 сентября 2018 года, чтобы отважно, день за днем требовать особождения Олега Сенцова и обмена всеми заключенными российско-украинской войны.

Наши мысли о Константине Котове, одном из российских инициаторов замечательного мирного движения, начатого в Москве...

По жестокой, чисто "путинской" иронии, самого Константина Котова 5 сентября приговорили к 4 годам колонии - в тот самый день, когда Владимир Путин объявил о "масштабном обмене заключенными с Украиной".

Наконец, мы не можем в полной мере радоваться, учитывая ту - вероятно, непомерную - цену, которую заплатили Украина, демократические страны и Правосудие, чтобы Россия провела этот обмен. Мы имеем в виду в частности освобождение Владимира Цемаха, главного подозреваемого в деле о крушении MH17..." (перевод: Grani.Ru)

Обращение группы французских интеллектуалов было опубликовано в воскресенье, 8 сентября, в парижской газете Le Monde.