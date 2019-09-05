Приговор Константину Котову: 4 года по "дадинской" статье

Тверской суд Москвы приговорил гражданского активиста Константина Котова к 4 годам заключения в колонии общего режима за неоднократное нарушение закона о митингах. Это так называемая "дадинская" статья 212.1 УК РФ – по фамилии первого осужденного по ней, активиста Ильдара Дадина. Для Котова представители прокуратуры просили 4,5 лет колонии.

От задержания Константина Котова до приговора прошло меньше месяца: следствие и суд управились с его делом в рекордно короткие сроки. Котова задержали вечером 12 августа, на следующий день предъявили обвинение, а 14 августа Пресненский суд отправил его под арест на два месяца. Уже 15 августа адвокату Константина Котова Марии Эйсмонт объявили, что следственные действия закончены. На ознакомление с материалами дела защите отвели 72 часа, 48 из которых пришлись на выходные дни. 20 августа дело Котова передали в суд, а 3 сентября начали рассматривать по существу. Процесс уложился в два заседания, на третьем судья Станислав Минин огласил приговор активисту.

Этими действиями режим сам себе роет могилу



На заседании 4 сентября прокуратура попросила приговорить Константина Котова к 4,5 годам заключения. Максимальный срок по этой статье – 5 лет. По мнению гособвинения, у Котова, помимо положительных характеристик, были и отрицательные – от участкового из-за привлечения к административной ответственности.

Сам активист вину не признал. В своем последнем слове в суде Константин Котов заявил, что судят не его, а "право на свободу собраний" (цитата приводится по "Медиазоне"):

"Некоторых, в том числе и меня, судят по уголовной статье — за то, что я неоднократно пытался выразить свой протест. Я считаю, что этими действиями режим сам себе роет могилу. Если легальные формы протесты запрещены, рано или поздно на улицах города мы увидим не мирные акции, а восстание доведенных людей. Я этого не хочу. Никто из тех, кто выходил со мной на мирные мероприятия, тоже этого не хочет. Поэтому надо бороться до последнего за наше и ваше право. И не забывать тех, кто за эту борьбу лишен свободы".

В деле Котова пять эпизодов. Первый из них – участие в акции в поддержку арестованного аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова 2 марта, за которое активист был оштрафован. Второй эпизод – задержание после схода "В защиту нового поколения: против пыток и репрессий" у здания ФСБ 13 мая. Третье нарушение, по мнению следствия, состоялось 12 июня, когда Котов был задержан на акции в поддержку Ивана Голунова. Еще один эпизод – опубликованный активистом в фейсбуке призыв выйти на Трубную площадь 19 июля на акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. За этот пост в фейсбуке активист спустя несколько дней был арестован. И пятый эпизод, за которым последовало уголовное дело – задержание 10 августа в сквере у памятника героям Плевны рядом с администрацией президента – после многотысячного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова.

Тогда двое суток он провёл в отделе полиции, затем его отпустили под обязательство о явке в Следственный комитет на следующий день. Следственные действия начались раньше: уже спустя пару часов после освобождения активиста задержали повторно, увезли на допрос, затем на обыск.

– Когда я приехала, – вспоминает авдокат Мария Эйсмонт, – он рассказал, что его очень грубо задержали, заломали руку, поставили в ужасно неудобную позу, били по ногам и говорили: "Ну что, Константин, какие ваши политические взгляды?"

Акция в поддержку Константина Котова на улицах Москвы

"Преступление, которого нет"

Константину Котову 34 года, он работает программистом. Постоянный участник протестных акций, активно помогал политзаключённым, рассказывают его соратники. Накануне, 13 августа, в Москве прошла серия одиночных пикетов в его поддержку. Константин Котов – один из инициаторов бессрочной акции у здания администрации президента в Москве с требованием освободить украинского режиссёра Олега Сенцова. Акция началась 18 сентября 2018 года. Позже появился лозунг "всех на всех" с требованием обмена военнопленными с Украиной.

Кинокритик и организатор кинофестивалей Алексей Медведев, выходивший с пикетом в защиту Котова, рассказывал, что познакомился с ним, когда стал выходить на акции в поддержку своего товарища Олега Сенцова, обвинения в адрес которого считает несправедливыми. Как и в случае с украинским коллегой по цеху, Медведев посчитал своим долгом вступиться за близкого человека:

– Не мог не присоединиться к пикетам, когда узнал, что Константин сам находится под следствием. Это один из самых, с одной стороны, решительных и смелых людей, с другой стороны – добрых, безобидных и неагрессивных. Его задержание – ещё один сигнал о том, что всё становится хуже и хуже, и если мы не будем протестовать, неизвестно, что нас ждёт.

В поддержку Константина Котова высказывался и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Он присутствовал в суде по избранию меры пресечения активисту:

– Константина Котова судят за преступление, которого нет. Взгляды его, о которых он говорил в ходе судебного заседания, например, полностью совпадают с моими взглядами и со взглядами миллионов людей в России. Это преследование абсолютно политическое. Эта полицейская машина, защищая сегодняшнюю власть, защищает лично Путина, уничтожает людей, у которых просто другая точка зрения.

Суд и конституционность

Константин Котов стал третьим за год обвиняемым по статье 212.1.

В январе 2019 года по ней возбудили дело в отношении Вячеслава Егорова, одного из лидеров протеста в Коломне против ввоза мусора из Москвы. Спустя 5 месяцев домашнего ареста меру пресечения изменили на запрет определённых действий: не общаться с участниками дела, не распространять о нём информацию, не участвовать в митингах, не пользоваться интернетом. Такая же мера пресечения у активиста, выступающего против мусорного полигона в Шиесе Архангельской области, Андрея Боровикова. О его уголовном деле по статье 212.1 стало известно 30 апреля 2019 года. В 2015 году за "неоднократное нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования" Басманный суд Москвы приговорил Ильдара Дадина к трем годам колонии общего режима. Московский городской суд позже снизил срок заключения на полгода. В 2017 году Конституционный суд потребовал пересмотра приговора Дадину, но отказался признать статью 212.1 Уголовного кодекса противоречащей Конституции, как того требовал сам Дадин и поддерживавшее его правозащитное сообщество. Позже президиум Верховного суда отменил приговор за отсутствием состава преступления, признав право активиста на реабилитацию.

При этом, рассматривая дело Дадина, Конституционный суд постановил, что лишать свободы по этой статье можно только в случаях, если мирные акции протеста перерастут в беспорядки, напоминает руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан:

Не должно быть уголовной ответственности за мирный протест



– Конституционный суд в постановлении по делу Ильдара Дадина сузил применение этой нормы и указал: во-первых, нельзя привлекать к уголовной ответственности только за саму неоднократность. То есть постановлений по административным статьям КоАП, статье 20.2, недостаточно для того, чтобы человека привлечь к уголовной ответственности. Должен быть реальный вред здоровью или имуществу. Во-вторых, наказание в виде лишения свободы по этой статье не может назначаться опять же в отсутствие какого-то реального вреда. С того момента до 2019 года статья 212.1 не применялась в России, уголовные дела не возбуждались. Но в этом году уже сейчас мы имеем дело с третьим случаем возбужденного уголовного дела.

– Получается, что статья дублирует наказания, которые человек уже отбыл. Поэтому правозащитники считают ее антиконституционной?

– Это так называемая проблема административной преюдиции. У нас есть и другие составы в законодательстве, когда повторное совершение административных правонарушений потом превращается в преступление. Например, пьяное вождение: первый раз человек управляет пьяным за рулем – это административное правонарушение, второй раз это становится уже преступлением. Проблема в том, что в принципе не должно быть уголовной ответственности за мирный протест. Статья 212.1 криминализирует мирный протест, то есть допускает уголовную ответственность, лишение свободы за действия, которые не повлекли за собой вреда здоровью и имуществу других людей. В этом проблема. И дело Ильдара Дадина, которое мы выиграли в Конституционном суде, это подтверждает, – считает Григорий Вайпан.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Константина Котова политзаключенным.