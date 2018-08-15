Спасти Сенцова. Французские звезды поддержали украинского режиссера

Кремль отказал матери Олега Сенцова в удовлетворении прошения о помиловании сына. Российские власти заявляют, что для начала процедуры помилования украинский кинорежиссер Сенцов, 94-й день держащий голодовку в колонии на севере России, должен самостоятельно обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с такой просьбой. Не только близкие, но и тысячи людей в России, Украине и других странах обеспокоены состоянием здоровья Олега Сенцова. Не остались в стороне и знаменитые французские коллеги режиссера.

Олег Сенцов требует освобождения украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Во всем мире развернута общественная кампания в его поддержку. Знаменитые актеры и режиссеры, писатели и философы обращаются с призывом к российским властям освободить украинского режиссера. На кинофестивалях и культурных форумах этот вопрос неизменно поднимается. К президенту России обратились политики разных стран. Дважды с Владимиром Путиным об Олеге Сенцове говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

Сенцов стал символом борьбы против авторитаризма

По словам инициатора французского движения "Новые диссиденты" Мишеля Ельчанинофф, Сенцов сегодня не только один из политзаключенных, но и символ борьбы с авторитаризмом:

​– Я думаю, международное сообщество постепенно поняло, насколько важно дело Сенцова. Его голодовка вызвала большое движение в его поддержку. Во всем мире уже понимают, что Сенцов – это не просто один из украинских политзаключенных, он стал символом мирной борьбы против аннексии Крыма, символом борьбы против авторитаризма.

​​Французский кинорежиссер Мишель Хазанавичус, получивший премию "Оскар" за фильм "Артист", был одним из первых, кто подписал петицию в зашиту Олега Сенцова. Как пояснил Хазанавичус в интервью Радио Свобода, в данном случае речь идет не просто о коллеге, а о праве человека открыто выражать свою гражданскую позицию:

Фильма Сенцова я не видел, но в данном случае это не имеет никакого значения

– Я не впервые подписываю петицию подобного рода. На сей раз я сделал это, потому что когда есть проевропейски настроенный человек, который осмеливается четко выразить свою позицию по поводу украинского конфликта, и за это он попадает в тюрьму, в ужасающие условия, то это необходимо сделать, поскольку речь идет о защите свободы слова.

– Вы видели фильм Олега Сенцова?

– Его фильма я не видел, но в данном случае моя оценка качества кино не имеет никакого значения. Я подписал письмо с требованием освободить Олега Сенцова, потому что считаю, что он не должен быть в заключении, – сказал Мишель Хазанавичус.

Другой знаменитый французский режиссер Режис Варнье в 1993 году получил премию "Оскар" за фильм "Индокитай". А в 1999 году на экраны вышла его кинолента "Восток-Запад", посвященная одной из страниц советской истории (картина совместного производства Франции, Болгарии, Украины и России). Варнье, в отличие от своего коллеги Хазанавичуса знаком с творчеством Олега Сенцова, но и он подчеркивает, что в данном случае нужно бороться за освобождение прежде всего гражданина Сенцова:

– Я подписал обращение к российскому руководству, потому что судебный процесс над Олегом Сенцовым был, на мой взгляд, слишком быстротечным и очень спорные обвинения, предъявленные ему, были голословными. Я думаю, что настоящая причина того, что он находится в заключении, это его оппозиционный настрой по отношению к российской власти. Олег из Крыма и он не согласился с аннексией. Я думаю, что мы должны поддержать Сенцова, не вижу никаких доказательств его вины, а выдвинутые обвинения в подготовке террористической атаки против российских органов власти кажутся мне безосновательными. Мы, кинематографисты, выступаем за освобождение Олега Сенцова – режиссера и гражданина. Мы понимаем, почему он голодает, и очень обеспокены состоянием его здоровья.

Передайте, пожалуйста, Олегу, что французские кинематографисты вместе с ним!

–​ Видели ли вы его фильм "Геймер"?

– Да, конечно. Очень интересный фильм о подростке, который играет в видеоигры, особенная и очень личностная кинолента. Сейчас фильмы тяжело делать везде, в том числе и во Франции, а тем более молодым режиссерам в России и Украине. Трудно найти финансирование, трудно спродюсировать фильм, а потом выпустить его в прокат и показать на фестивалях.

– Во время съемок фильма "Восток-Запад" вы работали с российскими и украинскими актерами. Сейчас вы с ними говорили о Сенцове?

– Нет, у меня не осталось с ними контактов. Хотя мне интересно было бы узнать, есть ли в России какое-то движение в поддержку Олега в среде кинематографистов?

– Есть, конечно, актеры и режиссеры, которые поддерживают Олега Сенцова. А Александр Сокуров обращался с просьбой о его освобождении напрямую к президенту Путину. Как вы думаете, может ли международная поддержка помочь?

– Я очень, очень на это надеюсь! Я очень этого желаю Олегу и всем нам. К сожалению, мне пока ничего не известно о реакции на наши петиции и письма российских властей. Но я знаю, что движение в поддержку Олега Сенцова и борьба за его освобождение во всем мире набирает все большие обороты, и на мой взгляд, это очень важно. Я прошу вас, скажите близким и друзьям Олега, чтобы они передали ему: французские кинематографисты вместе с Олегом Сенцовым! – сказал Режис Варнье.

Легенды мирового кино Жан-Люк Годар, Бертран Тавернье, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг, Жан-Пьер Дарден и многие другие поставили свои подписи под последним по времени обращением к российским властям с призывом освободить Олега Сенцова.