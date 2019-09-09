Все оттенки зелёного. Илья Мильштейн – про выборы в России

Единый день голосования – удивительный день в современной истории России. Даже на фоне всех прочих удивительных дней, поражающих независимого эксперта разнообразием и драматичностью сюжетов. Это день необыкновенный.

Обычно ведь как бывает? Граждане, по мнению начальства, что-то там нарушают, и полицейский режим за ними гоняется. Гоняется, догоняет, винтит, судит, сажает, запирает. А в этот день все наоборот. Государство целенаправленно и ежечасно, по мнению граждан, нарушает закон о выборах, и те уже гоняются за ним. Возмущаются, преследуют, выставляют на посмешище. Зрелище по-настоящему захватывающее.

Для того, чтобы на выборах победил нужный руководству кандидат, оно руками подотчетных ему россиян устраивает всякие беззакония. "Карусели" и прочие вбросы. Сгоняет военных, курсантов, бюджетников, людей тоже подневольных, и некоторые из них, исполняя гражданский долг, даже фотографируют бюллетень с правильно поставленной "галочкой", дабы порадовать своих командиров, преподавателей, кадровиков. Ещё популярны такие предвыборные акции, как подкуп избирателей – дешёвой мукой на распродажах, если имеется внезапная потребность в высокой явке, или рублем, или бесплатной водочкой при условии, что голосующий запомнит имя своего кандидата.

Не обходится и без креатива. Например, в Москве и Питере цветом виктории в минувшее воскресенье был заранее объявлен зеленый, и избирателей в одежде этого цвета как магнитом тянуло к членам избирательных комиссий, у которых на столах обнаруживались линейки цвета спелой травы. Они, прямо созданные друг для друга, по этой примете искали и безошибочно находили родственную душу. Разворачивая метафору и углубляясь в тему, замечу отдельно, что подобные штуки присущи шпионам, распознающим своих по горшку с кактусом, выставленному в окне, или по цветку в пиджачной петлице. Ну и для государства с бывшим лазутчиком во главе это тоже, как видим, вполне типично.



Наконец, в единый день голосования допустит промах тот представитель полицейского режима, который удовольствуется офицерами и курсантами, бюджетниками и столитровками, каруселями и всеми оттенками зелёного. Ибо максимальное количество фальсификаций достигается при подсчёте голосов, для чего полезно бывает обезвредить так называемых наблюдателей. Удалить их, допустим, с участка под тем или иным предлогом, изредка благовидным. Либо, что гораздо надежнее, просто взять и унести урну, от греха подальше и от глаз людских, и где-нибудь в узком кругу её откупорив, позже огласить единственно верные результаты.

Картинка вдохновляет и обнадеживает, в ней проглядывает будущее нашей страны, которое она выберет себе самостоятельно и честно



Иными словами, в этот удивительный день они меняются ролями – полицейское государство и гражданское общество. Начальство, будто шкодливый урка, стремится облапошить законопослушных граждан, то есть собственный народ. А народ в лице частично или совершенно несогласных с руководством, то есть кандидатов от системной и несистемной оппозиции и их представителей, пытается жуликам противостоять. Собственно, это происходит на любых мало-мальски значимых выборах, но тут важна наглядность, поскольку в такой день граждане прессингуют начальство сразу по всей стране.

"Карусели", подкуп, надомные несчастные бабушки, завербованные органами соцопеки – все это фиксируется и обнародуется чуть ли не в прямом эфире негосударственных телеграм-каналов. Зелёное великолепно смотрится на видеороликах. Иные душераздирающие сцены и диалоги из жизни свидетелей преступления и пойманных с поличным оставляют глубочайший след в зрительских сердцах. "Я запрещаю вам меня снимать!" – "Нет, я имею право снимать, потому что вы при исполнении". – "А я запрещаю вам снимать!" – "А я буду снимать!" – "А я вам запрещаю!!..." Где и когда такое увидишь, эти выпученные глаза и растопыренные руки, разве что на старых выцветших роликах в прошлый такой же единый день?

Разумеется, у воров в законе свои преимущества в борьбе с гражданами, свои аргументы и сторонники в дискуссиях с оппонентами. Как бы скучающие полисмены, которых не докличешься, когда у тебя воруют голоса. Как бы обозлённые молодые люди спортивного телосложения, как бы следящие за порядком, которые активно вмешиваются в конфликт на стороне социально близкого председателя участковой избирательной комиссии. Нет, посадить и запереть в клетку полицейское государство наблюдатели не могут, скорее уж их самих, независимых членов избиркомов с правом совещательного и решающего голоса, быстренько отстранят от наблюдения через суды. Но всё же борьба не безнадежна, и упорство иногда вознаграждается.

Скажем, на районных выборах в Псковской области и довыборах депутата Псковского областного собрания. На муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. И на выборах в Мосгордуму, как и в Питере, сопровождавшихся позорными для власти скандалами и при выдвижении кандидатов, и в процессе голосования, и при подсчетах. Наиболее достойные оппозиционеры, обретая в ходе шемякиных судов и административных отсидок всероссийскую известность, до выборов в столице допущены не были, но и без них новый состав парламента не слишком порадовал и Кремль, и мэрию. Дикая история с Андреем Метельским, предводителем единороссов, которому пытались нарисовать победу в 15-м округе, где он проиграл коммунисту Сергею Севостьянову, лишь усугубляет этот позор. А что касается успеха "самовыдвиженца" в Петербурге, где губернатором, по всей вероятности, становится невообразимый Александр Беглов, то этот его триумф оборачивается стыдобищем для целого города.

Есть точка зрения, согласно которой всё это очень надолго, и в поединках с государством оппозиции нечасто будет дозволено праздновать даже локальные победы. Слишком уж силы неравны, и никаким "умным голосованием" обуха вроде не перешибешь. Однако картинка, на которой граждане открывают сезон охоты на полицейский режим, весьма убедительна и не склоняет к унылым мыслям. Картинка вдохновляет и обнадеживает, в ней проглядывает будущее нашей страны, которое она выберет себе самостоятельно и честно.

Илья Мильштейн – журналист

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