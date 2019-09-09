"Думают взять нас измором". Как подводят итоги выборов в Петербурге

В Санкт-Петербурге 8 сентября выбирали не только губернатора, но и 1575 муниципальных депутатов в 109 советов. Голосование завершилось почти сутки назад, но результаты до сих пор не были оглашены, а на некоторых участках подсчет не начинался в течение многих часов.

Без результатов

Оппозиционер и политтехнолог Максим Кац, который вел кампанию "Яблока" на петербургских выборах, полагает, что это делается для вероятной фальсификации результатов.

Муниципальные избиркомы Санкт-Петербурга массово отказываются вносить данные из протоколов в систему ГАС "Выборы". По словам лидера фракции "Яблоко" в закононадетельном собрании города Бориса Вишневского, члены избиркомов ссылаются на технический перерыв, который не позволяет им перевести результаты выборов из бумажного формата в электронный.

"Мы сидим у дверей муниципального избиркома с заверенными протоколами, согласно которым в нашем округе четыре из пяти мандатов выиграли кандидаты, рекомендованные "Умным голосованием" Алексея Навального. Но избирком "Владимирского округа" отказывается принимать и публиковать результаты. Они закрылись до 16 часов", – рассказал оппозиционный кандидат Денис Луговский.

"По протоколам я выиграл мандат, но муниципальный избирком отказывается вводить в ГАС "Выборы" эти данные. Говорят, что возможен пересчет голосов. У меня с оппонентами разница 30 голосов, боюсь, что при пересчете с ними можно что-то нахимичить", – отмечает поддержанный движением "Объединенные демократы" Илья Смирнов, который избирается в муниципалитете "Шушары" Пушкинского района. Как заметил оппозиционер Андрей Пивоваров, политиков берут измором.

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что как минимум 76 политиков, которых поддержало оппозиционное движение "Объединенные демократы", должны избраться. При этом спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров утверждает, что "Единая Россия" уверенно лидирует: "Наши избиратели, наши люди так оценили стратегию партии не только предвыборную, но и довыборную. А это почти два десятка лет ежедневной работы с мыслью о городе, с мыслью о петербуржцах".

Нарушения на выборах

"Примерно где-то к часу ночи стало ясно, что мы выигрываем в Петербурге много мандатов. Несмотря на высокое, по официальным сведениям, голосование за Беглова в центре, где нормально и быстро считали, в муниципальные депутаты проходили яблочники. Остальные же комиссии начали спецоперацию, которая идёт до сих пор, - написал Кац утром 9 сентября. - В некоторых комиссиях председатель просто сбегал с бюллетенями и уезжал на машине. А потом приезжал, и там всё иначе заполнено, и протокол другой. Изменения в протоколах примерно формата "вместо 108 голосов при пересчете выявилось, что кандидат получил восемь голосов".

Проект "Объединенные демократы", поддержавший около 400 кандидатов, и санкт-петербургский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщают об аналогичных проблемах.

Движение "Голос" зафиксировало на выборах в Петербурге в общей сложности 350 нарушений, а "Наблюдателям Петербурга", которые весь день принимали жалобы жителей на ход выборов, поступило более тысячи обращений.

Чаще всего жалобы поступали на надомное голосование (с участков увозили сотни бюллетеней) и на массовое голосование бюджетников. Так, на участке № 2147 в Купчино наблюдатели погнались за автомобилями, в которые грузили урны с бюллетенями, но их блокировали другие машины.

Трое членов избиркомов сообщали о нападениях: Анну Шлейникову облили зеленкой, Георгия Медвединского несколько раз ударили, также неизвестный напал на Родиона Поручикова. Кроме того, главу кампании штаба Навального в Петербурге Александра Шуршева облили зеленкой у территориальной избирательной комиссии, а на кандидата в депутаты Марию Новикову напали несколько мужчин, она сняла этот эпизод на видео.

Оппозиционерам пытались помешать фиксировать нарушения. В нескольких районах города (Фрунзенском и Выборгском) ближе к концу голосования массово отстранили членов избиркомов от оппозиционных партий. По решению судов участки покинули 15 человек.

В участковых избирательных комиссиях "Острова Декабристов" нашли бюллетени с типографским браком. Там стояла едва заметная точка напротив фамилии Натальи Ивановой от "Единой России". Поскольку на этих участках были установлены только КОИБы, брака оказалось достаточно, чтобы машины либо признали бюллетени испорченными, если избиратель голосовал не за Иванову, либо засчитали голос за кандидата от партии власти. Результаты на этом участке позднее были пересчитаны.