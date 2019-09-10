В штабах и у сторонников Навального в пяти городах проходят обыски

В штабах политика Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски. Об этом сообщили пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его соратник Леонид Волков. Он уточнил, что следственные действия связаны с уголовным делом об отмывании денегруководством Фонда борьбы с коррупцией.

С обысками также пришли и в квартиры координаторов штабов – к Лилии Чанышевой в Уфе и Егору Алашееву в Самаре. В Перми полицейские пришли к главе штаба Сергею Ухову, сотруднику пермского штаба Юрию Боброву и волонтёру Александре Семёновой. Об этом сообщает в твиттере региональный менеджер команды Навального.

Глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил об обысках у стронников Навального в Саранске и Челябинске.

7 сентября обыски прошли в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Двумя днями ранее полиция обыскала офис ФБК в Москве и студии канала "Навальный.Live". Обыски по делу об отмывании денег также проходили в начале августа.