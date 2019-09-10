Володин поручил проверить Навального и Соболь по заявлению Жириновского

Деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь проверит комиссия Госдумы России по расследованию иностранного вмешательства. Такое поручение депутатам дал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передаёт "Интерфакс".

Поводом для проверки стало выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На заседании нижней палаты российского парламента он заявил, что оппозиционеры якобы работают на иностранные государства. В частности, как утверждает Жириновский, Навального завербовали в Йельском университете. Откуда у лидера ЛДПР такая информация, неизвестно.

Любовь Соболь в своём выступлении Жириновский назвал "Любой". Володин в ответ на это сказал, что "пускай с этой Любой разберется комиссия". Депутаты предложение Володина поддержали.

Госдума сегодня официально учредила комиссию по расследованию иностранного вмешательства. За это проголосовали 411 парламентариев. Комиссия была создана ещё в середине августа решением Совета Госдумы, но сегодняшнее голосование повысит ее статус и сделает более активной, пишет "Интерфакс". В составе органа 12 человек, а возглавляет его Василий Пискарев. Он утверждает, что задача комиссии – расследовать факты вмешательства и вносить законопроекты, "направленные на ограждение российского суверенитета и независимости от какого-либо вмешательства".

Ранее комиссия по расследованию вмешательства уже пригласила на заседание представителей германской медиакомпании Deutsche Welle и посла США в России Джона Хантсмана. Именно публикации DW и посольства США о митинге в Москве 3 августа стали причиной создания думской комиссии. МИД России считает, что представители Германия и США призывали москвичей к участию в несанкционированной акции. Deutsche Welle и посольство США обвинения отвергают.

27 июля и 3 августа в Москве прошли самые крупные за последние годы несанкционированные акции протеста. Полиция применяла силу и задержала около трех тысяч человек. Следственный комитет называет митинги беспорядками. По уголовному делу несколько человек уже получили реальные сроки лишения свободы.

Причиной акций протеста стал недопуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, в числе таких кандидатов была сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, соратница Навального Любовь Соболь. Сам Алексей Навальный во время митингов 27 июля и 3 августа находился под стражей – за призыв к акции протеста.