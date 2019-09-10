Украина планирует новый обмен. Кремль считает его "преждевременным"

До конца года Украина хочет вернуть ещё 113 своих граждан, находящихся под арестом на территории России и в оккупированном Крыму, из них 89 – крымские татары. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова – правда, не озвучив ни одно имя из тех, кого хотела бы получить украинская сторона.
Также в интервью изданию РБК Денисова рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский начал заниматься вопросом обмена заключёнными с Россией на следующий же день после своей инаугурации, 21 мая. В этот день Зеленский впервые встретился с Денисовой.
Ключевым моментом, который повлиял на состоявшийся накануне обмен, Денисова назвала телефонный разговор между Зеленским и президентом России Путиным 7 августа, после чего были сформированы рабочие группы с каждой стороны: украинскую возглавил помощник президента Украины Андрей Ермак, российскую – заместитель председателя правительства Дмитрий Козак.
Денисова ушла от ответа на вопрос, входил ли в украинскую рабочую группу кум Владимира Путина и депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, сказав лишь, что в той работе, которая была поручена непосредственно ей, Медведчук участия не принимал.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сказанное Денисовой, заявил, что о новом скором обмене говорить преждевременно, поскольку "процесс нужно проводить в соответствии с минскими договоренностями", а "недавнему обмену предшествовала долгая скрупулезная работа".
- 7 сентября власти России и Украины обменялись заключёнными и удерживаемыми лицами по схеме "35 на 35". Россия освободила 24 военных моряка, захваченных в Керченском проливе, и 11 осуждённых украинцев: Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Евгения Панова, Артура Панова, Алексея Сизоновича, Романа Сущенко и Эдема Бекирова.
- Список заключённых, освобождённых в ответ украинской стороной, российская власть не озвучивает. Официально, кроме Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, подтверждены имена только 13 из 35 переданных России граждан. Их назвал военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Оказалось, что из этих тринадцати только трое – граждане России, осуждённые за боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Все остальные – украинские граждане, большинство из которых осуждены по обвинению в государственной измене.
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