Обвинение Егора Жукова строится на его словах о любых формах протеста

Обвинение Егора Жукова в призывах к экстремизму строится на его словах в необходимости "любых форм протеста". Об этом пишет "Новая газета", которая ознакомилась с лингвистическим заключением эксперта ФСБ по этому делу.
Признаки преступления в словах студента Высшей школы экономики установил эксперт Александр Коршиков, который имеет физико-математическое образование и не имеет лингвистического. Речь идёт о ролике в YouTube, опубликованном ещё в 2017 году. В нём Егор Жуков говорит о необходимости хвататься за "любые формы протеста". Именно это заявление было истолковано как призыв к насильственным действиям, пишет "Новая газета".
Издание также приводит отзыв филологов и членов-корреспондентов Российской академии наук на исследование эксперта ФСБ. Они пришли к выводу, что Коршиков вырвал фразы Жукова из контекста, придавая словам студента противоположный смысл. На самом деле в заявлении Жукова речь идёт о мирном протесте. Лингвисты констатировали, что исследование эксперта ФСБ "не отвечает требованиям научной объективности и обоснованности" и является недостоверным.
- 3 сентября следствие предъявило студенту Высшей школы экономики Егору Жукову обвинение в призывах к экстремистской деятельности через интернет . В то же время, с него сняли обвинения в участии в массовых беспорядках, которыми власти считают акцию у мэрии Москвы 27 июля. В этот же день суд перевёл Егора Жукова из-под стражи под домашний арест.
- После акции 27 июля Егор Жуков выступил в своём блоге с призывом поддержать арестованных участников протестов. В ночь на 2 августа у него проводился первый обыск, после которого он был арестован на два месяца.
- Поручителями за студента в суде выступили более шестисот человек, включая проректора ВШЭ Валерию Касамару. Освободить Егора Жукова и других учащихся, арестованных по "московскому делу", требуют представители научного сообщества в России и за её пределами.
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