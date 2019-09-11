Обвинение Егора Жукова строится на его словах о любых формах протеста

Обвинение Егора Жукова в призывах к экстремизму строится на его словах в необходимости "любых форм протеста". Об этом пишет "Новая газета", которая ознакомилась с лингвистическим заключением эксперта ФСБ по этому делу.

Признаки преступления в словах студента Высшей школы экономики установил эксперт Александр Коршиков, который имеет физико-математическое образование и не имеет лингвистического. Речь идёт о ролике в YouTube, опубликованном ещё в 2017 году. В нём Егор Жуков говорит о необходимости хвататься за "любые формы протеста". Именно это заявление было истолковано как призыв к насильственным действиям, пишет "Новая газета".

Издание также приводит отзыв филологов и членов-корреспондентов Российской академии наук на исследование эксперта ФСБ. Они пришли к выводу, что Коршиков вырвал фразы Жукова из контекста, придавая словам студента противоположный смысл. На самом деле в заявлении Жукова речь идёт о мирном протесте. Лингвисты констатировали, что исследование эксперта ФСБ "не отвечает требованиям научной объективности и обоснованности" и является недостоверным.