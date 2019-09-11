Судья поставила вопрос о возвращении дела "Седьмой студии" в прокуратуру

Судья Ирина Аккуратова поставила вопрос о возвращении дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за некорректно составленного обвинительного заключения. Об этом из зала Мещанского суда Москвы, где проходит заседание по делу, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Прокуратура к такому развитию событий была явно не готова. "Сторона обвинения в некотором недоумении", – сказал прокурор Ельниченко. По его словам, прокуратура подготовила ряд ходатайств о новой комплексной экспертизе деятельности "Седьмой студии", проведённой по предложению судьи Аккуратовой. В частности, обвинение планировало вызвать на допрос некоторых экспертов, ставя под сомнение их выводы.

Остальные участники процесса оставили решение вопроса на усмотрение суда, либо согласились с судьёй, кроме бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского: "Я бы просил продолжить рассмотрение дела в суде и привести его к какому-то выводу. Не хочу забегать вперёд, но мне очевидно, что этим результатом будет оправдательный приговор", – сказал Малобродский.

Второй вопрос, который судья поставила на рассмотрение, – продление меры пресечения фигурантам дела, все они находятся под подпиской о невыезде. Обвиняемые и их защитники просили меру пресечения отменить, прокуратура возразила: оснований для изменения не усматривается, Серебренников, Итин, Малобродский и Апфельбаум обвиняются в совершении тяжкого экономического преступления, ущерб не возмещён и обвиняемые могут скрыться, аргументировал свою позицию прокурор Ельниченко.

По делу "Седьмой студии" проходят её бывший художественный руководитель Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский, директор Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум. Они обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на театральный проект "Платформа".

Материалы дела в отношении ещё одной обвиняемой – бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой – ранее уже вернули в прокуратуру. Судья указала на ошибки в обвинительном заключении и добавила, что было нарушено право Масляевой на защиту. Позже бывшего бухгалтера отпустили под подписку о невыезде.

8 апреля на тех же условиях из-под домашнего ареста был освобождён и сам Серебренников. Вместе с ним следствие освободило Итина и Апфельбаум, а перед этим под подписку о невыезде из СИЗО был освобожден и Малобродский.

В августе Мещанский суд Москвы огласил результаты экспертизы по делу о хищении средств в "Седьмой студии". Согласно заключению экспертов, театральный проект, на которой дало деньги государство, стоил дороже выделенной субсидии и стал важным культурным событием десятилетия. Из этого следует, что Серебренников не украл, а сэкономил государственные деньги.