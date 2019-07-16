Бывшего бухгалтера "Седьмой студии" отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило под подписку о невыезде бывшего бухгалтера театральной "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова Нину Масляеву. Об сообщает агентство ТАСС со ссылкой на её адвоката. Масляеву обвиняют в мошенничестве, она — единственный фигурант дела о хищении сотрудниками студии бюджетных средств, признавшая свою вину.

Руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, генеральный директор компании Юрий Итин, Нина Масляева и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на театральный проект.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство, она согласилась на сделку со следствием и дала показания на остальных фигурантов. Они вину отрицают.