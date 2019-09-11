США продлят присутствие тысяч военных на границе с Мексикой

Пентагон оставит на границе с Мексикой в 2020 году до пяти с половиной тысяч американских военных для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом накануне заявил представитель оборонного ведомства США подполковник Крис Митчелл. Министр обороны США Марк Эспер во вторник, 11 сентября, одобрил соответствующую заявку министерства внутренней безопасности.

Накануне в Вашингтоне прошли переговоры между США и Мексикой по миграционному соглашению. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что государство отказывается действовать как так называемая безопасная третья страна. Это означало бы, что лица, которые намерены получить убежище в США и проходят при этом через Мексику, должны будут сначала попросить убежище в Мексике.

Однако Эбрард отметил, что встреча была "дружеской". И хотя по-прежнему существуют разногласия по миграционному вопросу, кризисная ситуация между двумя соседними странами и торговыми партнерами, по его мнению, разрядилась.

Трамп сделал остановку нелегальной иммиграции одним из ключевых направлений своей администрации. США ужесточают миграционную политику и действия против нелегалов, чьё число, по неофициальным подсчётам, может превышать 10 миллионов человек. В июле власти США объявили о значительном расширении полномочий сотрудников иммиграционной службы.

В настоящее время на границе США с Мексикой размещены более пяти тысяч американских военных. Они оказывают поддержку пограничным службам США.

Ранее Пентагон одобрил переброску более 3,5 миллиардов долларов, выделенных в бюджете на строительство военных объектов, на сооружение стены на границе с Мексикой.