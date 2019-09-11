Робот-андроид Фёдор больше не полетит в космос

Человекоподобный робот Фёдор, который на прошлой неделе вернулся с Международной космической станции, больше не полетит в космос. Его сменит другой робот, проектирование которого уже началось.

Инженеры НПО "Андроидная техника" работают над роботом, который сможет выходить в открытый космос. Фёдор для этой цели не подходит, и модернизация в этом случае не поможет, уточнил исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.

Накануне робот Фёдор опубликовал видео, как его достают из спускаемого аппарата после возвращения с МКС.

На МКС Федор находился с 27 августа по 7 сентября. Под контролем космонавта Алексея Овчинина робот выполнил серию работ с бортовыми инструментами. В экспедиции он также собирал телеметрию и другие технические данные.

Фёдора разрабатывали по заказу МЧС. Предполагалось, что его будут использовать для спасательных операций в опасных для человека условиях. Но позже робота адаптировали для экспериментов на орбите.