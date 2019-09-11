Избранный депутат Мосгордумы по третьему избирательному округу (районы на северо-западе города) Александр Соловьёв нашёлся на встрече с руководителем партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым. После победы на выборах Соловьёва никто не видел, люди из команды Навального выражали сомнения в его реальности, СМИ искали его в подвалах конкурентов на выборах.

Голосовать за Соловьёва рекомендовал проект "Умное голосование" политика Алексея Навального. Он был зарегистрирован по округу, где выдвигался другой Александр Соловьёв – бывший председатель правления "Открытой России" Михаила Ходорковского. Оппозиционера не зарегистрировали, и он также рекомендовал голосовать за своего тёзку, чтобы не допустить в Мосгордуму кандидата, поддержанного мэрией.

В команде Навального в какой-то момент усомнилась в том, что кандидат действительно живой человек. "Я не уверен, что он существует!" – заявил "Открытым медиа" координатор московского штаба Навального Олег Степанов. По его словам, ни один из его знакомых активистов в московском Митине, который входит в 3-й избирательный округ, никогда не видел кандидата.

29 августа газета "Коммерсант" написала, что о Соловьеве не знают и в партии "Справедливая Россия", которая выдвинула его кандидатом в депутаты. Во вторник член Совета регионального отделения партии в Москве Лариса Подосинова назвала эту информацию в разговоре с Радио Свобода "бредом": "Конечно, он наш кандидат, молодой парень, член партии, ответственный, красивый, видный".

Ведущий канала "Настоящее время" пытался найти кандидата в подвалах организации "Офицеры России", но и там его не нашлось. Лариса Подосинова накануне заявила Радио Свобода, что депутат начнёт общаться с журналистами после того, как получит служебное удостоверение.