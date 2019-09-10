"Инквизитор" в Мосгордуме. Что известно о "депутате-спойлере"

Он любит проводить время со своими друзьями, работает простым инженером, увлекается автомобилями и рок-музыкой, но, кажется, совсем не интересуется политикой. Рассказываем, что известно о самом загадочном депутате нового состава Мосгордумы.

Кандидат, которого "никто даже не видел". 32-летний инженер Александр Соловьев стал депутатом столичного парламента – возможно, сам того не ожидая. Его обвиняют в том, что он является "спойлером" другого Александра Соловьева, бывшего соратника оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, которому в итоге отказали в регистрации. После этого Алексей Навальный и сам незарегистрированный Соловьев в рамках тактики "умного голосования" призвали москвичей голосовать за Соловьева-"спойлера", чтобы депутатом Мосгордумы не стала Сабина Цветкова, суупруга главы движения "Офицеры России" Антона Цветкова, самовыдвиженец, поддержанная "Единой Россией" и мэром Сергеем Собяниным. План сработал, и Соловьев неожиданно для всех (включая, возможно, себя самого) стал депутатом.

Личность Соловьева-"спойлера" заинтересовала тех, кто внимательно следил за эпопеей с выборами в Мосгордуму, однако найти какую-либо информацию о нем или даже его фотографии оказалось делом непростым. В избирательных бюллетенях напротив строчки с его фамилией значилось лаконичное "ООО "СТРОЙПРОЕКТ", инженер-проектировщик 2-й категории". Пользователи соцсетей стали шутить, сравнивая Соловьева с Владимиром Зеленским: тот тоже играл в телесериале "народного президента" Голобородько, не думая, что когда-нибудь на самом деле возглавит государство. На самом деле, в депутате Соловьеве себя действительно могут узнать многие: он ведет обычную жизнь, весело проводит время с друзьями, имеет хобби и любимую работу, путешествует с девушкой на стареньком Hyundai Getz во Владимир и Санкт-Петербург. В его профиле в социальной сети "ВКонтакте", который Соловьев ведет под ником INQUISITOR, нет только одного: каких-либо упоминаний или намеков на интерес к политике или политикам.

4 сентября, за 4 дня до голосования, "настоящего" Александра Соловьева в очередной раз поместили под домашний арест – он получил 20 суток за "повторное нарушение правил организации митинга" в связи с несогласованной акцией оппозиции в центре Москвы 31 августа.

Его тезка-инженер тоже последний раз заходил на свою страничку "ВКонтакте" еще до выборов, 7 сентября – с тех пор он не появлялся в онлайне и даже не ответил ни на одно из поздравлений с нежданным депутатством от своих друзей.

Найти профиль Соловьева было несложно: на сайте vote.moscow, который позиционирует себя как "проект, дающий возможность сравнить людей, претендующих на депутатский мандат в нашем городе, на основе их мнений и взглядов", есть видеоролики, где будущий депутат рассказывает на камеру о своем мнении по ряду вопросов городского благоустройства. Эти видео выложены в рубрике "Кандидаты: 1 на 1". Сначала о своем взгляде на ту или иную проблему говорит один кандидат, затем другой. Все 4 ролика с участием Соловьева записаны в паре с поддержанной "Единой Россией" Сабиной Цветковой. Кандидаты неподвижно стоят перед камерой и произносят обтекаемые фразы, написанные плохо замаскированным канцеляритом.

"Это экологический прорыв сохранения… и это сохранение экологии", – запинаясь произносит Сабина Цветкова, рассказывая об электробусах в районе Митино. Александру Соловьеву выступление перед камерой дается еще тяжелее: он сбивается на каждом втором слове и произносит некоторые фразы буквально по слогам.

На сайте vote.moscow есть также фотография Александра Соловьева – с помощью поиска по изображениям Радио Свобода и обнаружило профиль кандидата в социальной сети "ВКонтакте" (ссылка, сохраненная копия), откуда был взят этот снимок.

Если верить информации в этом профиле, Соловьев родился 15 марта 1988 года, в 2010-м закончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) и с 2008 года сменил несколько мест работы, связанных с дорожным строительством. Он успел поработать бетонщиком 3-го разряда, мастером строительных и монтажных работ, в 2011 году стал главным специалистом в ОАО "Интус", а спустя два года там же – заместителем начальника отдела. Несмотря на то что ОАО "Интус" указано в профиле Соловьева как его нынешнее место работы, в компании сказали Радио Свобода, что тот уволился оттуда около двух лет назад. Установить, где именно Соловьев работает сейчас, нам не удалось: в Москве действует более 10 обществ с ограниченной ответственностью под названием "Стройпроект" – именно такое ООО указано напротив фамилии Соловьева в избирательных бюллетенях. Среди его друзей нет коллег из компании с таким названием, зато много бывших сослуживцев по "Интусу".

29 августа газета "Коммерсант" написала, что о Соловьеве не знают и в партии "Справедливая Россия", которая, если верить данным Мосгоризбиркома, выдвинула его кандидатом в депутаты. Во вторник член Совета регионального отделения партии в Москве Лариса Подосинова назвала эту информацию в разговоре с Радио Свобода "бредом". "Конечно, он наш кандидат, молодой парень, член парии, ответственный, красивый, видный".

Интересы Александра Соловьева, как следует из его профиля, вполне обычны: он любит машины и автомобильные гонки, ездит с друзьями на пикники и с девушкой – в соседние с Москвой города на любимом "Гетце" изумрудного цвета. Правда, делать публикации в своем профиле Соловьев прекратил еще в 2016 году, хотя и заходил в него за день до выборов, 7 сентября. До 2016 года в профиле Соловьева нет ни одной публикации на политические темы и ни одного поста, свидетельствующего о каком-либо интересе к политике с его стороны.

Александр Соловьев не ответил на вопросы Радио Свобода, отправленные ему через "ВКонтакте". Один из его друзей в этой социальной сети ответил на наше сообщение с новостью об избрании Соловьева и просьбой рассказать о нем удивленно и с недоумением: "Кем? Депутатом? Серьезно?" По словам этого человека, Соловьев "не очень интересовался политикой": "Парень он был положительный, работал в госконторе, видимо, попросили поучаствовать [в выборах]". Лариса Подосинова из московского отделения "Справедливой России" отказалась давать Радио Свобода телефон Соловьева, сказав, что он начнет общаться с журналистами после того, как получит удостоверение депутата.