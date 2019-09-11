СМИ: сепаратиста Цемаха перевели из свидетелей в обвиняемые по делу MH-17

Прокуратура Нидерландов перевела Владимира Цемаха из свидетелей в подозреваемые по делу о крушении самолёта "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом летом 2014 года, - утверждает в интервью Deutsche Welle депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири. Она ссылается на письмо Международной следственной группы и прокурора Нидерландов. Текст письма, о котором говорит депутат, нигде не опубликован. Официально о нём также нигде не сообщается. Прокуратура Нидерландов пока не ответила на запрос Deutsche Welle.

Цемах – бывший начальник ПВО в подконтрольном сепаратистам городе Снежное в Донецкой области. Ранее прокуратура Нидерландов заявляла, что он представляет для следствия по делу о сбитом "Боинге" "интерес".

Весной Цемаха задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и вывезли в Киев. Суд арестовал его по подозрению в создании террористического сообщества. 7 сентября Цемах был освобождён в результате обмена заключёнными между Россией и Украиной.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов говорил, что присутствие Цемаха в списке на обмен заключёнными между Москвой и Киевом было обязательным условием со стороны России. По словам Пири, требование России выдать Цемаха говорит о признании Москвой вины за катастрофу "Боинга".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что перед отправкой в Россию Цемаха допросили нидерландские следователи. Дочь сепаратиста ранее утверждала, что её отец возглавил участок по ПВО в Снежном уже после крушения "Боинга".

В четверг дочь Цемаха Мария Левченко-Цемах опубликовала в сети "ВКонтакте" своё фото с отцом и написала, что они "едут домой". Она живёт на подконтрольной сепаратистам территории Донбасса.