СМИ: сепаратиста Цемаха перевели из свидетелей в обвиняемые по делу MH-17

Прокуратура Нидерландов перевела Владимира Цемаха из свидетелей в подозреваемые по делу о крушении самолёта "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом летом 2014 года, - утверждает в интервью Deutsche Welle депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири. Она ссылается на письмо Международной следственной группы и прокурора Нидерландов. Текст письма, о котором говорит депутат, нигде не опубликован. Официально о нём также нигде не сообщается. Прокуратура Нидерландов пока не ответила на запрос Deutsche Welle.
Цемах – бывший начальник ПВО в подконтрольном сепаратистам городе Снежное в Донецкой области. Ранее прокуратура Нидерландов заявляла, что он представляет для следствия по делу о сбитом "Боинге" "интерес".
Весной Цемаха задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и вывезли в Киев. Суд арестовал его по подозрению в создании террористического сообщества. 7 сентября Цемах был освобождён в результате обмена заключёнными между Россией и Украиной.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов говорил, что присутствие Цемаха в списке на обмен заключёнными между Москвой и Киевом было обязательным условием со стороны России. По словам Пири, требование России выдать Цемаха говорит о признании Москвой вины за катастрофу "Боинга".
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что перед отправкой в Россию Цемаха допросили нидерландские следователи. Дочь сепаратиста ранее утверждала, что её отец возглавил участок по ПВО в Снежном уже после крушения "Боинга".
В четверг дочь Цемаха Мария Левченко-Цемах опубликовала в сети "ВКонтакте" своё фото с отцом и написала, что они "едут домой". Она живёт на подконтрольной сепаратистам территории Донбасса.
- Самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецкой областью в июле 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следствие считает, что лайнер, предположительно, был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного на подконтрольную сепаратистам территорию из России.
- В июне прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России, среди которых бывший командующий силами сепаратистов Игорь Гиркин (Стрелков), и одного гражданина Украины, воевавших на стороне донецких сепаратистов. Цемаха в списке обвиняемых не было.
- Москва причастность к авиакатастрофе "Боинга" отвергает.